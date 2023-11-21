Cinnamon Wealth: تحفيز الحرية المالية لتمكين المرأة في التمويل الشخصي

تقديم خدمات مالية شاملة والدفاع إلى دور المرأة النشط في إدارة الثروات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نونبر 2023 /PRNewswire/ -- تلعب المرأة دورًا حاسمًا في ربط الأسرة ببعضها البعض. تدعو Cinnamon Wealth إلى مشاركة المرأة بشكل فعال في تشكيل القرارات المالية لأسرتها، مع الاعتراف بأن النساء مساهمات ومستفيدات من ثروة الأسرة.

تأسست الشركة على يد السيدة أنوريتا إيمانويل، رائدة أعمال وأم مخلصة ومستثمرة. ومن وجهة نظر أنوريتا، فإن المعرفة المالية لا تتعلق فقط بالأرقام والاستثمارات؛ فهي تمثل أصلاً أساسيًا للأمن الاقتصادي للأسرة ورفاهيتها.

Anurita, Founder of Cinnamon and Vijay Emmanuel, Co-Founder & CEO of Cinnamon

تعززت قناعتها خلال الوباء عندما لاحظت كيف أدى عدم مبالاة الأسر بشؤونها المالية الشخصية إلى تفاقم معاناتهم. وهي تؤمن إيمانا راسخا بأن جميع أفراد الأسرة، وخاصة النساء، يجب أن يشاركن في عملية صنع القرار فيما يتعلق بشؤونهن المالية الشخصية. إن مشاركتهن تمكن النساء من السيطرة على مصائرهن المالية، مما يضمن حياة تتسم بالأمن والحرية الشخصية. فذلك بمثابة أداة فعالة تمكن النساء ليس فقط من تأمين مستقبلهن الفردي، بل أيضا مستقبل أسرهن.

تتمتع أنوريتا، وهي رائدة أعمال في القلب، بخبرة متنوعة، بما في ذلك تأسيس شركة Cinnamon Beauty والمشاركة في العديد من المشاريع الريادية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والهند.

شارك السيد فيجاي إيمانويل في تأسيس شركة Cinnamon Wealth بهدف إنشاء نظام بيئي مالي لا تكون فيه النساء مجرد عميلات ولكنهن يشاركن بنشاط في صنع القرار المالي، على المستويين الشخصي والمهني.

يتمتع بمسيرة مهنية في مجال الخدمات المالية تمتد لأكثر من 27 عامًا حيث قام بتنسيق عمليات الاستحواذ العالمية، وصياغة هياكل مالية معقدة، وتحويل الفرص في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا في مناصبه السابقة في بنك Deutsche Bank، وبنك Merrill Lynch، وبنك Standard Chartered Bank.

وتسعى الشركة جاهدة إلى سد فجوة المشاركة للنساء في إدارة التمويل الشخصي داخل أسرهن. إنها ترعى فرص الاستثمار المدفوعة بالعملية لاتخاذ قرار مالي مستنير وبناء الاستقلال المالي. وهي لا تؤمن بالعتبات أو الحواجز أو الأسقف، وتشجع الأفراد على بدء رحلتهم نحو الاستقلال المالي وتعزيزها.

لمزيد من المعلومات حول Cinnamon Ventures، تفضل بزيارة: https://cinnamon.ventures/

نبذة عن Cinnamon Wealth

تعد Cinnamon Wealth جزءًا من Cinnamon Ventures، وهي شركة أسهم خاصة مقرها في سنغافورة تركز على تحفيز الفرص لرائدات الأعمال في جميع أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا. إنهم يعملون عبر مومباي وسنغافورة في الوقت الحالي وسيتوسعون قريبًا في جميع أنحاء الهند.

للتواصل:

السيد فيجاي إيمانويل، المؤسس المشارك | بريد إلكتروني: [email protected] | هاتف رقم: 38264 98203 91+