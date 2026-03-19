Cohesity وServiceNow تقدّمان الاسترداد في الوقت الفعلي لوكلاء الذكاء الاصطناعي في المؤسسات

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كلٌّ من Cohesity، الشركة الرائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وServiceNow، التي توفّر برج التحكم للذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار الأعمال، اليوم عن شراكة استراتيجية لتقديم مرونة الوكلاء، بما يمكّن المؤسسات من بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين وتشغيلهم وحمايتهم، إلى جانب حماية البيانات، بموثوقية على مستوى المؤسسات.

Sanjay Poonen, CEO and president of Cohesity

ومع انتقال المؤسسات من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى نشر وكلاء ينفذون عمليات تجارية حيوية، أصبحت القدرة على استرداد البيانات التي حذفها أو عدّلها وكيل مخترَق بسرعة ودقة تضاهي، في أهميتها، القدرة على بناء هؤلاء الوكلاء. وتحتاج المؤسسات إلى وكلاء ذكاء اصطناعي يمكن الوثوق بهم للعمل بصورة موثوقة ومتواصلة، حتى عند وقوع الاضطرابات.

وقال سانجاي بونين، الرئيس التنفيذي والرئيس في Cohesity: "لا يمكن للمؤسسات التي تنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي أن تتعامل مع المرونة بوصفها أمراً ثانوياً. وتوفّر Cohesity المستوى ذاته من الاسترداد غير القابل للتغيير عند نقطة زمنية محددة الذي تعتمد عليه المؤسسات لحماية بياناتها الحيوية، وهي تطبّقه اليوم على وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يديرون عملياتها. ومع ServiceNow، نجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي موثوقين بحكم التصميم."

وتمكّن ServiceNow المؤسسات من بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتسجيلهم وتنسيقهم على مستوى المؤسسة، مع ما تتطلبه العمليات الحيوية من حوكمة ورؤية وأمان. وتتولى Cohesity حماية البيانات التي يصل إليها هؤلاء الوكلاء واستعادتها إلى خط أساس تم التحقق منه عند حدوث أي اضطراب.

وقال بيل مكديرموت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ServiceNow: "الثقة هي العملة الإنسانية الأهم، وفي عصر الذكاء الاصطناعي تُبنى هذه الثقة من خلال الحوكمة عبر سير العمل المدفوع بالوكلاء. ويسعدني أن أتعاون مع Cohesity لرفع سقف الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع. وكلما ازداد وكلاء الذكاء الاصطناعي ذكاءً، ازدادت حاجتهم إلى برج تحكم ينسّق عملهم عبر الأنظمة، مع توفير دليل بمستوى التدقيق في كل خطوة. وتضيف Cohesity طبقة حيوية من الاسترداد والمرونة، تجعل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، عند دمجه مع منصة ServiceNow AI Platform، موثوقاً بحكم التصميم."

المرونة هي المتطلب الجديد للذكاء الاصطناعي المؤسسي

تنشر المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي لمعالجة حوادث تقنية المعلومات بصورة مستقلة، وإدارة سير العمل، وتنفيذ العمليات التشغيلية المستهلكة للوقت، مع تفاعل مباشر مع أنظمة المؤسسة الأساسية لتحديث السجلات، وإطلاق الإجراءات، وتعديل الإعدادات على مستوى مختلف وحدات الأعمال.

وعندما يتسبب تلف البيانات أو سوء التهيئة أو حقن الأوامر الخبيثة في تصرف الوكلاء على نحو غير متوقع، لا يكفي تعطيل الوكيل وحده. إذ يجب أن تكون المؤسسات قادرة على استعادة الوكيل والأنظمة التي يعمل عليها إلى حالة موثوقة، من دون إعادة البناء من الصفر أو التسبب في توقف طويل.

ومعاً، تقدّم ServiceNow وCohesity مرونة شاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة المؤسسة. ويمكن للمؤسسات بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وتسجيلهم مباشرة داخل منصة ServiceNow AI Platform، بينما تحمي منصة Cohesity Data Cloud أنظمة البيانات، بما يتيح الاستعادة السريعة إلى حالة بيانات تم التحقق منها في نقطة زمنية محددة من دون إعادة بناء يدوية.

