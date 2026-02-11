CoinEx تشارك في iFX EXPO دبي 2026 لتعزيز حضورها في قلب التمويل الحديث

هونغ كونغ, 11 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- CoinEx، منصة التداول العالمية للعملات المشفرة الملتزمة بجعل تداول العملات الرقمية أبسط وأكثر وصولًا، ستشارك في iFX EXPO دبي 2026، أحد أبرز نقاط الالتقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظومة التداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية. سيُقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع الوسطاء، مزوّدي السيولة، الشركاء التابعين، المتداولين المحترفين، ومقدمي حلول الدفع، لتوفير فرص متميزة للتواصل وتطوير الأعمال.

iFX EXPO دبي: حيث يلتقي التداول والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية المالية

اكتسب iFX EXPO دبي سمعة راسخة في جمع الأشخاص والشركات الذين يشكّلون صناعة التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تركيز قوي على إبرام الصفقات، وبناء الشراكات، والحوار الصناعي. وبالإضافة إلى برنامج المعرض والمؤتمر الأساسي، تقدم نسخة 2026 تجارب موسعة مخصصة للمتداولين، بما في ذلك ورش العمل وصيغة مهرجان مخصصة تفتح المجال بشكل أكبر للمشاركين والممارسين في السوق.

لماذا تشارك CoinEx هنا، ولماذا هذا مهم

تعكس مشاركة CoinEx رؤية استراتيجية واضحة: لم تعد العملات المشفرة قطاعًا منفصلًا، بل أصبحت جزءًا متزايد الأهمية من كيفية عمل النظام المالي، وتحرك المستخدمين للأموال، وتطور ثقافة التداول الحديثة. من خلال التفاعل ضمن بيئة مالية أوسع، تؤكد CoinEx أن الأصول الرقمية أقرب إلى النشاط المالي اليومي مما يعتقد الكثيرون، وأن الفصل القادم في عالم التمويل سيُبنى عبر التعاون بين عدة قطاعات.

كما تمثل هذه الخطوة مرحلة مهمة في مسيرة CoinEx في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. النظام المالي في المنطقة يتطور بسرعة، ويوفر iFX EXPO دبي بيئة مركزة لفهم الأولويات المحلية، ومقابلة صانعي القرار في مختلف التخصصات، وبناء علاقات عملية طويلة الأمد و ملائمة للسوق.

التواصل مع الشركاء، الاستماع إلى السوق، وبناء المستقبل القادم

بالنسبة لـ CoinEx، تتجاوز قيمة المشاركة في iFX EXPO دبي 2026 مجرد الظهور الإعلامي. فهي تمثل فرصة للتواصل مع طبقة البنية التحتية المالية، بما في ذلك مزوّدي التكنولوجيا وشركات الخدمات التي تشكّل تجربة المستخدم على نطاق واسع. كما توفر فرصة للاستماع عن قرب لما تحتاجه المؤسسات والمحترفون في السوق لاحقًا، بدءًا من توقعات الموثوقية والأمان وصولًا إلى تصميم المنتجات وتثقيف المستخدمين.

في الحدث، سيتمكّن الزوار من مقابلة فريق CoinEx، والتعرّف أكثر على المنصة، واستكشاف كيف يتماشى نهج منتجات CoinEx مع متطلبات عالم التداول سريع الحركة.

جناح مصمم لتجربة تفاعلية حقيقية

يمكن للزوار في جناح CoinEx توقع تجربة تفاعلية وعملية بدلاً من مجرد زيارة سريعة للجناح. سيتمكّن الحاضرون من إجراء محادثات واحد-لواحد مع فريق CoinEx لاستكشاف المنصة عن قرب، وطرح الأسئلة العملية، والحصول على فهم أوضح لكيفية تعامل CoinEx مع سهولة الاستخدام، وتصميم المنتجات، والوصول الآمن إلى أسواق العملات المشفرة. كما سيضم الجناح أنشطة تفاعلية ممتعة، وبضائع مميزة تحمل علامة CoinEx، وهدايا خاصة صممت لجعل تجربة المعرض لا تُنسى ومجزية.

انضم إلى CoinEx في iFX EXPO دبي 2026

سيُقام iFX EXPO دبي 2026 في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، ويقع جناح CoinEx في الرقم 199 (مع بعض القوائم الرسمية للمكان التي تشير إلى أن جزء المعرض سيكون في 11–12 فبراير). ترحب CoinEx بالحضور للتواصل على الموقع، وتبادل الأفكار، واستكشاف مستقبل التمويل حيث يلتقي التداول والتكنولوجيا والأصول الرقمية.

حول CoinEx

تأسست CoinEx في عام 2017، وهي منصة تداول عملات مشفرة عالمية تهدف إلى جعل التداول أسهل. تقدّم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والعقود الآجلة، وتداول الهامش، والمبادلات، وصانعي السوق الآليين (AMM)، وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 10 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة. منذ تأسيسها، التزمت CoinEx دائمًا بمبدأ "المستخدم أولًا". ومع نية صادقة لتوفير بيئة تداول عملات مشفرة عادلة، محترمة وآمنة، تمكّن CoinEx الأفراد بمختلف مستويات الخبرة من الوصول إلى عالم العملات الرقمية عبر منتجات سهلة الاستخدام.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2901956/image_1.jpg