CATL تطلق بطارية Shenxing ذات الشحن فائق السرعة، وتتصدر عصر الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية

حققت هذه الصناعة مسافة قيادة طويل للسيارات الكهربائية بفضل تقدم تكنولوجيا البطاريات والتحسين الكبير في الأداء العام لبطاريات السيارات الكهربائية. وأصبح قلق الشحن السريع حاليًا هو العامل الرئيسي الذي يمنع المستهلكين من التحوّل إلى السيارات الكهربائية. ومع التركيز على طبيعة الكيمياء الكهربائية ذاتها، تواصل شركة CATL ابتكارها في المواد والكيمياء الكهربائية وبنية النظام بطريقة شاملة، وتحقيق شحن فائق السرعة وكثافة طاقة عالية ومستوى عال من السلامة في الوقت نفسه بطريقة مبتكرة. تتخطى بطارية Shenxing حدود أداء بطارية كيمياء فوسفات الحديد والليثيوم، مما يجعلها رائدة الابتكار في صناعة البطاريات.

إعادة تعريف بطارية فوسفات الحديد والليثيوم لتخفيف القلق من الشحن

تسريع استخراج أيونات الليثيوم. تستفيد بطارية Shenxing من تقنية كاثود الشبكة الإلكترونية الفائقة ومواد كاثود فوسفات الحديد والليثيوم المتبلورة بالكامل لإنشاء شبكة إلكترونية فائقة، مما يسهل استخراج أيونات الليثيوم والاستجابة السريعة لإشارات الشحن.

تحسين معدل إقحام أيونات الليثيوم. وفيما يخص ابتكار الجرافيت، يتم استخدام أحدث تقنيات حلقات الأيونات السريعة من الجيل الثاني من CATL لتعديل خصائص سطح الجرافيت، مما يزيد من قنوات الإقحام ويقصر مسافة الإقحام لأيونات الليثيوم، مما يخلق طريقًا سريعًا لتوصيل التيار. وعلاوة على ذلك، تم تطوير تصميم قطب كهربائي متعدد الطبقات ومتدرج لتحقيق توازن مثالي بين الشحن السريع ومدى القيادة الطويل.

تقليل مقاومة حركة أيونات الليثيوم. طورت CATL تركيبة جديدة من الكهارل فائقة التوصيل، والتي تقلل بشكل فعال من لزوجة الكهارل، مما يؤدي إلى تحسين الموصلية. بالإضافة إلى ذلك، حسنت CATL فيلم الطور البيني للكهارل الصلبة الرقيق للغاية لتقليل مقاومة حركة أيونات الليثيوم.

تحسين معدل انتقال أيونات الليثيوم: من حيث الفاصل، خفضت CATL مقاومة انتقال أيونات الليثيوم ذات المسامية العالية وقصرت متوسط مسافة الانتقال.

تحسين الأداء العام في سرعة الشحن ونطاقه وسلامته

بالإضافة إلى تحقيق الشحن فائق السرعة بقوة 4C (تعطي 4 أمبير لمدة 15 دقيقة)، تحقق Shenxing أيضًا مدى قيادة طويل، وشحن سريع على نطاق واسع من درجات الحرارة ومستوى عال من السلامة من خلال عملها في ابتكار البنية والاستفادة من الخوارزميات الذكية.

توفير مدى قيادة أكثر من 700 كم. طورت CATL تقنية تجميع شاملة رائدة على رأس دمج الحزم المتصالبة الداخلية والصفائح النهائية التي ظهرت في تقنية CTP 3.0، مما حقق تكاملًا عاليًا وكفاءة عالية في التجميع. وهذا يمكن Shenxing من الوصول إلى مسافة قيادة يزيد عن 700 كم، مما يكسر حدود أداء كيمياء بطارية فوسفات الحديد والليثيوم.

الشحن الطبيعي في درجات الحرارة المنخفضة. في درجة حرارة الغرفة، يمكن لبطارية Shenxing الوصول لحالة شحن بنسبة 80٪ في غضون 10 دقائق. وفي الوقت نفسه، تستفيد CATL من تقنية التحكم في درجة حرارة الخلية على منصات النظام لضمان تسخين الخلايا إلى نطاق درجة حرارة التشغيل الأمثل بسرعة، مما يسمح بالشحن بالمجال 0-80٪ في 30 دقيقة فقط في درجة حرارة منخفضة تصل إلى -10 درجة مئوية، وأداء تسارع لا تشوبه شائبة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في درجات حرارة منخفضة.

السلامة أولًا يتم استخدام الإلكتروليت المطور والعازل مع طلاء آمن للغاية لتوفير حماية مزدوجة لبطارية Shenxing. ومن خلال تنظيم مجال درجة الحرارة العام داخل الخلايا باستخدام خوارزميات ذكية، قامت CATL ببناء نظام اختبار الأعطال في الوقت الفعلي الذي يمكنه حل المشكلات الناجمة عن التزود بالشحن السريع، مما يتيح مستوى عاليًا من السلامة لبطارية Shenxing.

تحقيق الإنتاج الضخم بحلول نهاية عام 2023، والدخول في عصر الشحن فائق السرعة

قال الدكتور Wu Kai، كبير علماء CATL، متحدثًا في حفل الإطلاق: "يجب أن يظل مستقبل تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية راسخًا بثبات في حدود التكنولوجيا العالمية بالإضافة إلى تحقيق الفوائد الاقتصادية". "ومع تحول مستهلكي السيارات الكهربائية من مستخدمين رائدين إلى مستخدمين عاديين، يجب أن نجعل التكنولوجيا المتقدمة في متناول الجميع ونمكّن الجميع من تذوق ثمار الابتكار ".

حققت CATL بفضل قوتها في مجال التصنيع الطرفي، القدرة على نقل التكنولوجيا بسرعة من المختبر إلى السوق، مما يتيح الإنتاج الضخم والسريع لبطارية Shenxing. وفقًا لما ذكره Gao Huan، رئيس قسم التكنولوجيا لشركة الصين للسيارات الإلكترونية (China E-car Business) التابعة لـ CATL، سيتم تحقيق الإنتاج الضخم لبطارية Shenxing بحلول نهاية هذا العام، وستكون السيارات الكهربائية المجهزة بـبطارية Shenxing متاحة في السوق في الربع الأول من العام المقبل.

ويمثل إطلاق بطارية Shenxing علامة بارزة أخرى في تطوير تقنية بطاريات السيارات الكهربائية، وسيسرّع من الانتقال الشامل للتنقل بالمركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم. ستواصل CATL مستقبلًا الالتزام بفلسفة جعل التكنولوجيا في متناول الجميع من أجل تعزيز التبني الواسع للتقنيات المتقدمة، وتقديم مساهمات بارزة في التحول العالمي للطاقة.

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Contemporary Amperex Technology Co., Limited SOURCE