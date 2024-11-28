Casio تطلق نسخة حديثة من أول إصدار لطراز G-SHOCK

طوكيو, 28 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "كاسيو كمبيوتر كو ليمتد" (Casio Computer Co., Ltd. عن إطلاق أحدث منتجات عائلة العلامة التجارية G-SHOCK للساعات المقاومة للصدمات. تمثل ساعة DW-5000R الجديدة نسخة حديثة من أول طرازات G-SHOCK الذي تم إصداره في عام 1983 ، تحت اسم DW-5000C ، بإخلاص دقيق.

أطلق صدور طراز G-SHOCK في عام 1983 نوعًا جديدًا تمامًا من الصلابة في تصميم ساعات اليد ، مما جلب الساعات إلى بيئات متطلبة مثل مواقع البناء والرياضة المكثفة. استمرت كاسيو في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة وتغيير حياة الناس وجعل العالم مكانًا أفضل.

DW-5000R Face captures the iconic red, blue, and yellow accents of the original model

تكريمًا لهذه المناسبة ، عادت كاسيو إلى أصول G-SHOCK ، التي أنشأت فئة سوق جديدة بالكامل للساعات ، مع الرغبة في رؤية علامة G-SHOCK التجارية مرة أخرى لإيجاد فئة ساعات جديدة. النتيجة ، وهي إصدار DW-5000R ، وهي نسخة أكثر إخلاصًا لإصدار DW-5000C من أي إحياء آخر للطبعة المحدودة في الماضي ،[1] ويجسد ذلك تحديثًا لأول طرازات G-SHOCK كطراز قياسي في تشكيلة كاسيو.

[1]إصدارات سابقة من الطرازات ذات الطبعة المحدودة احتفالاً بالذكرى السنوية لساعات G-SHOCK مثل DW-5040

يجسد السوار إعادة إنتاج للتصميم الأصلي لطراز DW-5000C ليس فقط في الطول ، ولكن في عدم التكافؤ في المنطقة المحيطة بثقوب السوار وحتى في موضع الفجوات.[2] يتضمن السطح العلوي ، الذي يعرض أحرف "PROTECTION" و "G-SHOCK" ، تصميم إطار تثبيت الشاشة الأصلي المسطح ، بينما تحاكي ألوان الأحمر والأزرق والأصفر تصميم الوجه الأصلي. يمتد التركيز الشديد على استحضار مظهر الطراز الأصلي إلى أكثر التفاصيل دقة ، بما في ذلك الحافظة المركزية من الفولاذ المقاوم للصدأ والوجه الخلفي للحافظة المغلق ببراغي والمنقوش بعبارة "مقاومة للصدمات". حتى أنه يتم إنتاج DW-5000R في "ياماجاتا كاسيو" (Yamagata Casio) - "المصنع الأم" لطراز - G-SHOCK حيث تمت صناعة الطراز الأصلي.

[2]العديد من التعاريج على سوار الساعة

على الرغم من كون هذا الطراز مخلص للغاية للطراز الأصلي ، فقد تم تحديثه أيضًا بميزات معاصرة مثل إضاءة خلفية ليد عالية السطوع، وإطار تثبيت للشاشة وسوار مصنوع من الراتنج المعتمد على أساس حيوي ، وهي مادة من المتوقع أن تساعد في تقليل التأثير البيئي.

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