Casio تُطلق ساعة MR-G المُستوحاة من بريق سيوف كاتانا اليابانية

طوكيو، 24 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer المحدودة اليوم عن إطلاق إضافة جديدة إلى مجموعة MR-G، والتي تُعَد الخط الرئيسي للعلامة التجارية لساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات. تُكَرم MRG-B2000JS الجديدة Jyuroku-Maru: San، سيف الكاتانا الياباني الذي صممته Casio خصيصًا لسلسلة ساعات MR-G ، والتي تجسد قوة وجمال هذا السيف الفريد من نوعه. يتم تقديم هذه الساعة المميزة للغاية في إصدار محدود مكون من 800 قطعة فقط في جميع أنحاء العالم.

MRG-B2000JS Jyuroku-Maru: San

Juryoku-Maru: San، هو سيف أصلي صممته Casio خصيصاً لسلسلة ساعات MR-G، يجمع بين سيف الكاتانا وتصميم MR-G في مزيج من القوة والجمال العملي الذي يشتهر به كلاهما. تم صنع شفرة سيف كاتانا بواسطة الحداد الماهر Kamiyama Teruhira، صُمِّم الغمد المطلي باللون الأزرق المصنوع بتقنية الترصيع بالصَدَف اوغاي1 بواسطة الحرفي التقليدي Nomura Mamoru.

1. اوغاي: تقنية Raden (التطعيم بالصَدف) باستخدام صدفة الأبالون، وصدفة التوربان، وصدفة محار اللؤلؤ، وغيرها التي تندرج تحت فئة أصداف اوغاي.

يعتمد تصميم MRG-B2000JS المُمَيَّز المُقاوِم للصدمات على زخارف Juryoku-Maru: San، ويَستحضِر شكله الاستثنائي ويُعبر عن التقنيات التقليدية والجماليات الفريدة لسيوف الكاتانا اليابانية. يتم تصنيع الإطار الهجين من التيتانيوم المُعاد بلورته بنمطه الفريد المصنوع من طبقات من Ti64، والتيتانيوم النقي، بعد تعريضهما لدرجات عالية من الضغط والحرارة، ثُم يتم قطع هذه المادة وتلميعها وإعادة بلورتها لتكرار نمط الشفرة الجميل لـ Juryoku-Maru: San، نُسِجَت بِنية السوار باللون الأزرق المصنوع بتقنية الترصيع بالصَدَف اوغاي، المُستخدَم على غمد السيف. إن معالجة معدن DAT55G 2، وهو سبيكة معدنية أصلب ثلاث مرات من التيتانيوم النقي، على المستوى الميكروسكوبي تُنتج بِنيات دقيقة على أسطح المعدن تعكس الضوء لتخلق ألوانًا رائعة تتغير حسب زاوية الرؤية.

2. DAT55G: DAT هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Daido Steel المحدودة.

باستخدام نفس التقنية المُستخدَمَة في صناعة السيوف، قام الحرفي الماهر Kamiyama بنقش يدوي للرمز 燦، وهو الحرف الكانجي الياباني الذي يعني "San"، على كل ساعة بشكل فردي، مما يمنح كل واحدة منها مظهراً فريداً.