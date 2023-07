ChuanQi IP تطلق لعبة MORPG قائمة على blockchain باسم MIR2M : The Dragonkin في 170 دولة!

لعبة جديدة باستخدام أسطورة Mir 2 ، عنوان IP الشهير لـ Wemade ... طورته XFun Games Limited

تتميز بمجموعة متنوعة من المحتوى مثل المعارك الضخمة وحصار Sabuk ، بما في ذلك ثلاث مهن جذابة

إطلاق فعاليات مثل إنشاء الشخصيات والإسقاط الجوي لرمز CQB

سيول، كوريا الجنوبية، 19 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- شركة ChuanQi IP، وهي شركة تابعة لشركة Wemade (الرئيس التنفيذي( Henry Chang ، قد أطلقت رسميًا لعبتها MORPG الجديدة القائمة على blockchain بعنوان MIR2M : The Dragonkin في 170 دولة اليوم، في 19 يوليو .

ChuanQi IP releases a blockchain-based MORPG, MIR2M : The Dragonkin in 170 countries!

MIR2M : The Dragonkin عبارة عن لعبة جديدة تم تطويرها بواسطة XFun Games Limited باستخدام IP الشهير من Wemade، The Legend of Mir 2. يوفر ثلاث مهن آسرة، المحارب والساحر والطاوي. تتميز اللعبة بمجموعة متنوعة من المحتويات مثل حصار Sabuk، وهي معركة ضخمة لتحديد أقوى لاعب في الخادم، وإشراك عناصر مثل "Clan Defense" (دفاع العشيرة) و"Clan Escort" (حراسة العشيرة)، حيث يمكن للاعبين تشكيل عشائر لحماية المناطق أو نقل السجناء.

تقدم ChuanQi IP عرضًا ترويجيًا خاصًا لجميع مستخدمي MIR2M : The Dragonkin. سيحصل المستخدمون الذين يقومون بتحميل لقطة شاشة لشخصياتهم على مجتمع Discord الخاص باللعبة بحلول يوم الثلاثاء، 1 أغسطس، على عناصر خاصة حاسمة لنمو الشخصية، مثل EXP Pill وShield Fragment و Blood Talisman Essence.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حدث إسقاط جوي لـ CQB. سيحصل المستخدمون الذين يصلون إلى المستوى 80 ومستوى Rebirth 2 بحلول يوم الجمعة 18 أغسطس على رموز CQB كمكافآت.

يتوفر المزيد من المعلومات حول اللعبة والأحداث من الموقع الرسمي لـ MIR2M : The Dragonkin، بالإضافة إلى منصة ألعاب الـ blockchain العالمية Wemix Play.

الموقع المرجعي

- الموقع الرسمي لِـ MIR2M : The Dragonkin: https://bit.ly/TheDragonkin_LAUNCH

تنزيل MIR2M : The Dragonkin App: https://bit.ly/TheDragonkin_DOWNLOAD

الموقع الرسمي لـ Wemix Play : https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2153438/image.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2129327/Mir2M_logo_Logo.jpg

ChuanQi IP SOURCE