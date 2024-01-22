CGTN: كيف استطاعت خطة مدتها 20 عامًا من تمكين Fuzhou من السبق في النمو الاقتصادي

بيكين، 22 يناير 2024 /PRNewswire/ -- ميناء Fuzhou على الساحل الشرقي الجنوبي للصين أصبحت واحدة من أهم الموانئ الرئيسية لنقل الحاويات، مع وضعها في قائمة أكبر 20 ميناء من حيث معدل خروج البضائع في عام 2022.

الميناء الصاخب يقول الكثير عن نجاح مدينة Fuzhou، عاصمة مقاطعة Fujian التي تقع جنوب شرق الصين، في تطوير اقتصادها البحري.

ومع معرفتها باسم "Fuzhou at Sea"، المنهجية التي تعتمد على النظر إلى الأمام بقصد تحقيق التطوير الاقتصادي من البحر هي جزء مهم من خطة تطوير طويلة الأجل بدأت من عند الرئيس الصيني Xi Jinping.

Xi، الذي كان وقتها الأمين العام للحزب لمدينة Fuzhou، كان مسؤولًا عن رسم الرؤية الاستراتيجية ذات مدى العشرون عامًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة، والتخطيط لأهداف وخطوات ومخططات وأولويات تطويرها على مدى ثلاث سنوات وثماني سنوات وعشرون عامًا، والمعروفة بإستراتيجية "3820".

أشار Xi في وقت سابق: "تطوير مدينة يجب ألا يضع في الاعتبار فقط أهداف التنمية على المدى المتوسط والبعيد لمدة عشرة أو عشرون عامًا، ولكن يجب أيضًا أن يضع أهداف التنمية على المدى البعيد لمدة 30 عامًا، 50 عامًا أو حتى مئات السنين".

مخطط للمستقبل

قبل أكثر من 30 عامًا، كانت Fuzhou، المحاطة بالجبال والأنهار، لديها أساس صناعي ضعيف، وإيرادات مالية منخفضة، وبنية نقل ضعيفة.

كيفية العثور على مخرج من أجل تنمية المدينة كان دائمًا في ذهن Xi عندما تولى منصب الأمين العام للحزب في إبريل 1990.

أمضى أكثر من نصف السنتين التاليتين في إجراء أبحاث ميدانية على مستوى القاعدة الشعبية، قبل أن يستشعر، ويستغل، فرصة النداء الأخير للإصلاح والانفتاح في الصين خلال "جولة الجنوب" التي قام بها Deng Xiaoping في أوائل عام 1992.

تحت قيادة Xi، أجرى أكثر من 1600 كادر أبحاثًا وعقدوا اجتماعات لاستطلاع الآراء حول مواضيع مثل الزراعة والصناعة. تم استلام أكثر من 25 ألف من الآراء العامة في غضون نصف شهر.

بعد عشرات المراجعات، تمت الموافقة على خطة المشروع في نوفمبر 1992.

وفقًا للخطة، ستعمل المدينة على رفع الاقتصاد إلى المستوى التالي بحلول عام 1995، مع مضاعفة المؤشرات الرئيسية عن مستويات عام 1990.

بحلول عام 2000، ستسعى المدينة لجعل مؤشراتها الرئيسية، مثل مستويات الفرد الحضري والريفي، تصل إلى مستوى التنمية في المدن المتقدمة محليًا. ثم يجب أن تصل Fuzhou إلى مستوى التنمية العالمي المتوسط للدول أو المناطق المتقدمة بشكل معتدل بحلول حوالي 2010.

قال Yan Zheng، نائب الرئيس السابق لدى Fujian Academy of Social Sciences لمجموعة China Media Group: "تقسم الخطة إلى ثلاث مراحل من حيث المؤشرات – المقارنة مع أنفسنا، المقارنة مع المدن المحيطة، والمقارنة مع المدن التي تمتلك نفس مستوى التنمية حول العالم - هذه الخطة علمية ومنهجية بشكل كبير".

استغلال نقاط قوتها

وضع Xi الخطة مع رؤية بتوجه نحو المستقبل، وشجع على بناء "المثلث الذهبي للدائرة الاقتصادية في مصب نهر Minjiang" و"Fuzhou at Sea" كمكونات مهمة ضمن مشروع "3820" الاستراتيجي.

"كيف يمكننا إدارة البحر في حين لم يتم تطوير الأرض بشكل جيد بعد؟" أثيرت شكوك في ذلك الوقت. اقترح Xi "منح أهمية كبيرة للمناطق البحرية مثلها مثل الأراضي المزروعة، وللتنمية البحرية مثلها مثل إنتاج الطعام، لتمديد تأثيرات تسريع التنمية الاقتصادية من البر إلى البحر".

تبعًا لذلك، أطلقت Fuzhou استراتيجية تنمية شاملة تركز على المناطق الساحلية الرئيسية وتلك البحرية.

ازدهرت صناعات مثل النقل البحري والصناعات المجاورة للموانئ، وتم تشجيع صناعات ناشئة مثل الطب الحيوي البحري وتصنيع المعدات المتطورة لطاقة الرياح البحرية بشدة.

قال Zhao Ruqi مدير مكتب الأبحاث السياسية للجنة الحزب لبلدية Fuzhou: "ساعدنا Xi في تحليل مزايا Fuzhou"، مضيفًا أن الحل كان يكمن في السعي للتنمية من البحر.

من عام 1992 إلى عام 1995، نما الناتج المحلي الإجمالي لـ Fuzhou بمعدل سنوي متوسط يبلغ 26.6 في المائة وتم تحقيق الهدف الأول للمشروع الاستراتيجي في ثلاث سنوات.

من خلال المضي في المخطط للمستقبل، حققت Fuzhou أهداف الثماني سنوات وأهداف العشرين سنة في الوقت المحدد.

الآن، أصبحت Fuzhou مدينة ساحلية تمتلك إحدى أنشط الاقتصادات البحرية في الصين. في 2022، تجاوزت القيمة الإجمالية للإنتاج البحري في Fuzhou الـ 330 مليار يوان (حوالي 46 مليار دولار).

قال Han Qingxiang، أستاذ في مدرسة الحزب الخاصة باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أن أهمية استراتيجية "3820" تتجاوز ما هو أبعد من المدينة بكثير.

قال Han: من رؤية Fuzhou الاستراتيجية لمدة 20 عامًا إلى أهداف الصين لعام 2035، ومن 'Fuzhou at Sea' إلى 'بناء الصين لتصبح دولة بحرية قوية'، نحن نقوم بتنفيذ واستكشاف مستمر وفقًا لأفكار التخطيط على المدى الطويل والحوكمة العلمية والتنمية المنسقة المقترحة من قبل مشروع "3820" الاستراتيجي.

https://news.cgtn.com/news/2024-01-21/How-a-20-year-plan-enabled-Fuzhou-to-leap-ahead-in-economic-growth-1qxFokstyHS/p.html