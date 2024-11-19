CHG New Energy تعرض ابتكاراتها في مجال الطاقة الخضراء في مؤتمر COP29 في باكو

"حل خالي من انبعاثات الكربون" يبني أحلامًا لعصر الطاقة الجديد

باكو، أذربيجان، 19 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- في 11 نونبر/تشرين الثاني: سلطت الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (المعروف والمشار إليه في ما يلي بِـ"COP29") الضوء على الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتحول في مجال الطاقة. كان من بين الحضور المتميزين شركة CHG New Energy Holdings Group, Ltd. (01735.HK)، وهي شركة رائدة في مجال الابتكار في مجال الطاقة المتجددة، والتي دُعيت لتقديم مساهماتها الرائدة في تحقيق مستقبل مستدام.

Dr. Liu Zhifeng Delivering a Keynote Speech Dr. Liu Zhifeng Introducing CHG’s Low-Carbon Industrial Park Green Solutions

تكنولوجيا الطاقة الشمسية الرائدة: طفرة في أنظمة الطاقة العالمية

قام الدكتور ليو زيفنغ، المدير العام لشركة CHG EnSOL Renewable Technology Co., Ltd.، وهي شركة رئيسية تابعة لمجموعة CHG New Energy Holdings Group, Ltd.، بإبهار الحضور بعرضه الرئيسي. من خلال تسليطه الضوء على أحدث التطورات التي حققتها شركة CHG، كشف النقاب عن سلسلة "Gemini" من الخلايا الشمسية عالية الكفاءة من نوع n-TOPCon، والتي حققت كفاءة تحويل كهروضوئية استثنائية بلغت 26.72%، وهو ما يعد علامة فارقة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

أكد الدكتور ليو على الإمكانات التحويلية لتطبيق هذه التكنولوجيا المتطورة في مناطق مثل أذربيجان، حيث يمكن أن تؤدي وفرة أشعة الشمس والموقع الاستراتيجي إلى خفض التكلفة المستوية للكهرباء إلى 1.2 سنت لكل كيلوواط ساعة. ويمكن لمثل هذه التطورات إعادة تعريف أنظمة الطاقة في جميع أنحاء أذربيجان والمناطق المجاورة لها، مما يسرع من التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة.

تقدير عالمي للمجمعات الصناعية منخفضة الكربون

حظيت المجمعات الصناعية المبتكرة منخفضة الكربون التابعة لشركة CHG باهتمام واسع النطاق خلال مؤتمر COP29. تعمل هذه المنصات المتكاملة، التي تجمع بين توليد الطاقة واتصال الشبكة وتوازن الحمولة وحلول تخزين الطاقة، في مدن مثل هواينان (مقاطعة أنهوى)، ونانتونغ (مقاطعة جيانغسو)، وداماو بانر (منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم).

تمثل هذه المشاريع تفاني شركة CHG في التنمية الحضرية المستدامة، حيث تقدم حلولاً قابلة للتطوير لتمكين المناطق المحرومة اقتصادياً. من خلال تصدير خبراتها إلى المناطق الغنية بأشعة الشمس ولكن المتأخرة اقتصادياً، تمكّن شركة CHG الدول النامية من بناء أنظمة بيئية للطاقة المستدامة منخفضة الكربون.

قيادة الحد من الكربون: التزام بالمسؤولية العالمية

باعتبارها شركة مناصرة متحمسة للحد من انبعاثات الكربون، مسترشدةً بالفلسفة الأساسية "المسؤولية تنبع من الداخل"، تظل شركة CHG New Energy ثابتة في مهمتها لإحداث ثورة في مجال الطاقة الخضراء. من خلال التركيز على التصنيع المتقدم للطاقة الكهروضوئية وخدمات الطاقة المتكاملة والعمليات منخفضة الكربون، فإن الشركة مستعدة لتقديم مساهمات كبيرة في التحول العالمي في مجال الطاقة، وتلتزم بالاستفادة من التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة لحماية كوكبنا وتأمين مستقبل أنظف وأكثر إشراقاً للأجيال القادمة.

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