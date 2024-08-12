CATL تفتتح مركزًا مبتكرًا لتجربة الطاقة الجديدة في تشنغدو

وفي حديثه في حفل الافتتاح ، علق لي بينغ ، نائب رئيس "سي إيه تي إل"، على أنه وسط تحول الطاقة العالمي ، فإن صناعة السيارات وعقليات المستهلكين تخضع لإعادة هيكلة كبيرة. أنشأت "سي إيه تي إل"، بالشراكة مع شركات صناعة السيارات ، منصة جديدة مصممة لخلق جسر بين شركات صناعة السيارات والمستهلكين ، وتعزيز الابتكار والنجاح المتبادل.

قال لو جيان ، المدير العام لقسم التسويق في "سي إيه تي إل"، إنه مع الخصائص المميزة لـ "الكمال" و "الابتكار" ، فإن المساحة مخصصة لمساعدة صانعي السيارات في عرض سياراتهم بفعالية ، ومساعدة المستهلكين في اختيار السيارات المناسبة ، وتعزيز نمط حياة منخفض الكربون.

باعتبارها أول جناح للعلامة التجارية للسيارات الكهربائية في العالم ، يضم المجمع الذي تبلغ مساحته 13000 متر مربع ما يقرب من 100 نموذج من حوالي 50 علامة تجارية للسيارات ، مما يجلب إلى المستهلكين معرضًا للسيارات لا ينتهي مع مجموعة كاملة من نماذج السيارات الأكثر شعبية.

في مختلف مناطق المساحة ، يكون خبراء السيارات الكهربائية على استعداد للإجابة على الأسئلة وتقديم توصيات مصممة خصيصًا بناءً على احتياجات المستهلكين، وميزانياتهم واستخداماتهم. كما تقدم المساحة رؤى حول تاريخ وتطور السيارات الكهربائية ، وتعرض أحدث تقنيات البطارية المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك ، تستضيف المساحة ورش عمل علمية منتظمة ، مما يساعد المستخدمين من جميع الأعمار على استكشاف وتعلم الطاقات الخضراء وكذلك المركبات الكهربائية.

في حفل الافتتاح ، أطلقت "سي إيه تي إل" أيضًا علامة خدمة ما بعد البيع "خدمة نينج" (NING SERVICE). مع شبكة تضم 112 محطة خدمة محترفة ونظام تدريب قوي ، توفر "خدمة نينج" خدماتٍ ذات مستوى عالٍ مثل صيانة البطارية، وفحوصات سلامة التشغيل، والإنقاذ المتنقل ، مما يضمن تجربة خالية من القلق لمستخدمي المركبات الكهربائية.

لتعزيز تجربة المستخدم وتوسيع عروض الخدمات ، أطلقت "سي إيه تي إل" برنامجًا صغيرًا على خدمة "وي تشات" (WeChat) في نفس اليوم. تم تصميم البرنامج المصغر خصيصًا لمستخدمي السيارات الكهربائية ، ويوفر خدمات تشمل عمليات البحث عن محطات الشحن، والاستكشاف، ومساعدة الاختيار، ونصائح الاستخدام للسيارات الكهربائية، وورش العمل العلمية حول الطاقة الجديدة. من خلال الاستفادة من القنوات عبر الإنترنت ، تقدم "سي إيه تي إل" خدماتٍ فعالة، ومريحة، وعالية الجودة، ومتعددة الأبعاد لمستخدمي السيارات الكهربائية.

التحول نحو الطاقة الخضراء لا يمكن إيقافه. من المقرر أن تخلق مساحة نينج التي توفرها "سي إيه تي إل" رابطًا عميقًا بين شركات صناعة السيارات ومستهلكي السيارات الكهربائية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من السيناريوهات والخدمات الأكثر تخصصًا وتجربة المستهلك الاستثنائية ، وبالتالي إطلاق فصل جديد تمامًا من الحياة باستخدام الطاقة الخضراء.

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