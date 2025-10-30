CB Insights تختار Wonderlend Hubs ضمن أبرز شركات التكنولوجيا المالية الناشئة والواعدة لعام 2025

يبرز هذا التقدير ابتكارات "وندرلند" السريعة في إدارة المكافآت التحفيزية ومنصات الإقراض كخدمة للقطاع المصرفي والمالي والتأميني

مومباي، الهند، 30 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- حصلت Wonderlend Hubs ("وندرلند")، المزود الرائد لحلول إدارة المكافآت التحفيزية ومنصات الإقراض كخدمة للقطاع المصرفي والمالي والتأميني، على تقدير من CB Insights بإدراجها في قائمة "أبرز 100 شركة ناشئة في التكنولوجيا المالية لعام 2025". يبرز هذا التقدير ابتكارات "وندرلند" في مجال التقنيات الموجهة للقنوات وتقنيات الإقراض من خلال منتجيها المبنيين على نموذج "المنصة كخدمة"، وهما IncentiHub و IncrediHub .

جاء اختيار "وندرلند" لهذه القائمة المرموقة من بين أكثر من 15000 شركة خاصة في 26 دولة، بعد تقييم دقيق أجراه فريق CB Insights وفق معايير رئيسية تشمل نشاط التعاملات، والشراكات الصناعية، وقوة المستثمرين، والزخم في التوظيف، بالإضافة إلى مؤشرات Mosaic Scores الخاصة بـ CB Insights ومستوى النضج التجاري. تشمل قائمة عام 2025 فئات متنوعة من المدفوعات والأصول الرقمية وصولاً إلى العمليات المالية والبنية التحتية.

قال الدكتور رام رامداس، المؤسس والمدير التنفيذي للتطوير في Wonderlend Hubs : "يشير هذا التقدير من CB Insights إلى أن حلولنا في إدارة المكافآت التحفيزية ومنصات الإقراض كخدمة، المبنية على فلسفة GrowthOps الخاصة بنا، تلقى قبولاً واسعاً في بيئة عالمية مليئة بالتحديات. نلتزم بمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية والتأمينية على التوسع دون تعقيدات الأدوات التقليدية".

أضاف راجيش آير، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ"وندرلند": "نحن أكثر من مجرد شركة منصات في التكنولوجيا المالية. ترتكز منهجية GrowthOps لدينا على ثلاث ركائز: الإعداد دون برمجة، ونموذج "التنفيذ كخدمة"، والتسعير المرتبط بالنمو، ما يتيح لجميع فرق العمل، من تقنية المعلومات إلى إدارة المنتجات وإدارة المخاطر وعمليات الإيرادات، التكيف السريع، والتجربة المستمرة، والتوسع بثقة. نعالج أكثر من 6500 كرور روبية من المكافآت التحفيزية وقروضاً بقيمة تتجاوز 8500 كرور روبية، ما يمكّن عملاءنا من تحقيق التحول الرقمي الحقيقي على نطاق واسع".

يؤكد إدراج "وندرلند" في هذه القائمة مكانتها الرائدة عند تقاطع التقييم الائتماني الذكي والخدمات المالية القائمة على المنصات، وهي فئة تتماشى مع تركيز CB Insights على شركات التكنولوجيا المالية التي تنتقل من النمو القائم على المضاربة إلى بناء الأسس التشغيلية الفعلية والبنية التحتية. وقد وردت "وندرلند" سابقاً في تقارير محللين عالميين مثل Forrester و Celent و Canalys .

ومع انتقال "وندرلند" إلى المرحلة المقبلة من مسار نموها، تواصل الشركة تركيزها على تحقيق أثر ملموس وقابل للقياس لقاعدة عملائها المتنامية في الهند ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى الشركة بدعم مستثمرين مرموقين من بينهم Cedar-IBSi Capital و Inflection Point Ventures (IPV) و Indian Angel Network (IAN) و SINE التابعة لـ IIT Bombay .

