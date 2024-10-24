CGTN: كيف تساهم الصين في تعزيز تعاون بريكس

بكين، 24 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- يقيم قادة بلدان مجموعة بريكس أول اجتماع لهم وجهًا لوجه في مدينة كازان الروسية بعد التوسع التاريخي للمجموعة من خمسة أعضاء إلى 10 في يناير.

وتضمن يوم الثلاثاء وصول الرئيس الصيني Xi Jinping إلى كازان لحضور قمة بريكس السادسة عشرة. سيتبادل Xi مع قادة آخرين وجهات النظر والرؤى حول سبل التعاون العملية وتطوير آلية عمل بريكس للاقتصادات الناشئة، وذلك من بين مواضيع أخرى ستتناولها المجموعة خلال القمة.

كانت الصين دائمًا مؤيدة ومشاركة فاعلة في آلية تعاون بريكس، وسعت إلى التعاون متبادل المنفعة مع الأعضاء الآخرين واتباع روح الانفتاح والشمولية.

تعاون يصب في مصلحة الجميع

سعت مجموعة البريكس منذ تأسيسها إلى تحقيق التعاون متبادل المنفعة، وأبرز مثال على ذلك هو بنك التنمية الجديد (NDB) الذي يقع مقره في شنغهاي، والذي يُعد مشروعًا رئيسيًا لتعاون البريكس.

باعتباره أول بنك تنموي متعدد الأطراف من تأسيس الاقتصادات الناشئة، يوفر بنك التنمية الجديدة الدعم المالي لتطوير البنية التحتية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية البيئة وبناء بنية تحتية سيبرانية عبر بلدان بريكس. وبحلول نهاية عام 2023، كان قد منح البنك الموافقة على 105 مشروعًا في جميع البلدان الأعضاء بقيمة تقدر بـ 35 مليار دولار أمريكي.

وكما قالت Dilma Rousseff، رئيسة بنك التنمية الجديد، لوسائل الإعلام مؤخرًا، فإن بنك التنمية الوطني يعمل كمنصة مهمة للتعاون الدولي تتجاوز الحدود الإقليمية، وهو لا يدعم أصوات بلدان بريكس ويمكّنها فحسب، بل يمثل أيضًا تجسيدًا واقعيًا للتطلعات المشتركة للأمم الأخرى.

ظلت الصين ملتزمة بتعميق صلات التعاون متبادل المنفعة مع شركاء بريكس. ففي الربع الأول من هذا العام، وصلت قيمة المعاملات التجارية بين الصين ودول بريكس إلى 1.49 تريليون يوان (حوالي 209.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 11.3 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للسلطات الجمركية.

قال Ronnie Lins، المدير التنفيذي لمركز البحوث والأعمال بين البرازيل والصين، إن الصين تلعب دورًا حاسمًا في تسيير توافق الآراء بين بلدان بريكس، وتعزيز التنسيق والتعاون، ودفع أجندة مشتركة.

'ليس ناديًا مغلقًا'

ظل الانفتاح والشمولية التزامًا راسخًا لدى أعضاء مجموعة بريكس منذ إنشاء الآلية، إذ أكد Xi دومًا على فكرة أن بلدان بريكس لا تتجمع مع بعضها في نادٍ مغلق أو دائرة حصرية.

في اجتماع في شيامين في عام 2017، طرح الزعيم الصيني برنامج "BRICS Plus" لتشجيع مشاركة المزيد من الأسواق الناشئة والدول النامية.

وفي الأول من يناير عام 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعضاء في بريكس، وانضمت إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ما مثَّل البداية الرسمية لتوسع تعاون بريكس.

وقد تقدمت أكثر من 30 دولة بطلب رسمي للانضمام أو أعربت عن اهتمامها بالعضوية، وتسعى العديد من البلدان النامية الأخرى إلى تحقيق تعاون أعمق مع المجموعة.

وفي حديثه عن قمة كازان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، Lin Jian، إن بريكس أصبحت قوة إيجابية ومستقرة للأبد في الشؤون الدولية.

وقال إن الصين مستعدة للعمل مع الأطراف الأخرى للسعي من أجل تحقيق التنمية الثابتة والمستدامة لتوسع التعاون ضمن مجموعة بريكس، وبدء حقبة جديدة للجنوب العالمي للسعي إلى القوة من خلال التضامن وتعزيز السلام والتنمية العالمية بشكل مشترك.