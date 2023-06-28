CLÉ DE PEAU BOTTÉ تحتفل بعلم ذكاء البشرة

علم Clé de Peau Beaute للعناية بالبشرة الثوري، من ذوي الخبرة في حدث عالمي لمدة ثلاثة أيام يعرض أيضًا تركيبًا فنيًا غامرًا للذكاء الاصطناعي "ذكاء غير مرئي" ذكر رفيق أناضول

Ms. Mizuki Hashimoto, Clé de Peau Beauté Chief Brand Officer, is joined by global brand ambassadors Diana Silvers and Ella Balinska and internationally renowned media artist Refik Anadol at the unveiling of his bespoke art installation in Tokyo: Unseen Intelligence, inspired from Clé de Peau Beauté Science: Skin Intelligence Clé de Peau Beauté's Key Radiance Care collection, formulated with Skin Empowering Illuminator to boost Skin Intelligence: skin's innate ability to recognize between positive and negative stimuli, and achieve optimal radiance. Kiyoshi Sato, Clé de Peau Beauté Chief Technology Officer and Dr. Shinobu Nakanishi, Research Scientist at Clé de Peau Beauté Laboratory present the first visualization of the skin gene network, showcasing skin as a ‘thinking organ’ that operates independently from the brain

طوكيو، 28 يونيو 2023 /PRNewswire/ - استضافت Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة للعناية بالبشرة والماكياج لمجموعة SHISEIDO، حدثًا عالميًا في طوكيو، اليابان في الفترة من 26 إلى 28يونيو 2023. احتفالًا وكشفًا عن منهجها العلمي الثوري للعناية بالبشرة، "ذكاء البشرة"، غمر الحدث الذي استمر ثلاثة أيام الضيوف في التزام العلامة التجارية الراسخ بالابتكار والنهج القائم على العلم للجمال. انضم ضيوف من أكثر من 18 دولة إلى اثنين من سفراء العلامة التجارية العالمية في Clé de Peau Beauté، وهما إيلا بالينسكا وديانا سيلفرز. استضاف مركز Shiseido Global Innovation Center في يوكوهاما الكشف العالمي الحصري لشبكة جينات الجلد – التي تم تصورها لأول مرة. تتكون هذه الشبكة من مجموعة داخلية تعمل بشكل مستقل عن شبكة الخلايا العصبية التي تشغل الدماغ. كما عرض الحدث لأول مرة تعاونًا رؤيويًا مع الفنان الإعلامي الشهير رفيق أناضول. تقع منشأة أناضول الغامرة "الذكاء غير المرئي" في وسط مدينة طوكيو، وتقع في منطقة روبونجي. يجلب أنادول نهجه الرائد لروايات البيانات لتصور العالم الخفي للبشرة.

منذ إطلاق العلامة التجارية في عام 1982، التزمت Clé de Peau Beauté بمتابعة فهم أعمق لـ Skin Intelligence: القدرة الفطرية للبشرة على التمييز بين المحفزات الإيجابية والسلبية للحفاظ على الحالة المثلى على مستوى البشرة. تطور Clé de Peau Beauté تقنيات جديدة تدعم البشرة كعضو "تفكير"، مما يعزز قدراته التصحيحية والدفاعية لتمكين قدرته الفطرية على الرعاية الذاتية، وهو أقوى محفز لتحقيق إشراق البشرة الأمثل.

شاركت السيدة ميزوكي هاشيموتو، مديرة العلامة التجارية Clé de Peau Beauté: "أنا فخور بإظهار التزامنا الثابت بالابتكار من خلال Skin Intelligence لخبراء التجميل في جميع أنحاء العالم. من خلال نهجنا الفريد للعناية بالبشرة، عززنا مكانتنا كرواد في الصناعة، وإعادة تعريف مستقبل العناية بالبشرة. أشعر بسعادة غامرة إزاء الاحتمالات غير المحدودة التي تنتظرنا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا ".

قال كيوشي ساتو، رئيس قسم التكنولوجيا في Clé de Peau Beauté: "لقد كان شرفًا لنا أن نرحب بالعديد من خبراء التجميل من جميع أنحاء العالم في مختبراتنا، حيث كشفنا لأول مرة عن تصور ناجح لشبكة جينات الجلد، مما عزز بشكل كبير فهمنا للذكاء المتأصل في الجلد. للاحتفال بهذا الإنجاز العلمي، قدمنا بعد ذلك مجموعة البيانات إلى رفيق أناضول، الذي جلبها إلى الحياة مع فنه. لقد تمكنا معًا من الكشف عن عالم نعرف أنه موجود ونبحث عنه منذ فترة طويلة ".

نشأ التعاون بين رفيق أناضول وClé de Peau Beauté من طموح العلامة التجارية لإضفاء الحيوية على النظام اللاإرادي غير المرئي لـ Skin Intelligence وخلق تجربة لا تنسى تثقف وتلهم الجماهير في جميع أنحاء العالم.

يعلق الفنان المتعاون رفيق أناضول قائلًا: "يعتمد تعاون Refik Anadol Studio مع Clé de Peau Beauté على تشبيه فريد بين الذكاء الجلدي والذكاء الاصطناعي من منظور" جعل غير مرئي مرئيًا "– وهي رؤية نسعى إليها منذ تأسيسنا. يدرس علماء Clé de Peau Beauté قوى الحياة غير المرئية - الشبكات غير المرئية لجهاز تفكيرنا – الجلد.

نُبذة عن Clé de Peau Beauté

تأسست Clé de Peau Beauté، العلامة التجارية العالمية الفاخرة من Shiseido Co., Ltd.، في عام 1982 للتعبير المثالي عن الأناقة والعلم. واسم الشركة Clé de Peau Beauté هو عبارة فرنسية تعني "مفتاح جمال البشرة". تتمثل فلسفة العلامة التجارية في إطلاق العنان لقوة تألق الشخص من خلال تسخير تقنيات الماكياج وعلوم العناية بالبشرة الرائدة. تسترشد إلى الأبد بحساسية جمالية رائعة والالتزام بالابتكار، وقد غرس Clé de Peau Beauté منتجاتها مع الحداثة والعلوم المتقدمة والديناميكية لتظهر كشركة رائدة في هذه الصناعة. إنه يساعد على تقديم إشعاع رائع للغاية، فهو ينبعث من الداخل. وتتوفر منتجات Clé de Peau Beauté حاليًا في 23 دولة ومنطقة حول العالم.

الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة Clé de Peau Beauté:‏ www.cledepeau-beaute.com

موقع Clé de Peau Beauté الرسمي على إنستاغرام: instagram.com/cledepeaubeaute

حول رفيق أناضول

يستخدم عمل رفيق أناضولl البيانات كمواد أولية ويشجعنا على إعادة التفكير في مشاركتنا مع العالم المادي، والشبكات اللامركزية، والخبرة الجماعية، والإمكانات الإبداعية للآلات. إن منحوتات بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بموقع Anadol، والعروض السمعية البصرية الحية، والمنشآت البيئية لا مثيل لها في مجالها وقد تم عرضها في أماكن مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مركز Pompidou - Metz، وVenice Architecture Biennale، ومتحف الفن الحديث، نيويورك.

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