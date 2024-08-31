CoCo Bubble Tea تخطو خطواتها الأولى نحو التوسع في منطقة الشرق الأوسط مع إطلاق قائمة مشروبات حلال

تستعد العلامة التجارية المتخصصة في شاي البوبا للتوسع في المنطقة، مع التركيز على تلبية الأذواق الفردية للعملاء وتعزيز علامتها التجارية في المنطقة.

تايبيه, 31 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- استغلالاً للولع المتزايد بشاي البوبا في الشرق الأوسط، أعلنت اليوم سلسلة الامتياز الفاخرة CoCo Bubble Tea عن إطلاق قائمة لمشروبات البوبا الحلال، إلى جانب خططها للتوسع في المنطقة.

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يتوقع أن ينمو سوق شاي البوبا عالميًا بنسبة 66% في غضون سبع سنوات، حيث سيزداد من 2.46 مليار دولار في عام 2023 إلى 4.08 مليار دولار بحلول عام 2030، ويحظى هذا المشروب بشعبية متزايدة في الشرق الأوسط. وقد جذبت CoCo اهتمامًا كبيرًا من شركات المرطبات ورواد الأعمال في الشرق الأوسط، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على شاي البوبا في المنطقة.

وفي هذا الصدد، علق السيد Kody Wang، مدير تطوير الأعمال لدى CoCo Bubble Tea، قائلاً: "لقد شهدنا مؤخرًا ارتفاعًا كبيرًا في الاستفسارات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، لذلك نرى أنها منطقة رئيسية لتوسع CoCo Bubble Tea. لدى CoCo الكثير لتقدمه لمنطقة الشرق الأوسط وعملائها. ونحن نتمتع، مع وجود أكثر من 5000 متجر حول العالم، بأوسع تغطية دولية مقارنة بأي علامة تجارية أخرى في مجال مشروبات البوبا بالحليب، مما يوفر للشركاء المحتملين قوة كبيرة في التعرف على العلامة التجارية وبنية تحتية متقدمة. علاوة على ذلك، يمنحنا نموذج الامتياز في الأعمال وقدرات البحث والتطوير R&D الواسعة لدينا مرونة كبيرة لتكييف عروض المرطبات بما يتناسب مع أذواق المستهلكين. إن قائمة المشروبات الحلال ليست سوى البداية، ونأمل أن نجد شركاء رئيسيين في مجال الامتياز للعمل معهم والنمو معًا في المنطقة".

نكهة مختلفة لثقافة الشاي

لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط بوابة رئيسية بين المشرق والمغرب، ومع ذلك، فإن تأثير الثقافة الآسيوية أصبح يزداد وضوحًا في المنطقة. ومع انتشار شاي البوبا، استطاع هذا المشروب أن يلفت انتباه المستهلكين في الشرق الأوسط. إذ أن المستهلكين المحليين، الذين اعتادوا على تناول هذا الشاي، أبدوا ترحيبًا كبيرًا بشاي البوبا الذي يجمع بين حداثة مكوناته وحلاوة الشاي التقليدية المألوفة.

قائمة مشروبات CoCo الحلال

بفضل تركيزها على مجالي البحث والتطوير R&D، تتمتع CoCo بقدرة فائقة على تكييف وتوطين مشروباتها لتناسب أذواق المستهلكين في أي مكان. ومع تجهيز قائمة المشروبات الحلال بالفعل، تستعد CoCo للانطلاق في منطقة الشرق الأوسط. جميع مكونات القائمة معتمدة بشهادة الحلال، وتوفر القائمة مجموعة متنوعة من الخيارات مع إتاحة مجال لمزيد من التخصيص لتلبية التفضيلات الإقليمية.

لماذا تختار CoCo Bubble Tea

تقدم CoCo لشركاء الامتياز في منطقة الشرق الأوسط:

سمعة قوية واعتراف عالمي بالعلامة التجارية : تمتلك CoCo ، مع وجود أكثر من 5000 متجر حول العالم، أكبر حضور بين جميع العلامات التجارية لشاي البوبا، مما يساعد في جذب العملاء وتعزيز نمو الأعمال.

شراكات مرنة : تنفتح CoCo على مجموعة متنوعة من الشراكات، بدءًا من شراكات الامتياز متعددة الفروع وصولًا إلى الشراكات الحصرية في دول معينة.

تكاليف مستقرة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح : يمكن، مع المواد التي توفرها CoCo ، إدارة تكاليف سلسلة التوريد بكل سهولة ويُسر.

إعطاء الأولوية للبحث والتطوير R&D لتلبية احتياجات المستهلكين باستمرار : تظل العلامة التجارية، من خلال تقديم منتجات جديدة بانتظام، مواكِبة للأسواق في جميع أنحاء العالم.

قائمة واسعة مع إمكانية التخصيص لتناسب الأذواق المحلية : توفر عروض CoCo المتنوعة لشركاء الامتياز القدرة على تلبية الأذواق المختلفة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

نبذة عن CoCo Bubble Tea

تسعى CoCo Bubble Tea إلى إنشاء مجتمع متنوع ومستدام لعملائها من خلال تقديم منتجات منعشة بصريًا. ونحن مستمرون في النمو كإحدى أسرع الشركات نموًا في هذا المجال، ونسعى للبحث عن شركاء طموحين للانضمام إلى شبكة امتيازات CoCo Bubble Tea. تفضل بزيارة الموقع الرسمي لـ CoCo Bubble Tea وابدأ في تقديم طلبك الآن.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.coco-tea.com/ .