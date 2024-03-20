Coupa تفتتح مركز بيانات محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة

سيعمل مركز بيانات AWS الجديد على تعزيز أمن البيانات للعملاء في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 مارس/آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Coupa ، المنصة الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تساعدك على العمل بشكل أكثر ذكاءً والنمو بشكل أسرع، اليوم عن إطلاق أول مركز بيانات لها في الشرق الأوسط، والذي سيتم افتتاحه بالتعاون مع فريق Amazon Web Services (AWS) في دبي. تم الافتتاح الكبير، الذي تميز بحفل قص الشريط، وذلك يوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024.

يسلط مركز البيانات الجديد الضوء على التزام Coupa بالاستثمار في المنطقة ودفع النمو، وتفانيها في تقديم خدمات محسنة وإقامة بيانات للعملاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع.

يمثل تأسيس وجود فعلي في دولة الإمارات العربية المتحدة علامة فارقة هامة لشركة Coupa، مما يمكّن الشركة من تقديم خدمة أفضل لقاعدة عملائها المتنامية في المنطقة، وخاصة المؤسسات في قطاع الخدمات العامة والمالية.

وعلق شهاب شكري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Coupa في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق أول مركز بيانات لدينا في الشرق الأوسط. يعكس هذا الاستثمار التزامنا تجاه المنطقة وجهودنا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. ومن خلال الاستفادة من خدمات AWS في دولة الإمارات العربية المتحدة، نهدف إلى توفير الوصول الفوري إلى البيانات بما يتوافق مع لوائح سيادة البيانات المحلية، مما يعزز في نهاية المطاف تجربة العملاء الشاملة.

تشمل المزايا الرئيسية لمركز البيانات الجديد للشركات ما يلي:

تحسين موثوقية الخدمة وكفاءتها: وسيعمل مركز البيانات على تعزيز موثوقية الخدمة وكفاءتها، مما يضمن الوصول دون انقطاع إلى منصة Coupa الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.



الامتثال للوائح البيانات المحلية: من خلال استضافة البيانات محليًا، تضمن Coupa الامتثال للوائح سيادة البيانات، مما يوفر راحة البال للعملاء في صناعات مثل الخدمات المصرفية والمالية والحكومة.



تعزيز أمن البيانات: سيعزز مركز البيانات الجديد تدابير أمن البيانات، ويحمي المعلومات الحساسة ويخفف من مخاطر الأمن السيبراني.



الدعم المحلي والاستجابة: سيستفيد العملاء من الدعم المحلي والاستجابة السريعة، مع التركيز على قدرة Coupa على التكيف وفهم احتياجات السوق المتنوعة.

يقول شكري: "مع إنشاء مركز البيانات الجديد، سنواصل دفع الابتكار عبر منصتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة على العمل بشكل أكثر ذكاءً والنمو بشكل أسرع. يقوم الذكاء الاصطناعي المبتكر في Coupa بتوجيه الموظفين لاتخاذ قرارات مستنيرة وتسريع النتائج المربحة وفرص النمو."

نبذة عن Coupa

تجعل Coupa الشركات تعمل بشكل أكثر ذكاءً وتنمو بشكل أسرع. تعمل منصتنا الرائدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على ربط المصادر والمشتريات وسلاسل التوريد والإدارة المالية وتحسينها. تثق أكثر من 3000 مؤسسة عالمية كبيرة وصغيرة في Coupa لتحويل هوامش التشغيل وزيادة الكفاءة والنمو وتحسين النقد وتقليل المخاطر. تعرف على المزيد على coupa.com وتابعنا على لينكد إن و X (تويتر) .