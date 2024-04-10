Cognizant تتحالف مع Shopify وGoogle Cloud لتحويل البيع بالتجزئة للمؤسسات

يجمع التحالف بين قوة منصة التجارة الرائدة Shopify والبنية التحتية الرائدة للذكاء الاصطناعي في Google Cloud والتسليم بواسطة خبراء تكنولوجيا البيع بالتجزئة في Cognizant

تينيك، نيوجيرسي، 10 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Cognizant عن تحالف استراتيجي مع Shopify وGoogle Cloud لدفع التحول الرقمي وتحديث النظام الأساسي لتجار التجزئة والعلامات التجارية العالمية. يركز التحالف على الجمع بين قوة منصة التجارة الرائدة في Shopify، والبنية التحتية السحابية الأساسية لـ Google Cloud، وتسليم العملاء للمتخصصين في استشارات صناعة البيع بالتجزئة وتنفيذ التكنولوجيا في Cognizant.

وتتمثل القوة الدافعة وراء هذا التحالف في حاجة تجار التجزئة إلى تحديث وتنفيذ تقنيات جديدة لتقديم توصيات للعملاء في الوقت الفعلي والمساعدة في التسوق والعروض المخصصة. يهدف هذا العرض المشترك إلى دفع التحديث لتجار التجزئة الذي يفتح القيمة التجارية لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

سيساعد العرض المشترك تجار التجزئة في المؤسسات على مواجهة التحديات في تخصيص تجارب العملاء وتوسيع نطاق عملياتهم عالميًا وتحديث منصات التجارة الخاصة بهم. من خلال الاستفادة من نظام التشغيل التجاري الخاص بـ Shopify، المبني على Google Cloud، جنبًا إلى جنب مع المجموعة الواسعة من عروض Google Cloud، ستمتلك العلامات التجارية التكنولوجيا الأساسية اللازمة لشركة Cognizant لتنفيذ التحول الرقمي المؤثر وتقديم الفوائد عبر مجموعة من سيناريوهات البيع بالتجزئة.

قال سوشانت واريكو، نائب الرئيس الأول ورئيس وحدة أعمال البيع بالتجزئة في Cognizant: "نحن متحمسون للتوافق مع Shopify وGoogle Cloud لتحويل تجربة التجارة لشركات البيع بالتجزئة من خلال توفير طريق إلى منصة توليدية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحديث السحابي في مكان واحد". "هدفنا هو إطلاق العنان لمجموعة من القدرات التجارية لشركات البيع بالتجزئة من جميع الأحجام ومعالجة الاتجاهات المستقبلية التي تركز على أهمية تجار التجزئة والعملاء على حد سواء، بما في ذلك رحلات العملاء السلسة والمخصصة للغاية، ومساعدي التسوق الشخصيين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي، وتخفيف الاحتيال، والاستدامة والمزيد."

قالت ريتو خانا، نائب الرئيس للشراكات في Shopify: "تتمتع Shopify وGoogle Cloud بعلاقة طويلة وراسخة. فمعاً، نحن متخصصون في تقديم حلول تجارية رائدة في السوق تساعد المؤسسات على التحديث والتوسع والابتكار بسرعة." "الآن، مع شركة Cognizant كشريك توصيل، يمكننا إطلاق العنان للتحول الذي تحتاجه المؤسسات لدفع النمو."

قالت كاري ثارب، نائبة الرئيس للصناعات الإستراتيجية في Google Cloud: "إن توقعات المستهلكين تتغير بسرعة أكبر مع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي لطبيعة التجارب الرقمية". "يمكن لهذا العرض الجديد أن يساعد تجار التجزئة على تحديث تجربة التجارة الإلكترونية الخاصة بهم بسرعة وسهولة أكبر على منصة تجارة التجزئة الرائدة في العالم باستخدام أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمية."

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نبذة عن Cognizant

تقوم شركة Cognizant، المدرجة بالرمز (Nasdaq: CTSH) بتصميم الأعمال الحديثة. نساعد عملائنا على تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب، حتى يتمكنوا من البقاء في المقدمة في عالمنا سريع التغير. معًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. شاهد كيفية قيامنا بهذا الأمر من خلال www.cognizant.com أو قم بزيارتنا على @cognizant.

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الولايات المتحدة الأمريكية الاسم Ben Gorelick البريد الإلكتروني: [email protected]

أوروبا / آسيا والمحيط الهادئ APAC الاسم Christina Schneider البريد الإلكتروني: [email protected]

الهند الاسم Rashmi Vasisht البريد الإلكتروني: [email protected]