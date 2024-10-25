CATL تكشف عن بطارية Freevoy الهجينة الفائقة ، التي تبشر بعصر جديد من السفر المستدام

بكين, 25 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- في 24 أكتوبر 2024 ، أطلقت "سي إيه تي إل" (CATL) بطارية Freevoy الهجينة الفائقة ، وهي أول بطارية للمركبات الهجينة في العالم تحقق نطاقًا كهربائيًا صافيًا يزيد عن 400 كيلومتر وشحنًا فائق السرعة بقدرة 4C، ما يعلن عن بدء عصر جديد لبطاريات "السيارات الكهربائية ذات النطاق الممتد" (EREV) و"السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء" (PHEV) عالية السعة.

كحلّ ثوري، Freevoy تعيد تعريف معايير بطاريات PHEV و EREV

CATL Freevoy Super Hybrid Battery provides over 280 kilometers of range on 10 minutes of charging CATL Freevoy Super Hybrid Battery Gao Huan, CTO of CATL’s China E-car Business

مع اكتساب بطاريات "السيارات الكهربائية ذات النطاق الممتد" (EREV) و"السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء" (PHEV) مكانة بارزة في سوق مركبات الطاقة الجديدة ، أعرب المستهلكون بشكل متزايد عن إحباطهم تجاه تجاربهم الكهربائية الخالصة غير المرضية مع هذه المركبات. ظهرت مشكلات المدى القصير والشحن البطيء والأداء الضعيف في درجات الحرارة المنخفضة باعتبارها تحديات حاسمة تتطلب حلولاً فورية.

تم تصميم بطاريات Freevoy من "سي إيه تي إل" لاستخدامها في "السيارات الكهربائية ذات النطاق الممتد" (EREV) و"السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء" (PHEV)، مما يحرر السائقين من الحاجة المستمرة إلى الشحن ، وهو عيب شائع في السيارات الهجينة الحالية ، حيث يوفر راحة من خلال الشحن مرة واحدة لتشغيل أسبوع كامل من التنقل. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها توفر سرعات شحن مثيرة للإعجاب ، توفر أكثر من 280 كيلومترًا من المدى مقابل 10 دقائق من الشحن ، مما يزيل بفعالية قلق المدى لأصحاب "السيارات الكهربائية ذات النطاق الممتد" (EREV) و"السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء" (PHEV).

بخلاف المدى الرائع والشحن فائق السرعة هناك اختراقات تكنولوجية مستمرة. قدم "جاو هوانغ" ، رئيس قسم التكنولوجيا بوحدة أعمال السيارات الكهربائية بالصين بشركة "سي إيه تي إل"، عرضًا تفصيليًا حول الميزات المبتكرة لبطاريات Freevoy خلال حدث الإطلاق.

تتضمن ميزات بطاري Freevoy تقنية تعديل السطح لمادة الكاثود ، إلى جانب صياغة الإلكتروليت عالية الجهد المبتكرة ، لإنشاء طبقة واقية نانوية. هذا يقلل بشكل فعال من ردود الفعل الجانبية داخل الطبقة النشطة. إن دمج الجسيمات ذات النشاط العالي والحالة المثارة في مادة الكاثود يعزز بشكل كبير كفاءة نقل أيونات الليثيوم داخل المادة. بدعم من نموذج "حالة الشحن" (SOC) الشامل ذي الدقة العالية الذي طورته "سي إيه تي إل" ، وتحديث خوارزمية "نظام إدارة البطارية" (BMS) الذكي والأجهزة ذات الصلة، تم زيادة دقة التحكم في "حالة الشحن" (SOC) لبطاريات Freevoy بنسبة 40٪ ، وزاد معدل الاستخدام الكهربائي الصافي الإجمالي بأكثر من 10٪ ، مع تحقيق مدى كهربائي صافي يزيد عن 400 كم. في الوقت نفسه ، أجرت "سي إيه تي إل" تحليلاً لبيانات النموذج حول خصائص استقطاب الشحن والتفريغ للبطارية ، وتنبأت بدقة بقدرة التفريغ المستقبلية للبطارية ، وخلقت استراتيجية متعددة المستويات للتنبؤ والتحكم في الطاقة للبطارية ، مما يحسن من أداء الطاقة للسيارات الهجينة بنسبة 20٪.

