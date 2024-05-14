CGTN: النزاهة والتوفير: اكتشاف تقاليد عائلة شي جين بينغ

بكين، 14 مايو 2024 /PRNewswire/ -- يُحتفل يوم الأحد الثاني من شهر مايو بيوم الأم، وهو اليوم الذي يقدر فيه الناس في جميع أنحاء العالم الأمهات ويحترمونهن.

تعتقد "كي شين" ، والدة الرئيس الصيني شي جين بينغ ، أن واحدة من أكثر المخاوف الملحة لأي أي من الوالدين هي نمو أطفالهم. وقالت ذات مرة: "إذا حدث خطأ مع الأطفال ، فإن الآباء يتحملون مسؤوليات لا يمكن إنكارها".

لقد نقَلت مرة كاملة شعارًا انتقل من سلالة مينغ إلى يومنا هذا ، والذي يقول تقريبًا إن العدالة هي الطريقة الوحيدة للتمييز بين الصواب والخطأ ، وأن الرشد هو الطريقة الوحيدة ليسيطر المرء على حياته.

وقد مثّل هذا أساسًا لتنشئة "كي" لابنها.

أهمية النزاهة

بعد توليها قيادة أمور الأسرة ، نظمت والدته مرة اجتماعًا عائليًا لتطلب من أطفالها الآخرين عدم الانخراط في أنشطة تجارية في المناطق التي كان يعمل بها شي.

وتحت تأثير والدته ، كان شي يحذر أصدقاؤه وأقاربهم من القيام بأي عمل في الأماكن التي كان يعمل بها ، وألا يفعلون أي شيء باسمه.

وقد دمج شي هذه المعتقدات في أيديولوجيته وممارساته في الحكم.

وفي يناير ، دعا شي إلى تعزيز الروابط العائلية القوية والقيم والتقاليد ، وذلك في الدورة العامة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني العشرين للتفتيش على الانضباط ، قائلاً إن على المسؤولين البارزين الحفاظ على النزاهة ووضع قواعد صارمة لأقاربهم وأطفالهم.

وأضاف أن مبادرات التوعية العامة لتعزيز مبدأ النزاهة وحالات النماذج في هذا الصدد مطلوبة أيضًا لتعزيز احترام الجمهور للنزاهة وتعزيز مقاومة الفساد.

فضيلة التوفير

تعزيز فضيلة التوفير هو تقليد عائلي مهم آخر لشي لأن والدته حافظت دائمًا على أسلوب حياة بسيط.

وتحت تأثير التقاليد العائلية ، يعيش شي اليوم أيضًا حياة بسيطة ولا يحمل معاييرًا عالية فيما يرتديه أو يأكله.

لقد أعطى شي أهمية كبيرة للأمن الغذائي فضلاً عن فضيلة التوفير. لقد دعا مراراً وتكراراً إلى تعزيز العرف الاجتماعي المتمثل في ممارسة التوفير ومعارضة الإهدار.

ووصف قضية إهدار الطعام بأنها صادمة ومؤلمة ، وأكد على الحاجة إلى وضع حد بحزم لإهدار الطعام ودعا إلى تعزيز التوفير في عام 2020.

وللحد من الممارسة السيئة لإهدار الطعام ، أطلقت الصين حملة شاملة بعنوان "الطبق الفارغ" في السنوات الأخيرة ، مع عرض المطاعم وأكشاك الطعام المؤسسات لملصقات ولوحات دعائية ضد إهدار الطعام، بالإضافة إلى نشر وسائل الإعلام لمحتوى يعزز فضيلة التقشف.

و قال للنواب من مقاطعة شاندونغ في الدورة الأولى من المؤتمر الشعبي الوطني الثالث عشر في عام 2018: "يجب الحفاظ على عادة التوفير والتقشف؛ في عائلتي حتى يومنا هذا ، عندما يتم تقديم الطعام في وعاء ، لا يمكن إهدار حبة واحدة من الأرز".