ChainUp أصبحت الآن مزود حلول بلوكتشين معتمد من ISO/IEC 27001 و 27017 و 27018

سنغافورة، 31 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- حصلت ChainUp، المزود العالمي الرائد لحلول البلوكتشين، على ثلاثة اعتمادات أمنية معترف بها دوليًا - شهادات ISO/IEC 27001 و 27017 و 27018. بعد إعلانها عن إنجاز SOC 2 من النوع 1 الأسبوع الماضي، فإن الحصول على هذه الشهادات التي نالت استحسانًا كبيرًا يؤكد تفاني ChainUp في الحفاظ على معايير أمنية عالمية صارمة.

ChainUp is now an ISO/IEC 27001, 27017 & 27018 Certified Blockchain Solutions Provider

مع تشديد اللوائح، يستمر الطلب على البنية التحتية الآمنة والمتوافقة في النمو في صناعة البلوكتشين وWeb3. مع السعي الذي لا يتزعزع للتميز، صممت ChainUp بدقة إطارًا متطورًا يركز على أمن المعلومات وأمن الحوسبة السحابية وحماية معلومات التعريف الشخصية (PII)، وبالتالي تم الاعتراف بها لتحقيق المعايير الدولية في إدارة أمن المعلومات. يتم نشر هذه المعايير الدولية بشكل مشترك من قبل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).

يشير تحقيق ISO/IEC 27001 إلى أن ChainUp قد وضعت نظامًا لإدارة المخاطر المتعلقة بأمن البيانات المملوكة أو التي يتم التعامل معها، وتحترم جميع أفضل الممارسات والمبادئ المنصوص عليها في هذه المواصفة القياسية الدولية. يوضح تحقيق ISO/IEC 27017 أن ChainUp تلتزم بأكثر معايير أمان الخدمات السحابية صرامة ولديها عمليات مناسبة لإدارة أي تحديات غير متوقعة. تعني شهادة ISO/IEC 27018 أن ChainUp قد استوفت متطلبات وضوابط وإرشادات وقواعد ممارسة محددة لحماية معلومات تحديد الهوية الشخصية لعملائها. تعزز هذه الاعتمادات الموقرة من أن حلول البلوكتشين المتطورة من ChainUp جاهزة لثقة العملاء دوليًا.

وقال Sailor Zhong، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ChainUp: "نحن سعداء وفخورون بالحصول على شهادات ISO/IEC 27001 و 27017 و 27018. وهذا دليل على التزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات الأمنية المتطورة لعملائنا. تلتزم ChainUp بالتمسك بمعايير الأمن الدولية، وتوفير حلول متوافقة ومضمونة. سنواصل تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من الازدهار في نظام بيئي آمن على الـ Web3، مما يساهم في تقدم صناعة البلوكتشين".

نبذة عن ChainUp

تأسست ChainUp في عام 2017 ويقع مقرها في سنغافورة، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تقنية البلوكتشين الشاملة التي تغطي تطوير البنية التحتية ودعم النظام البيئي. نحن نقدم مجموعة كاملة من حلول البلوكتشين الآمنة والمتوافقة بما في ذلك تبادل الأصول الرقمية وتداول الرموز غير القابلة للاستبدال والمحفظة والسيولة والبنية التحتية للـ Web3 وحفظ الأصول الرقمية وعروض رموز الأمان والمزيد. تقدم شركة ChainUp خدماتها حاليًا لأكثر من 1000 عميل في 30 دولة، وتصل إلى أكثر من 60 مليون مستخدم نهائي.

اعرف المزيد عن ChainUp: chainup.com

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