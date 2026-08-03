COSORI تطلق قلاياتها الهوائية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 3 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- تأتي أجمل اللحظات في أنحاء الشرق الأوسط مع السمبوسة والباكورا والكنافة. استمتعوا الآن بتلك القرمشة مع استخدام زيت أقل بنسبة 90%، ومن دون روائح القلي، وفي مطبخ يبقى باردًا بما يكفي لاستقبال الضيوف مع فواتير طاقة منخفضة. يتيح محرك تيار مستمر (DC) الديناميكي من COSORI طهيًا أسرع بنسبة 33% بفضل خمس سرعات للمروحة وتسعة إعدادات مسبقة، من دون تسخين مسبق أو حرارة شبيهة بحرارة الفرن، وهي ميزة أساسية لصيف الخليج. يتيح نطاق درجات الحرارة الواسع (30°C–230°C) تخمير العجين والتجفيف والتحميص والقلي بالهواء. توفّر لوحة التحكم المائلة التي تعمل بلمسة واحدة، وسلة آمنة للغسل في غسالة الصحون، وسعة كبيرة، ما يكفي لإطعام عائلة من خمسة أفراد من دون الحاجة إلى سلة مزدوجة ضخمة.

COSORI Dual Blaze TwinFry 10-Litre Air Fryer_Campaign Video Speed Speed

صُممت كل قلاية هوائية لتكريم فن الطهي، لتقدّم الفلافل والكبة والسمبوسة بالقرمشة القوية نفسها، ولكن بدهون أقل. وتؤكد اختبارات مستقلة استخدام زيت أقل بنسبة 90% مع الحفاظ على القوام الذي يفضله المستهلكون في الخليج، مع إعادة ابتكار التراث ليصبح أكثر صحة وأقل حرارة وأسرع.

تدعم COSORI العافية من دون التخلي عن المأكولات المقلية المفضلة. يتيح جهاز واحد الانتقال من تيكا بانير الهندية إلى الصفيحة اللبنانية ثم إلى البطاطس المشوية على الطريقة البريطانية، من دون أي تداخل في النكهات في كل مرة. صُممت لتلائم تنوع أكثر من 200 جنسية في الإمارات العربية المتحدة، وملتقى التقاليد والأذواق في المملكة العربية السعودية، فتجمع الجميع حول كل مائدة.

قال Oscar Mei، المدير الإقليمي للأعمال لدى COSORI في الشرق الأوسط: «إن COSORI ليست مجرد جهاز؛ إنها جسر بين نكهات الأمس وعافية الغد. تستمتع العائلات بالأطباق ذاتها التي تحبها، مع زيت أقل وحرارة أقل ومن دون أي تنازل عن القرمشة».

التوفُّر والأسعار

أماكن الشراء:

للتعرف على التوفر والأسعار في المملكة العربية السعودية، يُرجى الرجوع إلى .Amazon.sa

الطراز السعة السعر (AED) COSORI Premium II Plus 6.2 لتر AED 399 COSORI Dual Blaze 6.4 لتر AED 499 COSORI TurboBlaze™ 6 لتر AED 499 COSORI Turbo Tower™

Compact 8.6 لتر AED 799 COSORI Dual Blaze Twinfry™

Smart Air Fryer 10 لتر AED 999 Cosori Turbo Tower™ Air Fryer

Pro Smart 10.8 لتر قريبًا

نبذة عن COSORI

إن «Cosori» اختصار للكلمات «Cooking» و«Smarter» و«Originality & Inspiration»، وهو ما يعكس القيم الأساسية للعلامة التجارية منذ تأسيسها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين، اشتهرت Cosori بأجهزة المطبخ الخاصة بها، ولا سيما سلسلة القلايات الهوائية الحائزة على جوائز. واليوم، يُعَدّ التميّز في البحث والتطوير، إلى جانب مجتمع Cosori المتنامي بسرعة، من الركائز الأساسية لجهود العلامة التجارية لإحداث نقلة في تجربة الطهي المنزلي. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .cosori.ae

للتواصل:

[email protected]