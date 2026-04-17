Clodura.AI تطلق Atlas ، مندوب تطوير المبيعات القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يحل محل مكدس أنشطة المبيعات الصادرة المجزأة

مدعومًا بالبيانات المؤكدة التي يتم تحديثها باستمرار عبر أكثر من 600 مليون جهة اتصال ، يقوم Atlas بتوحيد البيانات والمعلومات والتنفيذ ، مما يوفر معدلات استجابة أعلى 8 مرات على مستوى الصناعة ومعدلات فتح تزيد عن 40٪

Clodura.AI Launches Atlas

بونيه، الهند ، 17 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- يدير مندوب المبيعات العادي أكثر من ستة أدوات لتشغيل تسلسل صادر واحد ووفقًا لمنصة HubSpot ، فإن البائعين الذين يغمرهم مكدس التكنولوجيا لديهم احتمال أقل بنسبة 43٪ للوصول إلى حصة أنشطة المبيعات المستهدفة. أطلقت اليوم منصة "كلودورا دوت إيه آي" (Clodura.AI) Atlas ، وهو مندوب تطوير المبيعات القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يحل محل هذا النموذج عن طريق تشغيله داخل منصة موحدة واحدة ، وهو متاح الآن لـ 73000+ من محترفي المبيعات على مستوى العالم.

على الرغم من الاستثمار الكبير في الذكاء الاصطناعي ، لم يتحسن التنفيذ الخارجي على المستوى الهيكلي. تعمل معظم حلول الذكاء الاصطناعي كطبقات فوق نفس البنية المعمارية المعيبة ، مما يولد تواصلاً قائمًا على القوالب اعتمادًا على بيانات ثابتة أو مستأجرة. ظل المكدس السفلي منفصلاً؛ ولا تزال معدلات الاستجابة في الصناعة عند 0.5٪.

تم بناء Atlas ليحل محل هذا النموذج بالكامل. تقوم فرق المبيعات بتشغيل تدفق العمل الخارجي الكامل، من تحديد الحسابات ، والبث عن معلومات العملاء المحتملين ، وإنشاء رسالة البريد الإلكتروني الأصلية، وهيكل الإيقاع، وإطلاق الحملة، داخل نظام واحد ، مدعومًا بالمعلومات المؤكدة الحيّة على مستوى أكثر من 600 مليون جهة اتصال وشركة. يتم البحث عن كل عميل محتمل بشكل فردي. كل رسالة بريد إلكتروني تكون أصلية. يتم اختبار كل حملة مسبقًا عبر أكثر من 250،000 صندوق للبريد الوارد قبل إرسال رسالة بريد إلكتروني حقيقية واحدة، ما يؤدي إلى تحقيق نسبة 95٪ من الوصول إلى صندوق البريد الوارد "الأساسي". يتم مراجعة كل تسلسل بشريًا قبل التنفيذ الفعلي.

تقدم حملات Atlas معدلات فتح أعلى من 40٪ ومعدلات رد أعلى من 4٪ مقابل متوسط الصناعة الذي يبلغ أقل من 10٪ و 0.5٪ على التوالي. والأهم هو تحسن 8 أضعاف في المقياس.

بالنسبة إلى "قابيل خانجاونكار"، الذي بنى البنية التحتية للمعلومات لمنصة "كلودورا دوت إيه آي" على مدى عقد من الزمن قبل إضافة طبقة تنفيذ الذكاء الاصطناعي ، تؤكد النتائج أطروحة واحدة؛ هي أن أساس السفلي من البيانات المؤكدة، وليس نموذج الذكاء الاصطناعي العلوي، هو ما يحدد نجاح وفعالية أنشطة المبيعات الصادرة من عدمه.

قال "قابيل خانجاونكار"، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "كلودورا دوت إيه آي": "إن معظم منتجات مندوبي تطوير المبيعات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تولد اختلافات في القوالب على البيانات المحدودة أو المستأجرة ، اعتمادًا على نفس البنية المعمارية التي كانت موجودة دائمًا. يستبدل Atlas ذلك النموذج. إنه يعمل على المعلومات الحية على مستوى مئات الملايين من جهات الاتصال المؤكدة، وينفذ تدفق عمل أنشطة المبيعات الصادرة الكامل في نظام واحد ، ويرسخ كل رسالة في سياق حقيقي. هذا ما تعكسه النتائج."

حول CLODURA.AI

"كلودورا دوت إيه آي" (Clodura.AI) هي منصة الطرح في السوق التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع قاعدة بيانات من 600M+ جهات اتصال مؤكدة. تقوم المنصة بتوحيد البيانات والذكاء والتنفيذ والتحقق والقدرة على التسليم في نظام واحد. يتوفر Atlas الآن عبر صفحة الويب: https://www.clodura.ai/atlas/.

للتواصل الإعلامي

Clodura.AI Communications

البريد الإلكتروني: [email protected]

"لينكد إن" | "إكس"

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2954758/Clodura_AI_Atlas.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2783269/5912327/Clodura_AI_Logo.jpg