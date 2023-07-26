Cloud4C تضم تخصصات متعددة عبر مختلف الصناعات وفئات الحلول إلى خدماتها على ‏Google Cloud‏ ‏

Google تقدّر الكفاءة التقنية المثبتة لـ Cloud4C ونجاحها الذي حققته عبر العديد من الصناعات والحلول والتقنيات على Google Cloud

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- حازت Cloud4C، المزود العالمي الرائد للخدمات المُدارة عبر السحابة التي تركز على التطبيقات وشريك Google Cloud Premier في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، على خبرات متخصصة في العديد من الصناعات والحلول وقطاعات المنتجات عبر برنامج Google Partner Advantage. وتبرز Cloud4C من خلال اكتسابها خبرة في أكثر من عشرة مجالات على Google Cloud، كأحد الشركاء المحوريين الذين يتمتعون بإجادة عالية وكفاءة تقنية في تقديم تحولات للأعمال مقاومة للمخاطر بنجاح على Google Cloud، لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

أما برنامج Google Cloud Partner Advantage فهو يوفر لعملاء Google Cloud إمكانية الوصول إلى الشركاء الذين وصلوا إلى تخصصات تقنية عميقة، واكتسبوا الخبرات المناسبة، وأظهروا مهارات معتمدة من Google وفرقًا معتمدة، بهدف مساعدتهم على تحقيق أهدافهم ذات الصلة بالتطور الرقمي.

وقد اكتسبت Cloud4C مؤخرًا خبرات في مجالات مختلفة على Google Cloud:

الخبرة التقنية: تكنولوجيا المصادر المفتوحة، والتعافي من الكوارث، وخدمات الأعمال والمهنية، و SAP

الخبرات في الحلول وعبء العمل: SAP on Google Cloud و Google Cloud Compute و Google Cloud Networking و Google Cloud Databases و Google Cloud Identify & Security

خبرة الصناعة: الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والمرافق وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية

وتقدم Cloud4C، كشريك لـ ‏Google Cloud Premier‏ معترف به وموثوق، ‏خدمات شاملة للتحول بموجب اتفاقية مستوى خدمة واحدة. ويتضمن ذلك تقييم الخدمات السحابية وإطار عمل الترحيل والإستراتيجية والتخطيط والنشر والتحديث والحوكمة، وكلها مدفوعة بمنصة واحدة سهلة الاستخدام للحصول على نتائج أداء مرنة ومتاحة وعالية باستمرار دون أي اضطرابات أو مخاطر، وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تمكّن خدماتنا عملاءنا من الاستفادة بشكل أفضل من Google Cloud بالإضافة إلى الحلول والخدمات المصممة والمبتكرة والمخصصة لحالة الاستخدام لتضخيم القيمة عبر رحلتهم في الخدمات السحابية.

وصرّح "دب ديب سينغوبتا"، الرئيس العالمي ومدير الإيرادات بِـ Cloud4C، قائلًا: "يُعد هذا إنجازًا مهمًا بالنسبة لـ Cloud4C، حيث نهدف إلى مساعدة الشركات في رحلات التحول للخدمات السحابية، وتحسين مرونة الخدمات، وتجربة العملاء والموظفين. ويُعد هذا تقديرًا للجهود المستمرة التي يبذلها فريق Cloud4C لضمان التميز وتقديم خدمات مُدارة شاملة عبر السحابة للشركات التي بدأت رحلة تحولها مع Google Cloud."

نبذة عن Cloud4C

إن Cloud4C شركة رائدة في تقديم الخدمات السحابية المُدارة التي تركز على التطبيقات والقائمة على الأتمتة، وتخدم أكثر من 4000 مؤسسة، بما في ذلك 60 من الشركات متعددة الجنسيات ضمن قائمة "فورتشن لأفضل 50 شركة" في 26 دولة. كما تساعد Cloud4C، بفضل تجهيزها بـ 25 مركزًا للتميز، وأكثر من 2000 خبير من الخبراء المهرة والمعتمدين في الخدمات السحابية، في إدارة عمليات التحول للخدمات السحابية المتعددة المهمة وفقًا لنظام اتفاقية مستوى خدمة واحد وفعّال وموفّر في التكلفة يضمن ما يصل إلى 99.95٪ من وقت التشغيل في ظل أمان صارم وامتثال سليم ونظام قوي للتعافي من الكوارث.

للتواصل: رافي شانكار كيه، رقم الهاتف: ‎+65-87190012، عنوان البريد الإلكتروني: [email protected]

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