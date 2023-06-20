Casio تطلق ساعة غواص مقاومة للصدمات المعدنية باللون الأصفر النابض بالحياة

يحتفل تصميم الذكرى السنوية المزدوجة لكل من G - Shock وFROGMAN بسوار معدني قابل للتغيير

طوكيو، 20 يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer Co., Ltd. اليوم عن إطلاق ساعة خاصة متوفرة في جميع أنحاء العالم في طبعة محدودة من 700 قطعة فقط، احتفالًا بالذكرى الأربعين لتأسيس G - SHOCK والذكرى الثلاثين لتأسيس FROGMAN. ساعة MRG - BF1000E هي ساعة غواص معدنية مقاومة للصدمات تتميز باللون الأصفر الزاهي.

يصادف هذا العام الذكرى الأربعين لساعة G-SHOCK من العلامة التجارية Casio يحتفل خط Frogman لساعات الغواصين المقاومة للصدمات، والتي تشتهر بشكلها الفريد غير المتناظر، بالذكرى السنوية الثلاثين لهذا العام. تحتفل Casio بهذه الذكرى السنوية بطرازات جديدة. هذا الربيع والصيف، أصدرت Casio ساعة MRG-BF1000R، وهي ساعة تغطي شكل الرجل الضفدع الفريد من التيتانيوم، كجزء من خط MR-G، الخط الرئيسي لعلامة G-SHOCK التجارية.

تعتمد ساعة MRG-BF1000E على ساعة MRG-BF1000R، حيث تجلب لونًا أصفرًا نابضًا بالحياة يذكرنا بتصميم أول رجل ضفدع ملون على الإطلاق، لساعة غواص مقاومة للصدمات المعدنية تليق بهذه الذكرى السنوية المزدوجة الخاصة.

بالإضافة إلى اللون الأصفر الزاهي المستخدم لعلامات الشريط والمؤشر، يتم التعامل مع التاج والأزرار والمسامير بطلاء أيون الذهب ويتم الانتهاء من جزء من ظهر العلبة بترسيب بخار الذهب. يتم تضمين سوار معدني قابل للتغيير في العبوة. العمليات المضنية لمعالجة كل وصلة من الشريط مع عملية تصلب طبقة عميقة مقاومة للتآكل وطلاء الكربون الشبيه بالماس (DLC) قبل التجميع تعطي الشريط ماكياجًا عالي الجودة ومعقدًا. معبأة في صندوق خاص مع شارات الذكرى الـ 40 لساعة G - SHOCK والذكرى الـ 30 لساعة FROGMAN ، هذه الساعة هي أكثر من مجرد ساعة — يمكن للمستخدمين الاستمتاع بعرض هذه الساعة ذات الإصدار المحدود كجزء من مجموعتهم المفضلة من G - SHOCK.

كما هو الحال مع النموذج الأساسي، تتداخل عقارب الساعة والدقيقة لتشكيل يد واحدة في وضع الغوص، مما يجعل من السهل معرفة مقدار وقت الغوص الذي انقضى. تسهل محركات الساعة الثلاثة المزدوجة الملف على المستخدمين التبديل بسرعة من عرض الوقت الحالي إلى عرض وقت الغوص، مما يجعل هذه الساعة عملية حقًا.

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CASIO COMPUTER CO., LTD. SOURCE