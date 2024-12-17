CHiQ تتعاون مع أندرياس ويلنجر بطل الألعاب الأولمبية من أجل التغلب على المنحدرات في كأس العالم للقفز التزلجي FIS

برلين، 17 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- بدأ مؤخراً كأس العالم للقفز التزلجي للرجال FIS في تيتيسي-نويشتات بألمانيا. وباعتبارها الشريك الرسمي للحدث، عرضت CHiQ صورة العلامة التجارية التي مزجت بسلاسة بين الذكاء والأناقة في هذا المشهد الجليدي. وبالتعاون مع أندرياس ويلينجر، سفير العلامة التجارية والبطل الأولمبي في القفز التزلجي، تمكنت CHiQ من حفر حضور أسطوري على المنحدرات الثلجية، مما يبرز جاذبيتها وحيويتها العالمية.

CHiQ Partners with Olympic Champion Andreas Wellinger Team Up to Conquer the Slopes at FIS Ski Jumping World Cup Andreas Wellinger x CHiQ

بصفتها علامة تجارية معترف بها عالميًا للأجهزة المنزلية الذكية، تتبنى CHiQ باستمرار فلسفة العلامة التجارية المتمثلة في دمج "الذكاء مع الأناقة" في الحياة اليومية. في شهر أيلول، شارك أندرياس في معرض IFA بصفته سفير العلامة التجارية CHiQ، حيث أعلنت شركة CHiQ عن تعاونها مع الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد وكأس العالم للقفز التزلجي (FIS) وجمعية التزلج الألمانية (DSV) وأندرياس نفسه. بعد الإعلان، كشفت شركة CHiQ مؤخراً عن فيديو مصور للعلامة التجارية بالتعاون مع أندرياس. يحتفي هذا الفيديو بإثارة رياضات الثلج والجليد، ويتواصل مع المتحمسين في جميع أنحاء العالم ويسلط الضوء على سحر CHiQ الفريد وجاذبيتها العالمية.

خلال فعاليات كأس العالم، عززت شركة CHiQ من ظهور علامتها التجارية من خلال سلسلة من العروض الإعلانية، مع خلق تجربة كرنفال تزلج غامرة جذبت عشرات المتحمسين.

ولتعزيز حضورها في السوق واستعراض مجموعة منتجاتها المبتكرة، أطلقت CHiQ مؤخرًا تلفزيون M9 Series QLED في أوروبا، حيث تتميز موديلات QLED من السلسلة بدقة 4K بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز DLG وتعويض الحركة MEMC للحصول على مرئيات واضحة وعالية السرعة. وتتميز ثلاجاتها الشهيرة متعددة الأبواب، بما في ذلك الموديلات بالأبواب المتقاطعة وجنبا إلى جنبا بالتحكم الإلكتروني في درجة الحرارة ومناطق Care+ Space المتغيرة لتلبية الاحتياجات المتنوعة. توفر غسالة ColorLuxe الأنيقة، المزودة بأدوات تحكم ذكية، تجربة غسيل ثورية. في يوم الجمعة السوداء، وهو البداية التقليدية لموسم التسوق في موسم العطلات في أوروبا، احتلت أجهزة تلفاز وثلاجات CHiQ المرتبة الأولى بين أكثر 10 أجهزة تلفاز وثلاجات مبيعاً على مواقع أمازون المتعددة، حيث ارتفعت أرقام المبيعات مقارنةً بمثيلاتها في نفس التاريخ في السنوات السابقة بنسبة 20% تقريباً، مما يسلط الضوء على هيمنة العلامة التجارية في سوق المنطقة.

على مر السنين، تطورت رحلة العولمة لِـChanghong، الشركة الأم لِـCHiQ، من مجرد تصدير المنتجات إلى خلق تآزر عالمي في الموارد. تشمل هذه الرحلة الآن التنويع في المنتجات والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال والعلامة التجارية. لا تمثل رعاية فعاليات التزلج على الجليد مجرد غزوة مظفرة في مجال التسويق الرياضي، بل تمثل أيضاً خطوة استراتيجية لإشراك وجذب الفئات السكانية الأصغر سناً. وفي الآونة الأخيرة، أشعلت Changhong الشغف بالرياضات الشتوية بين المستهلكين الصينيين من خلال الشراكة مع الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد وكأس العالم للتزلج والتزلج الحر على الجليد، بينما استفادت CHiQ من المنصة الدولية لكأس العالم للقفز التزلجي لإبراز صورة ديناميكية وأنيقة وعالمية للعلامة التجارية. يؤكد التركيز على استراتيجية تسويق الرياضات الشتوية على نظرة Changhong العالمية وارتباطها القوي بالجماهير الشابة.

من الآن فصاعدًا، من المقرر أن توسع شركة CHiQ جهودها التسويقية الرياضية العالمية، وتسخير التكنولوجيا المتطورة والتصميم المتفوق لتطوير المزيد من الأجهزة المنزلية المبتكرة التي تعزز الحياة اليومية. وبالشراكة مع عملائها في جميع أنحاء العالم، تكرس CHiQ جهودها لملاحقة الأحلام بجرأة وتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً.