ChiNext تواصل تمكين الشركات القائمة على الابتكار في إصلاح الاكتتاب العام القائم على التسجيل لمدة ثلاث سنوات

قوانغتشو، الصين، 28 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- في 24 أغسطس، احتفل مجلس إدارة ChiNext بالذكرى الثالثة لإصلاح الاكتتاب العام القائم على التسجيل. عمل مجلس إدارة ChiNext كواحدة من القنوات الرئيسية لتمويل الأسهم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المدفوعة بالابتكار في حين عزز نظام التسجيل التنمية الموجهة نحو السوق وشجع مشاركة المستثمرين.

على مدى السنوات الثلاث الماضية، 500 شركة، أو ما يقرب من 40% من جميع الشركات المدرجة في ChiNext، تم إدراجها في نظام الاكتتاب العام الجديد برأس مال قدره 500 مليار يوان (69.3 مليار دولار أمريكي)، وتجاوز إجمالي القيمة السوقية 3 تريليون يوان (414 مليار دولار أمريكي). من بين هذه الشركات المدرجة، يتم التعرف على أكثر من 90% كشركات ذات تقنية عالية، تعمل في مجالات تشمل تكنولوجيا المعلومات والمعدات المتقدمة والمواد الجديدة.

اعتبارًا من 23 أغسطس، سجلت 385 شركة مدرجة في ChiNext أداءً قويًا في التقارير نصف السنوية بإجمالي إيرادات بلغ 726 مليار يوان (100 مليار دولار أمريكي، +15% على أساس سنوي) وإجمالي أرباح صافية بلغت 65.8 مليار يوان (9.1 مليار دولار أمريكي، +17% على أساس سنوي)، مما يدل على إمكاناتها في دفع النمو الاقتصادي. على وجه الخصوص، حققت 74 شركة نموًا في صافي الأرباح بأكثر من 50% على أساس سنوي. ظلت معنويات المستثمرين متفائلة، مدعومة بتقديرات Wind التي أجمعت على زيادة بأكثر من 30% سنويًا في إجمالي صافي أرباح مكونات مؤشر ChiNext.

مدعومًا بأساسيات قوية، اكتسب مؤشر ChiNext اهتمام المستثمرين خلال تأرجح السوق. هناك 26 صندوقًا من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب مجلس إدارة ChiNext، والتي جذبت 32 مليار يوان (4.4 مليار دولار أمريكي) صافي التدفقات الداخلة، اعتبارًا من 23 أغسطس، وكان صندوق E ChiNext ETF على رأس القائمة بحصة سوقية تقارب 50% من قبل AuM.

في السنوات الأخيرة، قام مجلس إدارة ChiNext بتسريع وتيرة زراعة نظام المنتج متعدد المستويات واتخذت E Fund Management ("E Fund") إجراءات استباقية للتعامل مع هذا الاتجاه. في سبتمبر 2022، إطلاق صندوق ChiNext Board ETF Option مع E Fund ChiNext Board ETF ليكون بمثابة الضمان الأساسي مَثّل الظهور لأول مشتق موحد مدرج في البورصة لأول مرة على لوحة ChiNext ويوضح تفانيها في توفير أدوات إدارة المخاطر للمستثمرين. في يوليو 2022، سمح إدراج E Fund ChiNext ETF في برنامج ETF connect للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في مجلس إدارة ChiNext.

بينما اعتقد السيد Pang Yaping، رئيس قسم أبحاث المؤشرات في E Fund، أن مجلس إدارة ChiNext يمكنه ركوب الرياح الخلفية للنمو الاقتصادي في البلاد، توقع المطلعون على الصناعة جهود تحفيز ضخمة ومنسقة من لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لاستعادة ثقة المستثمرين وخلق بيئة داعمة لمجلس إدارة ChiNext.

نبذة عن E Fund Management

تأسست شركة E Fund Management المحدودة. ("E Fund") في عام 2001، وهي شركة رائدة في إدارة الصناديق الشاملة في الصين مع ما يقرب من 3 تريليون يوان صيني (414 مليار دولار أمريكي) تحت إدارتها. وهي تقدم حلولًا استثمارية للعملاء الداخليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام على المدى الطويل. يشمل عملاء E Fund كلًا من الأفراد والمؤسسات، بدءًا من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد وشركات التأمين وإعادة التأمين والشركات والبنوك. وهي موجهة على المدى الطويل، وتركز على أعمال إدارة الاستثمار منذ إنشائها وتؤمن بقوة البحث المتعمق والوقت في الاستثمار. وهي شركة رائدة وممارس رئيسي في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقة وتميزًا.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2085383/4240629/_Logo.jpg

للتواصل: Iris Zhang, [email protected], +86-18171423622

E Fund Management SOURCE