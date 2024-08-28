Casio تطلق ساعة G-SHOCK الثالثة المميزة بالتعاون مع راكب الأمواج المحترف Kanoa Igarashi

تصميم أحادي اللون بدرجات اللونَين الأسود والرمادي يستحضر أمواج المحيط، لا يوجد اثنان متشابهان

طوكيو، 28 أغسطس 2024/ PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة Casio Computer Co المحدودة عن أحدث إضافاتها لخط إنتاج الساعات G-LIDE للرياضات الخطرة، والتي تُعد جزءًا من العلامة التجارية G-SHOCK للساعات المقاوِمة للصدمات. يعتبر طراز GLX-5600KB الجديد هو الطراز المميز الثالث الذي يعتمده راكب الأمواج المحترف Kanoa Igarashi.

يُعد Igarashi من أفضل لاعبي ركوب الأمواج المحترفين على مستوى العالم، وهو ينافس حاليًا في بطولة رابطة العالم لركوب الأمواج (WSL). إن سلوك Igarashi المتمثل في تحدي نفسه باستمرار لتحقيق أهداف أعلى وأعلى هو الخيار الأمثل لعلامة G-SHOCK التجارية، وهو يعمل سفيرًا لفريق G-SHOCK، الذي يدعم الرياضيين الذين يتنافسون ضمن القيود الزمنية.

الطراز الأساسي لـ GLX-5600KB هو G-LIDE GLX-5600، الذي يحتوي على وظائف سهلة الاستخدام. مستوحاة من موجات المحيط القوية التي تغلَّب عليها Kanoa Igarashi، وصُممت هذه الساعة الجديدة المقاوِمة للصدمات لتحمُّل حتى أصعب البيئات، وتتميز بإطار سلكي واقٍ للحفاظ على زجاج الساعة آمنًا للغاية. يسلط الإطار والسوار المصنوعان من قوالب مختلطة الألوان الضوء على التفاعل بين الأسود والرمادي الذي يستحضر موجات قوية في تصميم أحادي اللون أنيق. تسمح تقنية الصب هذه بمزيج غير منتظم من ألوان الراتنج التي تخلق أنماط موجة مختلفة، لا يوجد اثنان متشابهان، من أجل تقديم تصميم فريد ومميز.

تتميز الساعة بإطار وحزام من الراتنج الحيوي، وهو مادة من المتوقع أن تساعد في تقليل التأثير البيئي. ومليئة بالتفاصيل المستوحاة من Igarashi، تتميز الساعة بتوقيعه على ظهر العلبة، في الجزء العلوي الأوسط من الوجه الأيقوني البسيط، كما أنها مضاءة بإضاءة خلفية EL على الشاشة، بالإضافة إلى رقم راكب الأمواج CT الخاص به وهو 50، في قاعدة السوار.

دائمًا ما كان Kanoa Igarashi يقول: "أحب مخطط اللونَين الأسود والذهبي البسيط والرائع بشكل خاص لهذا الطراز. تحتوي GLX-5600 على ميزات تتطابق تمامًا مع أسلوب ركوب الأمواج الخاص بي، وهو ما يجعلها شريكًا موثوقًا به في البحر. التصميم القوي مع واقيات الوجه السلكية هو عامل جذب أساسي لأي راكب أمواج".

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