ChuanQi IP تكشف عن لعبة MORPG الجديدة القائمة على البلوكتشين، MIR2M: تم فتح الموقع التسويقي لِـ The Dragonkin

- لعبة جديدة للهاتف المحمول/الكمبيوتر الشخصي تستخدم IP الخاص بـ MIR2، وتتميز بثلاث مهن آسرة وحرب كبيرة تسمى "حصار قلعة السبوك"، من بين ميزات أخرى

- خطط لتقديم خدمات في أكثر من 170 دولة من خلال منصة ألعاب البلوكتشين العالمية ""Wemix Play

سيول، كوريا الجنوبية، 26 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- كشفت ChuanQi IP، وهي شركة تابعة لـ Wemade (التي رئيسها التنفيذي Henry Chang)، اليوم (السادس والعشرون) عن موقع تسويقي للعبة MORPG الجديدة القائمة على البلوكتشين، MIR2M: The Dragonkin.

ChuanQi IP, blockchain-based MORPG MIR2M : The Dragonkin teaser site opened. (PRNewsfoto/ChuanQi IP)

MIR2M: The Dragonkin هي لعبة للأجهزة المحمولة/الكمبيوتر الشخصي من MORPG تم تطويرها بواسطة XFun Games Ltd. باستخدام IP ممثل The Legend of Mir 2 من Wemade . ▲ تميز بثلاث مهن جذابة: المحارب، والساحر والطاوي. ▲ تتضمن اللعبة حروبا كبيرة مثل "حصار قلعة السابوق" لتحديد أقوى لاعب على الخادم. ▲ كما تقدم محتوى خاص بالعشائر مثل "حماية العشيرة" و "مرافقة العشيرة"، حيث يمكن للاعبين التعاون للدفاع عن أرضهم أو نقل السجناء.

من المقرر أن يتم خدمة هذه اللعبة في أكثر من 170 دولة حول العالم من خلال منصة Wemix Play العالمية لألعاب البلوكتشين من Wemade.

لمزيد من المعلومات التفصيلية حول MIR2M: The Dragonkin، يمكن العثور عليه من خلال Wemix Play والموقع التسويقي.

MIR2M: الموقع التسويقي لِـ The Dragonkin : thedragonkin.mir2m.world هو

موقع Wemix Play الرسمي: https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

