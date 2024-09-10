CHiQ تحصل على بيان TÜV للتحقق من الكربون لمنتجاتها ، ما يُظهر التوجهات الجديدة في الحياة الصديقة للبيئة

برلين ، 10 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- في 6 سبتمبر ، في معرض "آي إف إيه 2024" (2024 IFA)، منحت منظمة "تي يو في" الشهيرة دوليًا شركة "تشيك" (CHiQ) شهادتين. وتشمل الشهادتان "بيان التحقق من غازات الدفيئة التنظيمية" و"بيان التحقق من البصمة الكربونية للمنتجات" للمبردات والغسالات. تقيس الشهادة كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المولَّدة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل فرد أو منظمة أو منتج أو بلد خلال فترة زمنية محددة ، مما يبرز أداء "تشيك" البيئي القوي والتزامها بممارسات منخفضة الكربون.

CHiQ Awarded TÜV Carbon Verification Statement for Its Products, Showcasing New Trends in Eco-Friendly Living.

وعلق روبرت أوستندورف ، رئيس خدمة المنتجات الاستهلاكية العالمية لشركة "تي يو في سود بروداكت سيفرس جي إم بي إتش" (TÜV SÜD Product Service GmbH) ، قائلاً: "تتماشى جهود "تشيك" للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل وثيق مع فلسفة "تي يو في" لتعزيز الحياة الخضراء والتنمية المستدامة. نحن متحمسون لمبادرات "تشيك" المستمرة لتزويد المستهلكين بأجهزة منزلية أكثر صديقة للبيئة وذات كفاءة."

في أوائل عام 2024 ، شكلت "تشيك" لجنة إدارة للكربون المزدوج لتعزيز كفاءة الطاقة البيئية من خلال تنفيذ استراتيجيات تعزز الاستدامة وتحد من الانبعاثات على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بها. أعطت "تشيك" الأولوية للمنتجات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة والعمليات منخفضة الكربون والمواد المستدامة في تطوير منتجاتها. وعلى وجه الخصوص ، حصلت ستة من نماذج المبردات والغسالات على بيان التحقق من البصمة الكربونية من "تي يو في" .

تتميز مبردات "تشيك" بنظام ذكي عالي الكفاءة ، مجهز بتنسيق متعدد المستشعرات وخوارزمية ذكية للتردد المتغير ، توفر حلولاً للتخزين البارد ذات كفاءة في استخدام الطاقة. لا تقلل المبردات من استهلاك الطاقة فحسب ، بل تلبي أيضًا طلبات المستهلكين للحصول على ميزات نمط الحياة المتميزة من خلال الحفاظ على الأطعمة طازجة بمستوى فائق.

تتضمن العديد من غسالات "تشيك" التي تلبي أعلى معايير كفاءة الطاقة من الفئة "أ" وظيفة غسيل ذكية بلمسة واحدة تعدِّل بذكاء كمية المياه والمنظفات اللازمة ، مما يعكس طلب المستهلك على الحياة المستدامة. حصلت الغسالة المعتمدة طراز MG80-14586B ، إلى جانب طرازات أخرى في نفس السلسلة ، على إشادة كبيرة من قبل المستهلكين عبر القنوات المختلفة عبر الإنترنت وخارج الإنترنت منذ إطلاقها على المستوى الأوروبي.

في إدارة الشركات ، "تشيك" هي مدافع نشط عن تبنّي المعدات والتقنيات المتقدمة ذات الكفاءة في استخدام الطاقة. قامت العلامة التجارية بتحديث نظام إدارة الطاقة الخاص بها ، مما أدى إلى خفض كبير في استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال ممارسات إدارة الطاقة المثلى.

يمثل بيان التحقق من البصمة الكربونية من "تي يو في" اعترافًا باستثمار "تشيك" المستمر في حماية البيئة والابتكار ، مما يؤكد التزامها بالتصنيع الأخضر. لا تزال "تشيك" ملتزمة بتزويد المستهلكين في جميع أنحاء العالم بأجهزة منزلية أكثر صداقة للبيئة وكفاءة في استخدام الطاقة ، مما يسهم في التنمية الاجتماعية المستدامة.