Cochin Shipyard Limited تدعو لتقديم طلبات إبداء الاهتمام العالمية لتسجيل الممثلين الإقليميين

كوتشي ، الهند

3 فبراير / شباط 2026

/PRNewswire/ -- قامت شركة "كوتشين شيبيارد ليمتد" (Cochin Shipyard Limited) ، وهي شركة رئيسية تابعة للحكومة الهندية ، بالدعوة لتقديم طلبات إبداء الاهتمام من الشركات أو المنشآت أو الوكالات ذات السمعة الدولية لتسجيل ممثلين إقليميين لمشاريع إصلاح وإعادة تأهيل السفن على مستوى الأسواق العالمية الرئيسية.

هذه المبادرة هي جزء من الجهود الاستراتيجية لشركة "كوتشين شيبيارد ليمتد" لتعزيز التواصل العالمي وتقديم خدمات إصلاح السفن وإعادة تأهيلها وتحويلها للعملاء الدوليين. وسيدعم الممثلون الإقليميون المشاركون في المجموعة شركة "كوتشين شيبيارد ليمتد" من خلال الاستفادة من معلومات السوق المحلية، وتعزيز قدراتها في إصلاح السفن، وتسهيل تطوير الأعمال التجارية داخل مناطقهم.

في المرحلة الأولية ، تعتزم "كوتشين شيبيارد ليمتد" تعيين ممثلين إقليميين للمجموعات العالمية الرئيسية التالية (1) النرويج والسويد وفنلندا ، و(2) المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك ، و(3) اليونان وقبرص ، و(4) دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) ، و(5) سنغافورة وماليزيا ، و(6) هونغ كونغ وفيتنام و(7) كوريا الجنوبية واليابان. سيتم منح المتقدمين الناجحين الحقوق الحصرية للترويج لخدمات إصلاح السفن التابعة لشركة "كوتشين شيبيارد ليمتد" داخل الأقاليم المخصصة لهم ، شريطة الأداء المُرضي والالتزام بشروط وأحكام الاتفاقية.

تعليقًا على المبادرة ، قال متحدث باسم "كوتشين شيبيارد ليمتد" إن هذه المبادرة تتوافق مع رؤيتهم طويلة الأجل لتعزيز البصمة العالمية لـ "كوتشين شيبيارد" وتزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بإمكانية الوصول السلس إلى خبرة "كوتشين شيبيارد ليمتد" في إصلاح السفن وإعادة تأهيلها.

يتعيّن على الأطراف المهتمة تقديم طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بهم في أو قبل الساعة 15:00 بتوقيت الهند القياسي في 05 فبراير 2026.

المعلومات التفصيلية المتعلقة بمعايير الأهلية ونطاق العمل والمبادئ التوجيهية للتقديم متوفرة على موقع "كوتشين شيبيارد ليمتد" (معرّف العطاء: CSL/SRP/324/2026) وبوابة المشتريات العامة المركزية لحكومة الهند (معرّف العطاء: 2026_CSL_824799_1).

حول شركة Cochin Shipyard Limited:

شركة "كوتشين شيبيارد ليمتد" هي أكبر منشأة لبناء السفن وصيانتها في الهند ، وتقدم خدمات شاملة لإصلاح السفن وإعادة تأهيلها وتحويلها للعملاء المحليين والدوليين.

للتواصل الإعلامي:

Naveen Raveendran

المدير (الخدمات التجارية لإصلاح السفن - تطوير الأعمال)

Cochin Shipyard Limited

[email protected]

+91 8138917184



الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2874522/Cochin_Shipyard_Limited.jpg