ومع اضطلاع وكلاء الذكاء الاصطناعي بمهام أكثر تأثيراً في مختلف أنحاء المؤسسة، لم يعد ممكناً التعامل مع المرونة على أنها أمر ثانوي. وتضع ServiceNow وCohesity معياراً جديداً لما يعنيه نشر الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع، حيث يخضع كل وكيل للحوكمة، ويكون كل إجراء قابلاً للتدقيق، ويملك كل اضطراب مساراً سريعاً للاسترداد.

التوافر

من المتوقع أن تتوافر القدرات المتكاملة بين ServiceNow AI Agent Control Tower ومنصة Cohesity Data Cloud في وقت لاحق من هذا العام.

نبذة عن ServiceNow

تمثل ServiceNow برج التحكم للذكاء الاصطناعي لإعادة ابتكار الأعمال. وتتكامل منصة ServiceNow AI Platform مع أي سحابة وأي نموذج وأي مصدر بيانات، لتنسيق تدفق العمل عبر المؤسسة. ومن خلال توحيد الأنظمة القديمة، وأدوات الأقسام، والتطبيقات السحابية، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، توفّر ServiceNow لوحة تحكم موحدة تربط الذكاء بالتنفيذ في كل ركن من أركان الأعمال. ومع تشغيل أكثر من 80 مليار سير عمل على المنصة سنوياً، تساعد ServiceNow المؤسسات على تحويل العمليات المجزأة إلى سير عمل منسّق ومستقل يحقق نتائج قابلة للقياس. تعرّفوا على كيفية تسخير ServiceNow للذكاء الاصطناعي لخدمة الأشخاص عبر: https://www.servicenow.com/

البيانات التطلعية لـ ServiceNow

يتضمن هذا البيان الصحفي "بيانات تطلعية". وتشمل هذه البيانات تصريحات تتعلق بقدرات المنتجات وعروضها في المستقبل، وبالفوائد المتوقعة لكل من ServiceNow وCohesity. وتخضع البيانات التطلعية لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وتستند إلى افتراضات قد تكون غير دقيقة، بما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن النتائج المتوقعة أو التي توحي بها هذه البيانات. وإذا تحققت أي من هذه المخاطر أو الشكوك، أو ثبت عدم صحة أي من هذه الافتراضات، فقد تختلف نتائج ServiceNow وCohesity اختلافاً جوهرياً عن النتائج المعبَّر عنها أو المفهومة ضمناً في البيانات التطلعية الصادرة. ولا تتعهد ServiceNow بتحديث هذه البيانات التطلعية، كما لا تعتزم ذلك. وتشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن تلك الواردة في أي بيانات تطلعية ما يلي: (1) التأخيرات والصعوبات والنفقات غير المتوقعة في تنفيذ الشراكة أو تقديم قدرات المنتجات وعروضها، و(2) التغييرات في البيئة التنظيمية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، و(3) عدم اليقين بشأن ما إذا كانت المبيعات ستبرر الاستثمارات في قدرات المنتجات وعروضها. وترد معلومات إضافية عن العوامل التي قد تؤثر في النتائج المالية وغيرها لشركة ServiceNow ضمن الإيداعات التي تقدمها الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من وقت إلى آخر.

نبذة عن Cohesity

تحمي Cohesity بيانات العالم وتؤمّنها وتستخلص منها الرؤى. وبوصفها الشركة الرائدة في مجال أمن البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تساعد Cohesity المؤسسات على تعزيز المرونة، وتسريع التعافي، وخفض تكاليف تقنية المعلومات. ومن خلال أمان الثقة المعدومة وقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي/تعلّم الآلة، تحظى منصة Cohesity Data Cloud بثقة العملاء في أكثر من 140 دولة، بما في ذلك 70% من شركات فورتشن جلوبال 500. كما تحظى Cohesity بدعم من رواد الصناعة، مثل NVIDIA وAmazon وGoogle وIBM وCisco وHPE.

وتحمل Cohesity شهادة Great Place to Work في عدة دول.

