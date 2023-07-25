Cloud4C تحقق حالة AWS Migration Competency

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يوليو 2023 / PRNewswire/ -- Cloud4C، شريك خدمات الويب من أمازون (AWS) المتقدمة وأحد مزودي خدمات السحابة الرائدة في العالم التي تركز على التطبيقات، أعلنت اليوم عن حصولها على حالة AWS Migration Competency . ويدرك هذا التصنيف أن Cloud4C توفر خدمات ترحيل سحابية قائمة على التشغيل الآلي ومقاومة للمخاطر بالكامل مدعومة بنهج قائم على المصنع لمساعدة العملاء على نقل أصولهم الحيوية للمهام بنجاح إلى AWS، من خلال جميع مراحل مشاريع الترحيل المعقدة؛ الاكتشاف والتخطيط والترحيل والعمليات.

تحقيق AWS Migration Competency يميز Cloud4C كشريك AWS يوفر كفاءة تقنية مثبتة متخصصة ونجاحًا مثبتًا للعملاء مع التركيز بشكل خاص على تقييم ترحيل AWS القائم على CAF وطباعته، واستشارات الترحيل، وتسليم الترحيل للبنية التحتية والمنصات، وترحيل البيانات والتخزين، وترحيل تطبيقات المؤسسات، ومساحات العمل الافتراضية، والحلول التكنولوجية وأطر الهجرة الآلية. لتلقي التعيين، يجب أن يمتلك شركاء AWS خبرة عميقة في AWS وتقديم الحلول بسلاسة على AWS.

"تفخر Cloud4C بتحقيق حالة AWS Migration Competency" هذا ما قاله Chankya Levaka، نائب الرئيس للمبيعات العالمية. "فريقنا مكرس لمساعدة الشركات على تحقيق أهدافها التكنولوجية من خلال الاستفادة من المرونة واتساع الخدمات ووتيرة الابتكار التي توفرها AWS." يعمل خبراء AWS المتفانون لدينا، إلى جانب تقنيات التشغيل الآلي الجديدة، على تمكين الشركات من الاستفادة من رحلات التحول الخاصة بها على AWS على أكمل وجه، وتحقيق عائد استثمار مرتفع باستمرار، ونتائج عالية الأداء في اتفاقية مستوى خدمة واحدة."



Cloud4C تلتزم بتزويد العملاء بنتائج أعمال عالية القيمة على السحابة. ونهج مصنع الترحيل الفريد للشركة المدعوم من منصة عمليات الشفاء الذاتي الخاصة بها (SHOPTM) يسمح للشركات بنقل المناظر الطبيعية الحرجة إلى السحابة بطريقة آلية ومرحلية تضمن عدم تعطيل العمل كالمعتاد وفقدان البيانات. يمكن إكمال التمرين بأكمله من التخطيط إلى التنفيذ النهائي في وضع رشيق في غضون أيام، ويمكن مراقبة وإدارة المشهد الذي تم ترحيله حديثًا بما في ذلك الأصول الأساسية وغير الأساسية، ويمكن مراقبة أحمال العمل بشكل فعال وإدارتها من جزء واحد من الزجاج.



تعمل AWS على تمكين حلول قابلة للتطوير ومرنة وفعالة من حيث التكلفة من الشركات الناشئة إلى الشركات العالمية. لدعم التكامل السلس لهذه الحلول ونشرها، أنشأت خدمات الويب من أمازون (AWS) برنامج AWS Competency لمساعدة العملاء على تحديد شركاء خدمات الويب من أمازون (AWS) من ذوي التجربة والخبرة الصناعية العميقة.

نبذة عن Cloud4C



Cloud4C هي الشركة الرائدة في العالم في مجال تقديم الخدمات المدارة بالسحابة (MSP) التي تعتمد على التشغيل الآلي والتي تركز على التطبيقات وشريك الخدمات المتقدمة AWS مع 3 Competencies، وتعالج رحلات تحويل المؤسسات لأكثر من 4000 مؤسسة بما في ذلك 60 من Fortune 500. يقدم أكثر من 450 من خبراء AWS المتفانين لدينا خدمات الترحيل والخدمات المدارة التي تعتمد على AIOps للبيئات السيادية والهجينة والسحابة المتعددة على AWS مع ضمان عدم فقدان البيانات بموجب اتفاقية مستوى خدمة واحدة في طبقة تسجيل الدخول إلى التطبيق. نحن نلتزم بالامتثال المحلي والعالمي مثل MAS و NESA و Dubai ISR و SAMA و GDPR و IRAP و RBI و MEITY و OJK و HIPAA و FedRamp إلخ. نحن أيضًا مورد عالمي متميز لـ SAP ونمو موثوق به مع شريك SAP، مما يوفر تحولات SAP مقاومة للخداع على منصات سحابية فائقة الحجم مثل AWS.

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Ravi Shankar K

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