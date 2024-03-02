CRISIL تستضيف الدورة الثامنة من اجتماعها الرائد في India Outlook

وسيسلط الحدث الضوء على الاتجاهات الاقتصادية الكلية والقطاعية الرئيسية

مومباي، الهند, 2 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- ستستضيف شركة CRISIL، وهي شركة تحليلات عالمية رائدة وسريعة ومبتكرة، الدورة الثامنة من اجتماعها الرائد India Outlook يوم الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.

سيضم الحدث خبراء داخليين ومتحدثين خارجيين بارزين يتعمقون في السرد الكلي، ويحللون الاتجاهات الرئيسية ويقدمون توقعاتهم بشأن النمو في الهند حتى نهاية هذا العقد.

يقول Dipti Deshpande، الخبير الاقتصادي الرئيسي في CRISIL Ltd: "على مدى السنوات المالية الأربع الماضية، تم رصد قدرة الهند على الصمود في مواجهة الصدمات بشكل جيد. وينبغي أن يستمر هذا الاتجاه على المدى القصير وأن يتعزز على المدى المتوسط. وستكون عوامل التمكين هي انتعاش الإنفاق الرأسمالي على نطاق أوسع، وجهود الإصلاحات المستمرة والتقدم في الاتصال الرقمي والمادي. ونحن نرى أن التوحيد المالي وتنسيق السياسة النقدية يمهدان الطريق لوضع سياسة مستقرة."

إن أحد مجالات التركيز الرئيسية هذا العام هو دور التصنيع في دفع النمو، حيث أنه يستفيد من الفرص التي تتيحها إعادة تنظيم سلسلة التوريد العالمية، وتوسيع الاستهلاك المحلي، إلى جانب الاستثمارات في القطاعات الناشئة. سوف يتعمق هذا الحدث في موضوع النفقات الرأسمالية في ثلاثة قطاعات ناشئة، وهي السيارات الكهربائية والإلكترونيات وانتقال الطاقة.

يقول Miren Lodha، مدير الأبحاث في شركة CRISIL Market Intelligence & Analytics: "على مدى السنوات المالية القليلة الماضية، كان الإنفاق المركزي والإنفاق الحكومي في مقدمة سباق النفقات الرأسمالية في الهند. ومع التحسن في الاستخدام وتخفيض الميزانيات العمومية، أصبح انتعاش النفقات الرأسمالية الخاصة ملحوظً أخيرًا. وستنشأ الفرص عبر القطاعات الناشئة على المدى المتوسط مع تقدم الهند، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من سلسلة التوريد العالمية.

وسيشهد الحدث إصدار تقرير CRISIL India Outlook الذي يتعمق في الآفاق الاقتصادية للهند والعوامل التي تحركها. وسيسلط التقرير الضوء على اتجاهات الشركات ويقدم توقعات CRISIL بشأن الاستهلاك والسلع الأساسية والصادرات في وقت التباطؤ العالمي، ويقدم وجهات نظر حول الإنفاق على البنية التحتية ومتطلبات التمويل لضمان بقاء اقتصاد الهند أسرع الاقتصادات الكبيرة نموًا على المدى المتوسط.

ويتوفر جدول أعمال البرنامج الكامل، الذي يوضح تفاصيل الجلسة وموضوعات العرض التقديمي ومجموعات المتحدثين على موقعنا.

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