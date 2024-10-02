CGTN: لماذا أثبتت شبكة المحميات الطبيعية في الصين أنها لا تقدر بثمن؟

مدينة بكين، 2 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- الصيف هو الموسم الأكثر ازدحامًا في بحيرة تشينغهاي، أكبر بحيرة مالحة في الصين.

طيور تطعم وتغذي صغارها، ورعاة يقودون قطيع جواميس الياك إلى المراعي الجبلية. وفي تلك الأثناء، يجتمع سرب من سمك الشبوط العاري، وهو نوع فريد من نوعه في البحيرة، لبدء هجرتهم السنوية.

تسبح تلك الأسماك في البحيرة، الواقعة في مقاطعة تشينغهاي في شمال غرب الصين، على عمق يبلغ 18 مترًا في المتوسط. لكن الملوحة والقلوية العاليين في مياه البحيرة يمنعان نمو الغدد التناسلية، لذلك في كل عام من مايو إلى أغسطس يهاجر سمك الشبوط العاري الناضج إلى المياه العذبة لنهر بوها ونهر شاليو، اللذان يصبان في البحيرة، لأجل التكاثر. لا شك أن هجرة سمك الشبوط العاري تلك تشكل واحدة من العجائب العظيمة لبحيرة تشينغهاي.

سمك الشبوط العاري "يُفقد ثم يُستعاد"

يتمتع سمك الشبوط العاري بمكانة خاصة في قلوب الناس في تشينغهاي؛ لأنه في السابق ساعد على إنقاذ أرواح لا تُحصى. في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، أدى نقص الغذاء إلى اعتماد السكان المحليين على الأسماك للبقاء على قيد الحياة. حيث أخذت أعداد سمك الشبوط العاري في الازدياد على نطاق واسع في بحيرة تشينغهاي.

لكن وفي غضون بضعة عقود فقط، صارت "الهبة الإلهية للبحيرة"، هكذا كانت تُسمى الأسماك، معرضة لخطر الانقراض بسبب الإفراط في الصيد وفقدان الموطن الطبيعي. بحلول أوائل القرن الحادي والعشرين، انخفض عدد سمك الشبوط العاري في بحيرة تشينغهاي إلى أقل من 1 في المائة من ذروته التاريخية.

لقد أنفذت الحكومة المحلية حظرًا على الصيد وغلظت العقوبة على الصيد والتجارة غير الشرعيين. وبفضل التكاثر الاصطناعي وتحسين بيئة البحيرة، ارتفعت أعداد سمك الشبوط مرة أخرى على الرغم من انخفاض معدل الخصوبة.

وبمرور الوقت، أثمرت الجهود. بحلول عام 2023، بلغت الكمية الإجمالية لسمك الشبوط العاري في البحيرة حوالي 120,300 طن، أي حوالي 44 ضعف ما كانت عليه في عام 2002. ومنذ ذلك الحين انخفضت حالة حماية الأسماك من "مهددة بالانقراض" إلى "عُرضة للانقراض".

إن حماية سمك الشبوط العاري هي مجرد مثال واحد على نجاح جهود الصين في الحفاظ على البيئة. من الباندا العملاقة وطائر أبو منجل المُتوج إلى السعدان أفطس الأنف، نمت أعداد تلك الأنواع النادرة تدريجيًا مع تطور نظام المحميات الطبيعية في البلاد.

الصين موطنٌ لبعض أغنى البيئات البيولوجية تنوعًا على الأرض وهي الدولة الوحيدة التي تحتوي على جميع أنواع النظم البيئية تقريبًا. وقد عززت مناطقها الطبيعية المحمية من الحفاظ على التنوع البيولوجي كما تلعب دورًا رئيسيًا في حماية الأمن البيئي الوطني.

لقد أُنشئت محميات طبيعية من أنواع مختلفة في جمهورية الصين الشعبية منذ تأسيسها في عام 1949. كما عُززت حماية الأنواع المهددة بالانقراض بشكل مستمر، وتزايد التعاون الدولي، من ثم بدأت شبكة المناطق الطبيعية المحمية تؤتي ثمارها.

لقد ضمت الصين الحضارة البيئية إلى خطة تنميتها المتكاملة في عام 2012، عندما أصبح Xi Jinping القائد الأعلى للصين. ومن حينها، لوحظت تغييرات أكبر في جميع أنحاء البلاد؛ حيث أكد الرئيس Xi على أهمية السعي إلى التعايش المتناغم بين البشر والطبيعة.

يقول كتاب التغييرات (l Ching): "ينبغي أن نتعلم عن تغيرات الموسم من خلال دراسة الظواهر الطبيعية ونعزز من التنمية الاجتماعية من خلال دراسة الظواهر البشرية. حيث تنشأ الثروة من اتباع طريق السماء والأرض ودعم نظام الطبيعة" - وقد اقتبس الرئيس Xi هذه المقولة في المؤتمر الوطني لحماية البيئة والنُظُم البيولوجية في 18 مايو 2018.

وفقًا لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، بحلول يونيو 2024، ستستعيد البلاد أكثر من 100 مليون مو (حوالي 6.7 مليون هكتار) من النظم البيولوجية، ويشمل ذلك الجبال والأنهار والغابات والأراضي الزراعية، والبحيرات، والأراضي العشبية، والصحاري.

تغطي المناطق المحمية في الصين 18 في المائة من مساحة البر 4.1 في المائة من مساحة البحر في الدولة، أي 90 في المائة من أنواع النظم البيولوجية المتوفرة في أراضيها، و85 في المائة من مجموعات الحيوانات البرية، و65 في المائة من مجتمعات النباتات العليا وما يقرب من 30 في المائة من الآثار الجيولوجية الهامة.

إن المحميات الطبيعية في البلاد أساس متين لحماية البيئة البيولوجية، وقد أوضحت "استراتيجية الصين للحفاظ على التنوع البيولوجي وخطة عمل (2023-2030) " المجالات والإجراءات ذات الأولوية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

كما تحملت الصين مسؤولياتها الدولية، وشاركت في الحوكمة البيئية العالمية والتعاون العالمي في حماية التنوع البيولوجي، وكانت القوة الدافعة لمفهوم المجتمع ذي المستقبل المشترك للبشرية، مؤكدة بذلك على أهمية الاعتماد المتبادل والتحديات المشتركة التي تواجهها جميع البلدان.