Clayfin تحصل على شهادة ISO/IEC 27001:2013 لأمن المعلومات في منتجات حلول القنوات المتعددة

تشيناي، الهند، 11 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- يسر كلايفين، المزود الرائد لحلول تجربة العملاء الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية، أن تعلن عن حصولها على شهادة ISO/IEC 27001:2013 المرموقة لالتزامها بالحفاظ على أعلى معايير أمن المعلومات.

ISO/IEC 27001:2013 هو معيار معترف به دوليًا يحدد متطلبات إنشاء نظام إدارة أمن المعلومات وتنفيذه وصيانته وتحسينه باستمرار في سياق مخاطر الأعمال الشاملة للمؤسسة. تؤكد هذه الشهادة على تفاني كلايفين في حماية المعلومات الحساسة، وحماية بيانات العملاء، وضمان سلامة وسرية وتوافر منتجات حلول القنوات الشاملة.

للحصول على هذه الشهادة، خضعت كلايفين لتقييم دقيق لممارسات وسياسات وإجراءات أمن المعلومات الخاصة بها. غطى التقييم جميع جوانب عمليات الشركة، بما في ذلك تصميم منتجات حلول القنوات الشاملة وتطويرها واختبارها وتنفيذها ودعمها وصيانتها. من خلال تلبية المتطلبات الصارمة للمعيار ISO/IEC 27001:2013 بنجاح، أظهرت Clayfin التزامها بأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات وقدرتها على التخفيف من المخاطر بشكل فعال.

قال كارثيكيان رامان، كبير مسؤولي الابتكار في Clayfin: "نحن فخورون بشكل لا يصدق بحصولنا على شهادة الأيزو/اللجنة الكهروتقنية الدولية 27001:2013". "في Clayfin، نعطي الأولوية لأمن البيانات المتعلقة بجميع منتجاتنا ونسعى باستمرار لتعزيز إطار أمن المعلومات لدينا. وتؤكد هذه الشهادة من جديد التزامنا بالحفاظ على أعلى معايير الأمان في كل جانب من جوانب منتجاتنا ".

وتقديرًا لجهود Clayfin للحصول على هذه الشهادة، قال سانديب فيج، مدير ضمان الأعمال في الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان Intertek : "نهنئ كلايفين على حصولها على شهادة ISO 27001:2013 أصبح معيار ISO 27001 الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتم تحديثه وفقًا لأحدث التقنيات للمساعدة في الدفاع ضد التهديدات الأمنية الحالية والجديدة. توضح الشهادة مستوى إدارة أمن المعلومات في المؤسسة عبر الأمن السيبراني والبيانات وحماية الخصوصية ".

ستؤكد الشهادة لعملاء Clayfin أن معلوماتهم وبياناتهم الحساسة يتم التعامل معها بأقصى قدر من العناية والأمان وستعزز مكانة Clayfin كمزود موثوق به لحلول تجربة العملاء الرقمية للصناعة المصرفية العالمية.

نبذة عن Clayfin:

Clayfin هي المزود الرائد لحلول تجربة العملاء الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية. في عالم رقمي سريع التطور، تمكن Clayfin البنوك والمؤسسات المالية من رعاية وتنمية علاقات وثيقة مع عملائها من خلال توفير تجربة فائقة وسلسة متعددة القنوات يتم تقديمها في أي نقطة تفاعل رقمية يفضلها العميل. تتمثل فلسفة Clayfin في تعزيز نمط الحياة المالية للعملاء النهائيين من خلال بناء حلول تجربة عملاء فائقة من شأنها زيادة البصمة الرقمية والاعتماد والاستخدام. ولتمكين ذلك، فإن منتجات Clayfin مبنية على أربعة مبادئ: سهلة الاستخدام ومنتشرة وآمنة وذات صلة.

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