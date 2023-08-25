ChainUp تحصل على شهادة SOC 2 من الفئة 1

توضح ChainUp التزامها تجاه أمن البيانات وحماية الخصوصية

سنغافورة ، 25 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت ChainUp ، المزود العالمي لحلول تقنية سلسلة الكتل، عن استكمالها بنجاح لتدقيق ضوابط التنظيم والمراقبة، وهي الآن معتمدة وحاصلة على شهاة SOC 2 من الفئة 2 نظرًا لأنه معيار صناعي رئيسي للامتثال، يفحص SOC 2 الأمان والتوافر والسرية وتكامل المعالجة وخصوصية بيانات العملاء عبر الحلول. تم إجراء التدقيق من قبل شركة Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP، وشمل التدقيق تقييمًا لضوابط ChainUp الداخلية ذابتكنولوجيا المعلومات، بناءًا على مبادئ الثقة للأمان والتوافر وتكامل المعالجة والسرية والخصوصية وفقًا للمعايير التي حددها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA).

نظرًا لأن ChainUp توفر مجموعة كاملة من حلول تقنية سلسلة الكتل، المعنية بكل من تطوير البنية التحتية ودعم النظام البيئي للشركات، فقد تم بناؤها على مجموعة من الإجراءات والعمليات الأمنية الشاملة لضمان أمن النظام وسرية معلومات المستخدم والخصوصية. تعكس شهادة SOC 2 من الفئة 1 التزام ChainUp بأفضل الممارسات الفنية والتشغيلية في حماية الشركات وبيانات العملاء والأصول الرقمية للمستخدمين. وحاليًا، تتابع ChainUp إكمال تدقيق شهادة SOC 2 من الفئة 1 لإثبات التزامها بحماية البيانات وإقامة ثقة كاملة مع الشركات والمستخدمين.

وصرح Sailor Zhong، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ChainUp، قائلاً: "لقد التزمت ChainUp بتقديم خدمات تقنية سلسلة الكتل بشكل فعال وآمن وموثوق للشركات والمستخدمين في جميع أنحاء العالم. ويمثل إكمال شهادة SOC2 من الفئة 1 علامة فارقة مهمة بالنسبة لنا في التحقق من جودة خدماتنا وأمانها. وبصفتنا شركة تضع العميل في المقام الأول، نتوقع مستوى الامتثال الذي يتوقعه الشركات والمستثمرون المؤسسيون وتظل ChainUp تكرس جهودها لضمان أقصى درجات الأمان وحماية الخصوصية لجميع معلومات الأعمال والعملاء والمستخدمين. "

نبذة عن ChainUp

تأسست ChainUp في عام 2017 ومقرها في سنغافورة، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم حلول تقنية سلسلة الكتل الشاملة المعنية بتطوير البنية التحتية ودعم النظام البيئي. نقدم مجموعة كاملة من حلول سلسلة الكتل الآمنة والمتوافقة بما في ذلك تبادل الأصول الرقمية وتداول NFT والمحفظة والسيولة والبنية التحتية Web3 وإثبات احتياطيات شجرة Merkle وحفظ الأصول الرقمية، والمزيد. تقدم شركة ChainUp خدماتها حاليًا ألكثر من 1000 عميل في 30 دولة، وتصل إلى أكثر من 60 مليون مستخدم نهائي.

اكتشف المزيد عن ChainUp: www.chainup.com

للتواصل:

جاسلين بانج

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