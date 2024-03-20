Cognizant تعتزم تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين سبل اكتشاف الأدوية وتطويرها لعملائها من شركات الأدوية بالتعاون مع NVIDIA BioNeMo

باتحاد شركة Cognizant في مجال الذكاء الاصطناعي والصناعة ومنصة NVIDIA BioNeMo للذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنهما يخلقان أساسًا قويًا من شأنه أن يحسن النتائج المرجوة في قطاعي الرعاية الصحية وعلوم الحياة

تينيك، نيوجيرسي, 20 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- تتعاون شركة Cognizant (NASDAQ: CTSH) مع منصة NVIDIA BioNeMo على تطوير إمكانية تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) لحل التحديات المعقدة لعملية اكتشاف الأدوية وتطويرها في صناعة علوم الحياة، مثل تحسين الإنتاجية أثناء عملية تطوير الأدوية و زيادة سرعة طرح الأدوية الجديدة في السوق.

تستلزم آليات اكتشاف الأدوية التقليدية تنفيذ عملية مكثفة كثيرة الخطوات وتستغرق وقتًا طويلًا، إلى جانب أنها تتطلب تحليل كميات هائلة من الأبحاث العلمية والبيانات السريرية في سبيل اكتشاف الأفكار والمعلومات القيمة التي يمكن أن توجه عملية تطوير الأدوية. فضلًا عن ذلك، فإن الطرق التقليدية مثقلة بالتكاليف المرتفعة وتستغرق سنوات عديدة مع ارتفاع معدل الفشل. يستطيع الباحثون السريريون الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحليل كميات هائلة من البيانات بشكل أسرع بكثير من الطرق التقليدية، والتنبؤ بدقة أكبر بالتفاعلات بين مركبات الأدوية وأجساد المرضى وتخطيط مسارات جديدة قابلة للتطبيق لعملية تطوير الأدوية.

قالت Anna Elango، نائب الرئيس التنفيذي للتقنيات والرؤى الأساسية في شركة Cognizant: "يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي، أكثر من أي طفرة تكنولوجية أخرى في العقود الأخيرة، بالقدرة على إحداث ثورة في طريقة إجراء الأبحاث عن الأدوية الجديدة وتطويرها وطرحها في السوق، مما يجعل ابتكار الأدوية الجديدة المنقذة لحياة المرضى أسرع وأكثر ذكاءً ويتيحها بسهولة أكبر لهم، ومن خلال تعاوننا في Cognizant مع منصة NVIDIA، يمكننا أن نفتح الطريق لنحقق هذه الرؤية بأمان ومسؤولية وبفعالية أكبر وتكلفة أقل لعملائنا في مجال علوم الحياة".

تهدف Cognizant، من خلال الاستفادة من علوم الحياة العميقة وخبرتها في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتخصصة في صناعة الأدوية التي دربتها شركة NVIDIA مسبقًا وقدمتها جزءًا من منصة BioNeMo، إلى منح العملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة من الخدمات لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لاكتشاف الأدوية، ومن ضمنها النماذج المُدربة مسبقًا، وأطر العمل المتطورة، وواجهات برمجة التطبيقات، التي تقدم لعملائها من شركات الأدوية أسرع مسار لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بهم وتخصيصها باستخدام بياناتهم الخاصة، ويهدف هذا العرض إلى تمكين العملاء من تحقيق ذلك مع تقليل التدخل اليدوي لتحليل البيانات، ودون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بهم وصيانتها.

قال Alvin DaCosta، نائب رئيس منظمة الشركاء العالمية في NVIDIA: "سيقود الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجة التالية من مكاسب زيادة إنتاجية الشركات في مختلف الصناعات التي فتحت منصة برمجيات NVIDIA AI Enterprise الأبواب أمامها، فستساعد شركة Cognizant عملائها في مجال علوم الحياة، باستخدام منصة NVIDIA BioNeMo، من خلال توفيرها لخدمات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة والآمنة والموثوقة لتحقيق نتائج أفضل في اكتشاف الأدوية باستخدام تطبيقات مصممة خصيصًا لذلك".

تتعاون شركة Cognizant مع الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية، وتغطي سلسلة القيمة لعلوم الحياة بأكملها بدءًا من إجراء الأبحاث وعملية التطوير وحتى الصحة الرقمية. يساهم هذا العمل في قدرة الصناعة على تعزيز العلوم وتحقيق نتائج أفضل للمرضى وزيادة قيمة الأعمال، من خلال إتاحة منهج يركز على احتياجات المريض وتطلعاته و تحسين التواصل والتعاون بين المرضى والمتخصصين في خدمات الرعاية الصحية. تدعم الخدمات والحلول المتنوعة التي تقدمها Cognizant للشركات في مجال علوم الحياة أكثر من 120 خط تصنيع حول العالم وأكثر من 18 مليون مريض بمنتجات شركات الأجهزة الطبية.

تعتزم شركة Cognizant متابعة العمل على تطبيقات إضافية من خلال التعاون مع NVIDIA في مجالات مثل الصناعة وهندسة السيارات، حيث يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقدرة على تعزيز الإنتاجية وتحسين التكاليف وتسريع دورة الابتكار وتقليل الوقت المستغرق لطرح منتجات جديدة في السوق، وتعتزم شركة Cognizant كذلك إنشاء مركز للتميز يركز على مواصلة الابتكار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من NVIDIA هذا العام، ويشمل ذلك الاستفادة من NVIDIA Metropolis وNVIDIA Omniverse وNVIDIA AI Enterprise لصالح العملاء في مختلف الصناعات حول العالم.

معلومات عن Cognizant

تعمل Cognizant (رمزها في Nasdaq: CTSH) على هندسة الأعمال التجارية الحديثة. نساعد عملاءنا في تحديث التكنولوجيا وإعادة تصور العمليات وتحويل التجارب حتى يتمكنوا من البقاء في طليعة المنافسة في عالمنا السريع التغير. ومعًا، نعمل على تحسين الحياة اليومية. تعرف على كيفية حدوث ذلك على www.cognizant.com أو ‎@cognizant.

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الولايات المتحدة الأمريكية الاسم: Ben Gorelick البريد الإلكتروني:

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أوروبا / آسيا والمحيط الهادئ الاسم: Christina Schneider البريد الإلكتروني:

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الهند الاسم: Rashmi Vasisht البريد الإلكتروني:

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