Clermont Group ترحب بـ Robbie Bourke كرئيس لقسم الطيران الجوي

المخضرم في صناعة الطيران Robbie Bourke ينضم إلى Clermont Group كرئيس لقطاع الطيران الجوي

سيشرف Bourke على مهمة Clermont لقيادة ثورة الطيران المستدامة، والتي تشمل الشركة الرائدة في مجال الدفع الكهربائي، magniX ، و Eviation ، صانع طائرة Alice الكهربائية بالكامل للركاب

يتمتع Bourke بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في المجال، بما في ذلك المناصب العليا في Oliver Wyman ، و Virgin Atlantic Airways و Airbus

سنغافورة، 15 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- Clermont Group (" Clermont")، وهي مجموعة أعمال دولية مقرها في سنغافورة، أعلنت اليوم أن Robbie Bourke وهو من قدامى المحاربين في صناعة الطيران، سينضم إلى منصب رئيس قسم الطيران الجوي. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في صناعة الطيران، سيستخدم Bourke خبرته لقيادة مهمة Clermont لقيادة ثورة الطيران المستدامة.

كان Bourke مؤخرًا شريكًا في قسم النقل والخدمات في شركة الاستشارات Oliver Wyman. وفي هذا المنصب، قدم المشورة للعملاء في قطاعات الطيران الجوي والسكك الحديدية في مجالات الاستراتيجية والعمليات والاستدامة. كما كان مسؤولًا عن إنشاء قسمه الخاص بمناخ الطيران والاستشارات الفنية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. شغل Bourke سابقًا مناصب فنية عليا في Virgin Atlantic Airways ومناصب هندسية في Airbus.

قيادة الانتقال إلى الطيران المستدام

شركة Clermont التابعة، magniX، هي الشركة الرائدة في الصناعة في أنظمة الدفع الكهربائي، بعد أن قامت الآن بتشغيل رحلات رائدة من بخمس طائرات مختلفة، بما في ذلك Alice من Eviation. تم اختيار magniX من قبل NASA كشريك لها في إطار مشروعها عرض توضيحي لمجموعة نقل الحركة الكهربائية للطيران (EPFD) ، والذي يهدف إلى إظهار جدوى أنظمة الدفع الكهربائي وتسريع انتقال الصناعة إلى الطيران المستدام.

Clermont هي المساهم الأكبر في Eviation، التي طورت طائرة Alice ذات التسعة ركاب – وهي طائرة الركاب الكهربائية الوحيدة المثبتة من حجمها. بُنيت Alice من تصميم نظيف يدمج نظام الدفع الكهربائي magniX، وتنتج انبعاثات كربونية صفرية وتتميز بتكاليف تشغيل أقل لكل ساعة طيران مقارنة بالطائرات النفاثة الخفيفة أو المحركات التوربينية الراقية. تم تسمية Eviation أيضًا كواحدة من "أكثر 100 شركة مؤثرة في مجلة TIME لعام 2023".

وقال Richard Chandler، رئيس مجلس إدارة Clermont Group: "إن للأعمال التجارية دور حاسم في تحفيز الحلول المبتكرة اللازمة لمعالجة تغير المناخ، بما في ذلك في قطاع الطيران". "إن انضمام Robbie إلى Clermont كرئيس لقطاع الطيران يعزز مهمتنا المتمثلة في طرح تقنياتنا الجديدة في السوق ويعمق التزامنا بقيادة الانتقال إلى صناعة طيران مستدامة."

قال Robbie Bourke، الرئيس القادم لقسم الطيران في Clermont Group: "لقد أظهرت Clermont Group رؤيتها وقيادتها في جعل الطيران المستدام حقيقة واقعة". "أنا متحمس للانضمام إلى Clermont في سعيها لتحويل الطيران والعمل مع الفرق الموهوبة في magniX وEviation للبناء على الأسس الرائعة التي أرسوها أثناء انتقالهم إلى الخطوات الحاسمة التالية نحو الاعتماد."

نبذة عن Clermont Group

Clermont Group هي مجموعة أعمال دولية مقرها في سنغافورة. تأسست Clermont Group في عام 1986 من قبل رجل الأعمال النيوزيلندي المولد، Richard Chandler، وهي متحمسة للدور الذي تلعبه الأعمال والابتكار في دفع عجلة التقدم البشري والازدهار الشامل. تركز Clermont Group على بناء الشركات التي تقود الصناعة وتشكل الثقافة. تبني Clermont أعمالًا في مجال الرعاية الصحية والخدمات المالية والطيران. تساهم هذه الشركات في ازدهار ورفاهية المجتمعات التي تخدمها وتوظف أكثر من 8000 شخص في جميع أنحاء العالم. Clermont تؤمن بخلق كوكب أكثر استدامة وصحة للأجيال القادمة، وكانت محايدة من حيث الكربون منذ عام 2008. يمكن العثور على مزيد من المعلومات على www.clermont.com .

نبذة عن magniX

يقع المقر الرئيسي لشركة magniX في إيفريت بولاية واشنطن بالولايات المتحدة، وهي مكرسة لقيادة حقبة من الطيران الصديق للبيئة والمستدام. طورت magniX عائلة من وحدات الدفع الكهربائي المثبتة للطيران (EPUs) وتطور بسرعة أنظمة تخزين الطاقة (ESS) للطيران التجاري. مع مستويات عالية من الموثوقية والأداء الذي لا مثيل له والتطبيق العملي التشغيلي، تقود magniX صناعة الطيران إلى مستقبل مستدام. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.magnix.aero .

نبذة عن Eviation Aircraft

تقوم شركة Eviation Aircraft Inc التي يقع مقرها في ولاية واشنطن، بتطوير وتصنيع الطائرات الكهربائية لإسعاد المشغلين والركاب بنقل إقليمي صديق للبيئة وفعال من حيث التكلفة. تم تصميم وحدات الدفع الكهربائية والبطاريات عالية الكثافة للطاقة وإدارة الطاقة التي تحركها المهام وهيكل الطائرة المبتكر من الألف إلى الياء للطيران الكهربائي. برجاء زيارتنا على www.eviation.com .

The Clermont Group SOURCE