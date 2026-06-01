Centamil تطلق Hayagreeva HEx: لوح بارد للبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بقدرة 5,000W+ على إزالة الحرارة

المخترع الموسوعي Praveen Kumar Gorakavi يكشف عن أول منتج لشركة Centamil في الإدارة الحرارية للذكاء الاصطناعي، والمصمم للجيل التالي من شرائح السيليكون.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 1 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أطلقت Centamil اليوم Hayagreeva HEx، أول منتج لها في الإدارة الحرارية للذكاء الاصطناعي، وهو لوح بارد بمصفوفة نحاسية للبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بقدرة مثبتة على إزالة الحرارة بصورة مستمرة بمعدل 5,000W+ عند مقاومة حرارية مصنّفة قدرها .0.005°C/W يستهدف الجيل التالي من شرائح خوادم الذكاء الاصطناعي التي يتجاوز تبديد القدرة فيها قدرة الألواح الباردة المستخدمة حالياً في الإنتاج.

ارتفع تبديد القدرة في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي من 300W لكل شريحة قبل ثلاث سنوات إلى 1,200W اليوم، فيما تتجه خارطة طريق السيليكون المنشورة نحو 4,400W+ خلال 24 شهراً. لكن حلول التبريد المستخدمة في الإنتاج لم تواكب هذا التطور. يرتكز Hayagreeva HEx على بنية السطح المبتل ذات المصفوفة النحاسية، بمساحة سطحية نوعية تبلغ 4,000 m²/m³+، ما يوفر الهامش الحراري الذي يتطلبه هذا المسار.

وقال Praveen Kumar Gorakavi، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة :Centamil «تنمو شرائح الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من حلول التبريد المركبة فوقها. لقد صممنا Hayagreeva HEx لشرائح السيليكون المقرر شحنها قريباً. تحققنا من قدرة تبلغ 5,000W، فيما تتيح البنية هامشاً إضافياً يتجاوز ذلك».

وقال Sridhar Rao Julapally، الرئيس التنفيذي للعمليات في :Hayagreeva HEx «انتقلنا من مرحلة التحقق إلى مرحلة التسليم، إذ تُشحن العينات الإنتاجية خلال أربعة إلى ستة أسابيع بعد توقيع خطاب نوايا».

يستند Hayagreeva HEx إلى 14 طلباً من طلبات براءات الاختراع تغطي البنية الحرارية، وعملية التصنيع، وتكامل الأنظمة. برنامج التقييم التجريبي مفتوح أمام مشغلي مراكز البيانات المؤهلين، ومصنّعي المعدات الأصلية للخوادم (OEMs)، وشركاء تكامل الأنظمة.

نبذة عن Praveen Kumar Gorakavi

Praveen Kumar Gorakavi مخترع حائز على جوائز متعددة، أُدرج ضمن قائمة فوربس آسيا 30 تحت 30 (2019)، وحصل على Presidential Award (Balshree) من APJ Abdul Kalam، ولديه محفظة تضم 28+ تقنية مسوّقة تجارياً في مجالات الهندسة الكيميائية، وعلوم المواد، والدفاع، والرعاية الصحية، والاستدامة. وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Centamil.

نبذة عن Hayagreeva HEx

Hayagreeva HEx هو لوح بارد جاهز للإنتاج للتبريد السائل المباشر للرقاقة في مُسرّعات الذكاء الاصطناعي على معماريات NVIDIA وAMD وإنتل. تتوافر عينات إنتاجية للشركاء المؤهلين ضمن برنامج التقييم التجريبي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.centamil.ai/hayagreeva

نبذة عن Centamil

Centamil هي شركة ملكية فكرية متخصصة في التقنيات العميقة تطوّر وترخّص تقنيات الجيل التالي في مجالي الحرارة والطاقة للبنية التحتية لعصر الذكاء الاصطناعي. تمتد محفظة الشركة لتشمل التبريد السائل المباشر للرقاقة لمُسرّعات الذكاء الاصطناعي، المُسوَّق تجارياً باسم Hayagreeva HEx، وتقنية المفاعل الدقيق المدمجة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة ذات صلة قيد التطوير. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .www.centamil.ai

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Centamil، العلاقات الإعلامية

البريد الإلكتروني: [email protected] | الهاتف: +1 (470) 203-0209

الموقع الإلكتروني: www.centamil.ai/hayagreeva

Centamil، أبوظبي