علاوة على ذلك ، نجحت "سي إيه تي إل" في تطبيق تكنولوجيا الشحن فائق السرعة بقدرة 4C في بطاريات Freevoy ، حيث حققت أكثر من 280 كيلومترًا من المدى في 10 دقائق من الشحن. يتم نقل أيونات الليثيوم بسهولة من خلال تطبيق تكنولوجيا طلاء موصل الأيونات السريعة الكاثودية ، والجيل الثاني من الجرافيت السريع الشحن وتكنولوجيات الطلاء النانوي الجديدة للأنود ، وتصميم الإلكترود متعدد التدرجات ، وصيغة الالكتروليت عالية الموصلية الجديدة تمامًا ، مما يسمح للسيارات الهجينة بتقديم تجربة شحن فائقة مكافئة للسيارات الكهربائية البحتة.

يتم تنفيذ تكنولوجيا بطارية أيونات الصوديوم من "سي إيه تي إل" أيضًا في بطاريات Freevoy ، مما يكسر قيود درجات الحرارة المنخفضة لسيارات الطاقة الجديدة. إنها تحقق قدرة التفريغ في البيئات الباردة للغاية حتى -40 درجة مئوية ، وقدرة الشحن حتى -30 درجة مئوية ، وتحافظ على تجربة قيادة سلسة حتى -20 درجة مئوية مقارنة بالدرجات الحرارية العادية.

لزيادة تحسين أداء بطاريات Freevoy في درجات الحرارة المنخفضة ، قامت "سي إيه تي إل" بتنفيذ ثلاثة ابتكارات تكنولوجية رئيسية تركز على تكنولوجيا بطارية أيونات الصوديوم.

أولاً ، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا دمج نظام بطاريات AB الرائدة من "سي إيه تي إل" ، تجمع بطاريات Freevoy بين بطاريات أيونات الصوديوم وبطاريات أيونات الليثيوم بنسب محددة وترتيب محددة ، مع توصيلات مختلطة ومتسلسلة وموازية لتعزيز نطاق درجات الحرارة المنخفضة بنسبة 5٪. ثانيًا، تأخذ "سي إيه تي إل" بطاريات أيونات الصوديوم كمعيار "حالة الشحن" (SOC) لمراقبة نظام بطاريات AB للمساعدة في معايرة مستوى شحن بطارية أيونات الليثيوم. هذا يرفع دقة التحكم في النظام بنسبة 30٪ ، مما يضيف أكثر من 10 كيلومترات إلى المدى الكهربائي الصافي. لمعالجة التفاوتات المتأصلة في الأداء بين بطاريات أيونات الليثيوم وبطاريات أيونات الصوديوم عند درجات الحرارة المنخفضة ، طورت "سي إيه تي إل" تقنية دقيقة "لنظام إدارة البطارية" (BMS) في جميع درجات الحرارة. تنفذ هذه التكنولوجيا إدارة المناطق المستهدفة لأنظمة كيميائية متميزة على مدار الساعة ، مما يخفف بشكل فعال من مشكلات مثل التنبؤ بالشحن غير الدقيق أو انخفاض أداء الطاقة في البيئات القاسية ذات درجات الحرارة العالية والمنخفضة.

يكمن الأداء المثير للإعجاب لبطاريات Freevoy في موثوقيتها وسلامتها الاستثنائية. أنشأت "سي إيه تي إل" نظامًا شاملاً لإدارة الموثوقية وتقييمها ، بدءًا من اختيار المواد والتصميم الجزيئي ويشمل هياكل الحماية متعددة المستويات، وعمليات التصنيع المتطرفة، وعمليات الاختبار والتصديق الشاملة، وآليات الإنذار المبكر القائمة على البيانات الضخمة.

تم استخدام بطاريات Freevoy بالفعل في العديد من الطرازات من مختلف العلامات التجارية ، بما في ذلك "لي أوتو" (Li Auto)، و"أفاتر" (AVATR)، و"ديبال" (DEEPAL)، و"تشانغان نيفو" (CHANGAN NEVO)، و"نيتا" (NETA). بحلول عام 2025 ، من المقرر إطلاق وتسليم 30 نموذجًا من السيارات الهجينة من العلامات التجارية بما في ذلك "جيلي" (Geely)، و"شيري" (Chery)، و"جاك" (GAC)، و"فويا" (VOYAH)، و مجهزة ببطاريات Freevoy من "سي إيه تي إل".

يعتبر إطلاق بطاريات Freevoy علامة فارقة أخرى قدمتها "سي إيه تي إل" للصناعة من خلال التزامها الثابت بتجربة قيادة متفوقة للمستهلكين. بالنظر إلى المستقبل ، ستظل "سي إيه تي إل" مكرسة لدفع حدود الابتكار التكنولوجي ، وتوفير تجارب طاقة جديدة لا مثيل لها ، وتسريع التحول نحو الكهربة الشاملة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2539515/CATL_Freevoy_Super_Hybrid_Battery_provides_over_280_kilometers_of_range_on_10_minutes_of_charging.jpg

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