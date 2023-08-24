CGTN：كيف تستهل الصين وجنوب إفريقيا "العصر الذهبي" للعلاقات الثنائية

بكين, 24 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- بصداقة وأخوية رفاقية، من المقرر أن تشهد الصين وجنوب أفريقيا - الدولتان الناميتان الرئيسيتان في العالم - تقدم علاقاتهما الثنائية خطوة للأمام من خلال تعاون مثمر أكثر في "عصر ذهبي" حيث التقى زعيما البلدين في بريتوريا يوم الثلاثاء.

وخلال اجتماعه مع رئيس جنوب إفريقيا Cyril Ramaphosa، أشار Xi إلى ثمار التعاون الثنائي في العقد الماضي، بما في ذلك بناء مصنع شركة صناعة السيارات الصينية BAIC Group في جنوب إفريقيا وإنشاء معهد كونفوشيوس في جامعة ديربان للتكنولوجيا في عام 2013، قائلًا إنه سعيد برؤية التقدم الذي أحرزته جنوب إفريقيا في التنمية الوطنية.

في عام 2018، كشف Xi وRamaphosa عن أول مركبة BAIC على الإطلاق يتم تجميعها على الأراضي الأفريقية عبر وصلة فيديو. احتفالًا باستضافة جنوب إفريقيا لقمة BRICS الخامسة عشرة، من المقرر أن يحقق مصنع BAIC Group في جنوب إفريقيا الإنتاج المحلي للعلامات التجارية الخاصة بشركة BAIC في عام 2023.

واثناء إشارته إلى أنه قد شهد النمو القوي للعلاقات بين الصين وجنوب إفريقيا، قال Xi، في زيارته الرسمية الرابعة إلى جنوب إفريقيا، إنه يأمل أن يواصل البلدان صداقتهما ويعمقا التعاون.

آخر ثلاث زيارات دولية قام بها Xi إلى جنوب إفريقيا كانت في 2013 و 2015 و 2018.

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يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وجنوب أفريقيا. في السنوات الخمس والعشرين الماضية، تم تعزيز العلاقة الثنائية من شراكة إلى شراكة استراتيجية، ثم إلى شراكة استراتيجية شاملة.

في المقال المعنون "الإبحار بالسفينة العملاقة للصداقة والتعاون بين الصين وجنوب إفريقيا نحو نجاح أكبر"، قال Xi إن العلاقة بين الصين وأفريقيا هي واحدة من أكثر العلاقات حيوية في العالم النامي، مضيفًا أنها دخلت "عصرًا ذهبيًا" بمستقبل واعد.

مع أن جنوب إفريقيا أصبحت رسميًا العضو الأفريقي الوحيد في عام 2011، تم توسيع BRIC إلى BRICS. في عام 2015، أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة أفريقية توقع على وثيقة تعاون لمبادرة الحزام والطريق.

الآن في نقطة تاريخية جديدة، قال Xi إنه على استعداد للعمل مع نظيره الجنوب أفريقي لدفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وجنوب إفريقيا إلى مستوى جديد.

تعميق التعاون

وفي أثناء إشارته إلى أن العلاقات الثنائية وصلت إلى نقطة انطلاق جديدة، قال Xi إن تعميق التعاون وتعزيز التنسيق هو التطلع المشترك للبلدين والمهمة التي عهد بها الزمن.

في النصف الأول من عام 2023، بلغت التجارة الثنائية بين الصين وجنوب إفريقيا 28.25 مليار دولار، بزيادة 11.7 في المائة سنويًا، حسبما قال Shu Jueting، المتحدث باسم وزارة التجارة، مضيفًا أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لجنوب إفريقيا لمدة 14 عامًا متتالية، في حين كانت جنوب إفريقيا أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا لمدة 13 عامًا متتالية.

وقال المتحدث إن الصين، التي يبلغ رصيدها الاستثماري أكثر من 10 مليارات دولار، هي أحد المصادر الرئيسية للاستثمار في جنوب إفريقيا.

على وجه التحديد، قام الجانبان معًا ببناء وتشغيل أكثر من 10000 كيلومتر من السكك الحديدية، وما يقرب من 100000 كيلومتر من الطرق السريعة، ومجموعة من مشاريع البنية التحتية المهمة، بما في ذلك المطارات والأرصفة والجسور ومحطات الطاقة، وفقًا لوزارة التجارة الصينية.

إلى جانب ذلك، قد تعاون البلدان الناميان الرئيسيان في السنوات الأخيرة أيضًا في مجموعة متنوعة من المشاريع فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتطورة والطاقة النظيفة.

المضي قدمًا في الصداقة

بصرف النظر عن التجارة الثنائية المزدهرة، يتباهى البلدان أيضًا بالتعاون المثمر في التعليم والثقافة وغيرها من المجالات، مما يتيح لشعبي البلدين معرفة بعضهما البعض بشكل أفضل.

قال Chen Xiaodong، السفير الصيني في جنوب إفريقيا، إنه إلى جانب عقد ثلاثة اجتماعات لآلية التبادل الشعبي عالية المستوى بين جنوب إفريقيا والصين، تقوم الصين وجنوب إفريقيا أيضًا ببناء ورشة عمل لوبان - وهو برنامج ورشة عمل مهنية صينية لتدريب المواهب في الخارج - لتعزيز تبادل التعليم المهني والتعاون بين البلدين.

أشار Siyabonga Cyprian Cwele، سفير جنوب إفريقيا لدى الصين، إلى أن شعب جنوب إفريقيا يحب الأفلام والبرامج التلفزيونية الصينية، فضلًا عن الكونغ فو الصيني والتاريخ الصيني.

في العقد الماضي، درس المزيد والمزيد من الطلاب من جنوب إفريقيا والصين في بلدان بعضهم البعض.

واعترافًا بأن جنوب إفريقيا أدمجت تدريس اللغة الصينية في نظامها التعليمي الوطني في عام 2015، قال Cwele إن العديد من المرشدين السياحيين في جنوب إفريقيا يتعلمون اللغة الصينية أيضًا.

في الوقت الحاضر، أقامت أكثر من 10 جامعات في الصين شراكات مع جامعات في جنوب إفريقيا، بما في ذلك الشراكة بين جامعة نورث إيست نورمال في مدينة جيلين بشمال شرق الصين وجامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا في عام 2012.

وفي أثناء إشادته بالصداقة العميقة بين "رفاق وإخوة" بين الصين وأفريقيا، قال Xi إن المضي قدمًا في الصداقة في نقطة البداية التاريخية الجديدة هي المهمة التي يثق بها الزمن.

https://news.cgtn.com/news/2023-08-22/How-China-S-Africa-usher-in-golden-era-for-bilateral-ties-1mtRFQB6wpi/index. html

CGTN SOURCE