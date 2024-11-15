Corero Network Security تكشف عن زخم قوي في الربع الرابع مع نمو الأعمال الجديدة والارتقاء بالصفقات عبر المناطق الرئيسية

استمرار نمو Corero في مجال الدفاع السيبراني بفضل التوسع العالمي للعملاء والشراكات المعمَّقة.

مارلبورو، ماساتشوستس، 15 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "كوريرو لأمن الشبكات" (Corero Network Security) (المدرجة في سوق الاستثمار البديلة (AIM) التابعة لبورصة لندن تحت الرمز (AIM: CNS)، والمدرجة في سوق التداول خارج البورصة (OTCQX) تحت الرمز (OTCQX: DDOSF)، المتخصصة في الحماية ضد الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) ، عن سلسلة من انتصارات العملاء الهامة والمشاركات الموسّعة مع العملاء الحاليين ، مما يؤكد على استمرارية النمو وولاء العملاء عبر مناطق متعددة. تعزز هذه الإنجازات موقف "كوريرو" كمزود موثوق به لكل من العملاء الجدد وطويلي الأمد في جميع أنحاء العالم.

في الأسابيع الأخيرة ، وسّعت "كوريرو" قاعدة عملائها ، وضمنت العديد من الشراكات الجديدة مع العملاء البارزين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. بشكل خاص ، فإن اختيار العملاء الجدد في كلٍ من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وأيسلندا الاستفادة من الحلول المتقدمة للحماية ضد الهجوم الموزع لحجب الخدمة ((DDoS من "كوريرو" هو تأكيد إضافي لسمعة الشركة كقائد عالمي في حماية البنية التحتية الحيوية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.

وعمّقت "كوريرو" أيضًا علاقاتها مع العملاء الرئيسيين على مستوى قطاعات الحكومات، والخدمات السحابية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والفضاء. ومن بين هؤلاء العملاء، تعاقد مؤخرًا عميل حكومي أوروبي طويل الأمد، شريك لأكثر من عشر سنوات، على تحديث المعدات على نطاق واسع ، مما يعزز دور "كوريرو" كمزود موثوق به لحلول الأمان الأساسية لعمليات القطاع الحكومي. بالإضافة إلى ذلك ، اختارت منظمة بارزة في قطاع الطيران "كوريرو" لتوفير حلول الحماية المتقدمة من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)، مما يؤكد قيمة الشركة في تقديم حماية قوية للبيئات الحرجة للمهمة التي يعد توافر الخدمة فيها أمرًا بالغ الأهمية.

قال كارل هربيرجر ، الرئيس التنفيذي لشركة "كوريرو لأمن الشبكات": "يشهد الربع الرابع تواصل زخمنا، مع اكتساب عملاء جدد والنمو الاستراتيجي بين العملاء الحاليين في جميع المناطق العالمية الرئيسية". "قدرتنا على الفوز بعملاء جدد مع تعزيز العلاقات مع الشركاء الموثوق بهم تؤكد الثقة التي يضعها عملاؤنا فينا لحماية عملياتهم الحرجة".

نبذة عن شركة Corero Network Security

"كوريرو لأمن الشبكات" هي شركة رائدة في مجال توفير حلول الحماية من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)، وهي متخصصة في حلول الاكتشاف والحماية التلقائية باستخدام رؤية الشبكة، والتحليلات، وأدوات إعداد التقارير. وتعمل تكنولوجيا شركة "كوريرو" على الحماية من التهديدات الخارجية والداخلية للهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) في البيئات المعقدة للحافة والمشتركين، مما يضمن توافر خدمة الإنترنت. تشمل فروع "كوريرو" المراكز التشغيلية في مدينة مارلبورو بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة إدنبرة بالمملكة المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في لندن وهي مدرجة في سوق الاستثمار البديلة (AIM) التابعة لبورصة لندن (رمز التداول: CNS) والسوق الأمريكي للتداول خارج البورصة (OTCQX) تحت الرمز (OTCQX: DDOSF).

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