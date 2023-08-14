CFI ترحب بـ Leen Daoud كرئيسة تسويق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- يسر CFI Financial Group، وهي وسيط عالمي رائد متعدد الأصول يقع مقره في دبي، أن تعلن عن تعيين Leen Daoud رئيسة للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مع أكثر من 8 سنوات من الخبرة الواسعة في صناعة التداول عبر الإنترنت، تجلب Leen ثروة من المعرفة والخبرة إلى منصبها الجديد.

CFI Welcomes Leen Daoud as the New Marketing Head of MENA

قبل انضمامها إلى CFI Financial Group، شغلت Leen مناصب بارزة في شركات الوساطة حسنة السمعة مثل Ingot Brokers و CAPEX.com، حيث برعت كمديرة تسويق أولى. وقد أكسبها سجلها المثير للإعجاب في قيادة الحملات والاستراتيجيات التسويقية الناجحة سمعة كمسوقة مُحترفة في قطاع الخدمات المالية العالمية.

بصفتها رئيسة التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فريق التسويق العالمي، ستلعب Leen دورًا أساسيًا في قيادة وتنفيذ مبادرات تسويقية مبتكرة، وتعزيز حضور CFI في السوق، وتوسيع نطاق انتشارها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن قدرتها المثبتة على صياغة استراتيجيات تسويق فعالة وفهمها المتعمق للصناعة المالية تجعلها إضافة لا تقدر بثمن لفريق CFI.

قال هشام منصور، المؤسس المشارك والمدير الإداري لـ CFI Financial Group: "يسعدنا أن نرحب بLeen Daoud كمديرة التسويق الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". "تتوافق خبرتها الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشغفها بتحقيق نتائج استثنائية تمامًا مع التزامنا بالتميز والتمكين. نحن على ثقة من أن خبرة Leen ستلعب دورًا محوريًا في دفع جهودنا التسويقية إلى الأمام ومواصلة مكانتنا كشركة رائدة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كما أعربت Leen Daoud عن حماسها للانضمام إلى CFI: "يسعدني أن أكون جزءًا من مثل هذه المنظمة الديناميكية والتطلعية مثل CFI Financial Group. أتطلع إلى التعاون مع الفريق الموهوب هنا والمساهمة في استمرار نجاح الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويعزز هذا التعيين تفاني CFI في جذب أفضل المواهب الصناعية لتعزيز قدراتها الاستراتيجية وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام. مع استمرار تطور ونمو CFI، من المتوقع أن تلعب مساهمات Leen دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الشركة الطموحة.

نبذة عن CFI

CFI Financial Group هي مزود تداول حائز على جوائز ولديها أكثر من 25 عامًا من الخبرة في العمل من خلال كيانات مختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي والقاهرة وبورت لويس وغيرها. توفر CFI ظروف تداول تنافسية للغاية مع فروق أسعار تبدأ من صفر نقطة، وبدون عمولات، وتنفيذ سريع، وبلا حد أدنى للإيداع عبر أكثر من 19 سوقًا عالميًا، بما في ذلك الأسهم والفوركس والسلع والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة وغيرها من المنتجات المالية. تفتخر CFI بإقامة شراكات عالمية، بما في ذلك نادي Sheffield United في الدوري الإنجليزي الممتاز، أقدم نادي كرة قدم في العالم، وأسطورة كرة القدم بيب غوارديولا. كما أطلق الـ Group مؤخرًا العديد من المشاريع التعليمية والتمكينية المثيرة، بما في ذلك تطبيق CFI Trading والبودكاست الداخلي الخاص بها، "خبراء النجاح" مع مصطفى الآغا. تشتهر CFI أيضًا بدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والتقارير الفنية اليومية، والندوات المجانية عبر الإنترنت، ومديري الحسابات المخصصين، مما يضمن أفضل تجربة تداول في فئتها لعملائها التجاريين المنتشرين في أكثر من 100 دولة.

للتواصل: Leen Daoud, [email protected]

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