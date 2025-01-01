CGTN: في عام 2025، تعهدت الصين بجلب المزيد من الابتسامات لشعبها

مدينة بكين، 1 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تنشر شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) مقالًا حول خطاب السنة الجديدة السنوي للرئيس الصيني Xi Jinping. من خلال استعراض إنجازات الصين في تحسين رفاهية الشعوب، وتعزيز الصداقة والتعاون مع الدول الأخرى، يبرز المقال التصريحات الهامة للرئيس Xi ويُظهر التزام الصين بتوفير حياة أفضل للشعوب وتعميق التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي.

في عشية رأس السنة الجديدة، ألقى الرئيس الصيني Xi Jinping خطابه السنوي للعام الجديد من مكتبه في بكين.

وصف Xi عام 2024 بأنه "سنة استثنائية" سار خلالها البلد إلى الأمام بخطوات كبيرة في سعينا لتحديث الصين.

تضمن الخطاب أيضًا وعدًا بجلب المزيد من الابتسامات للشعب الصيني والسعي لخلق مستقبل أفضل للعالم في العام المقبل.

'منافع حقيقية' للناس

قال Xi إن مخاوف الناس بشأن الوظائف والدخل ورعاية المسنين والأطفال والتعليم والخدمات الطبية دائمًا في ذهنه.

خلال جولاته في جميع أنحاء الصين في عام 2024، زار Xi الناس العاديين للتعرف على حياتهم، من الدخل وظروف الإسكان إلى الرعاية الصحية وتعليم الأطفال وخدمات رعاية المسنين.

وفقًا لوزارة المالية الصينية، ذهب 70 في المائة من الإنفاق الحكومي في عام 2024 لضمان رفاهية الناس.

كما أُصدرت مجموعة من التدابير الفعالة على مدار العام لتحسين حياة الناس. بدأت تجديدات أكثر من 50,000 مجتمع سكني حضري قديم في عام 2024. استفاد عشرات الملايين من الناس في جميع أنحاء الصين من برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الذي بلغت قيمته مليارات الدولارات. كما ساعد خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري 50 مليون أسرة، أي ما يعادل حوالي 150 مليون شخص.

في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بلغ متوسط الدخل القابل للتصرف للفرد على مستوى البلاد 30,941 يوانًا (حوالي 4,178 دولارًا أمريكيًا)، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالعام السابق.

لمواجهة تحديات شيخوخة السكان، حيث إن أكثر من خُمس مواطني الصين تتجاوز أعمارهم الآن 60 عامًا، خصصت الحكومة المركزية في عام 2024 300 مليون يوان لدعم برامج دعم الوجبات لكبار السن في جميع أنحاء البلاد بينما أدت المبادرات الإضافية إلى تركيب 358,000 سرير للرعاية المنزلية.

قال Xi في كلمته: "من بين جميع المهام التي نُصب أعيننا، فإن أهمها ضمان حياة سعيدة لشعبنا".

"دولة كُبرى مسؤولة"

وقال Xi في خطابه: "في عالم يشهد تحولات واضطرابات، تعمل الصين، كدولة كبرى مسؤولة، على تعزيز إصلاح الحوكمة العالمية، وتعميق التضامن والتعاون بين دول الجنوب العالمي."

في عام 2024، أدى التزام الصين الثابت بالانفتاح رفيع المستوى والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة إلى توفير فرص واسعة للدول الأخرى في سعيها نحو التحديث.

ارتفع عدد الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين من أكثر من 140 دولة ومنطقة إلى أكثر من 150 خلال الاثني عشر شهرًا حتى 31 ديسمبر، كما أصبح بإمكان مواطني 54 دولة الاستفادة من إعفاءات تأشيرة الترانزيت لمدة 240 ساعة في الصين.

تفاعلت الصين مع الشركاء والأصدقاء من الجنوب العالمي طوال عام 2024. في التجمع الذي أقيم بمناسبة الذكرى السبعين للمبادئ الخمسة للتعايش السلمي، طرح الرئيس Xi ثمانية تدابير لدعم التعاون بين دول الجنوب العالمي، تشمل التدريب، وتبادل الشباب، والتنمية الاقتصادية، والتجارة الحرة، والتعاون الزراعي، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الخضراء، وحماية البيئة.

وفي الوقت نفسه، أنشأت الصين خمسة أطر تعاون مع الدول العربية في مجال الابتكار والتمويل والطاقة والاقتصاد والتجارة والتبادلات بين الناس. كما تعمقت في التآزر بين استراتيجيات التنمية مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعززت التعاون مع دول جزر المحيط الهادئ.

كما شهدت قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي الإعلان عن مجتمع صيني-إفريقي يتمتع بشراكة شاملة في جميع الظروف لمستقبل مشترك في العصر الجديد. وبالتالي، تعهدت الصين بتعزيز التحديث بشكل مشترك مع أفريقيا من خلال تنفيذ 10 إجراءات شراكة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

من الضغط لاعتماد أول قرار لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة في مارس، وتوقيع إعلان بكين لتعزيز وحدة فلسطين في يوليو، إلى إطلاق مجموعة "أصدقاء من أجل السلام" بشأن أزمة أوكرانيا مع دول الجنوب العالمي الأخرى، تميز سعي الصين لحلول سلمية بالحوار والتوافق في عام 2024 وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم عدم الاستقرار العالمي.

تعهد Xi: "ستعمل الصين مع جميع البلدان لتعزيز الصداقة والتعاون، وتعزيز التعلم المتبادل بين الثقافات المختلفة، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك لأجل البشرية".

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