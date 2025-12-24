Central Chidlom يرسّخ هويته «متجر بانكوك» ويؤكد مكانته كواجهة فاخرة عالمية بعد تحولٍ مفصلي

بانكوك، 24 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- رسّخ Central Chidlom مكانته كوجهة فاخرة رائدة تحت هوية «متجر بانكوك» (The Store of Bangkok). وبات اليوم وجهة تسوق عالمية بارزة ومركزًا لأسلوب الحياة يجمع بسلاسة بين الموضة والفن وتجارب الطعام ومصادر الإلهام.

ويستند هذا التحول إلى أربع ركائز رئيسية:

(1) متجر التشكيلات المنتقاة بعناية (The Store of Curation)، الذي يقدّم علامات عالمية ومحلية مختارة بعناية وتشكيلات حصرية؛ (2) متجر التصميم (The Store of Design)، الذي يستعرض مساحة صيغت برؤية إبداعية؛ (3) متجر الخدمات الرفيعة (The Store of Excellent Services)، الذي يوفّر عناية شخصية مُفصّلة؛ و (4) متجر المجتمع (The Store of Community)، الذي يشكّل وجهة لأسلوب الحياة تلائم مختلف الأجيال. ويرسي هذا التحول معيارًا جديدًا لمتاجر تايلاند متعددة الأقسام على الساحة العالمية، عبر دمج تجربة التسوق داخل المتجر وعبر الإنترنت بسلاسة.

وقد نالت هذه الرؤية تقديرًا دوليًا عندما اختير Central Chidlom «متجرًا متعدد الأقسام الأكثر ابتكارًا في العالم» من قبل المجموعة القارية للمتاجر متعددة الأقسام (IGDS)، وهي رابطة عالمية تمثل كبرى المتاجر متعددة الأقسام حول العالم.

أبرز ملامح هذا التحول

وجهة الإطلاق الأولى في تايلاند:

اختير Central Chidlom ليشهد الإطلاق الأول في تايلاند لأكثر من 20 علامة عالمية عبر قطاعات الموضة والجمال وأسلوب الحياة وتصميم المنازل خلال عام 2025. وشهد المتجر إطلاق حضور علامات مثل Valentino Beauty وEmporio Armani وMatin Kim وVersace Home.

وجهة راقية لعشاق الطعام:

أصبح The Public Market في الطابق الأول وجهة طعام راقية، تضم مطاعم عالمية مرموقة مثل Cheung Hing Kee الذي افتتح أول فرع له في تايلاند داخل Central Chidlom.

واجهة معمارية أيقونية وتصاميم داخلية موسمية:

غدت الواجهة الخارجية معلمًا جديدًا في المدينة، وتتجدد باستمرار بأعمال فنية ولمسات تصميمية. كما تتبدّل الديكورات الداخلية موسميًا بتصاميم مبتكرة وتعاونات مع فنانين محليين ودوليين، لتضمن أن تمنح كل زيارة تجربة متجددة.

فعاليات توقيعية حصرية:

يستضيف Central Chidlom فعاليات توقيعية ينتظرها الجمهور، من بينها CENTRAL CHIDLOM LUXE NIGHT OUT ومهرجان الزهور العالمي CENTRAL 78TH ANNIVERSARY 2025: THE ART OF FLOWERS.

ويؤكد هذا النجاح التزام Central Chidlom بتقديم تجارب عملاء عالمية المستوى للمتسوقين المحليين ومستهلكي الجيل الجديد والسياح الدوليين على حد سواء.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2848692/Chidlom_3_Resize.jpg