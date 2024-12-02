Crystal Lagoons تطوّر 45 مشروعًا في مصر

ميامي, 2 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- كانت سنة قياسية لشركة "كريستال لاجوونز" (Crystal Lagoons) في مصر ، حيث لديها 45 مشروعًا في مراحل مختلفة من التطوير والمفاوضات. حصلت شركة الابتكار متعددة الجنسيات ، التي أسسها العالم فرناندو فيشمان، على ثمانية مشاريع جديدة ، مما عزز وجودها في البلاد ، التي تمثل أكبر سوق للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم توقيع خمسة مشاريع مع مطور العقارات "ماونتن فيو" (Mountain View) لبناء ثمانية بحيرات ستجلب حياة شاطئية مثالية إلى مناطق مختلفة من مصر. أول هذه المشاريع، "آي سيتي نيو كايرو" (iCity New Cairo) ، الذي سيكون مجمعًا سكنيًا ، يقع في عاصمة البلاد.

على الساحل الشمالي للبلاد ، تم الانتهاء من مشاريع المنازل الثانية الرئيسية بواسطة "سوديك" (Sodic)، و"مدار ديفيلوبمنت" (Madaar Development)، و"كيو ديفيلوبمنتس" (Q Developments)، بما في ذلك "سيزرا باي" (Caesar Bay)، و"أزهى نورث لاجوون" (Azha North Lagoon)، و"كيو نورث" (Q North) على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك ، تتواصل "كريستال لاجوونز" في مفاوضات متقدمة لتطوير مشاريع "بابليك أكسس لاجوونز" (Public Access Lagoons®)، المعروفة أيضًا باسم مجمعات "بي إيه إل" (PAL®)، التي يمكن الوصول إليها للجميع من خلال الدخول بتذاكر ، ويُنتظر أن تُحدث ثورة في أنماط الحياة في المدن وتجلب الحياة الشاطئية إلى عتبة الأسر المصرية.

قال "ميغيل أنخيل كابانياس"، المدير الإقليمي لـشركة (كريستال لاجوونز): "مشاريع (كريستال لاجوونز) تضيف قيمة من خلال تمكين تطوير مشاريع الشاطئ من الخط الثاني على الساحل الشمالي والبحر الأحمر وكذلك في القاهرة ، والتي يمكن أن تستفيد من المناخ الجيد الذي تتمتع به المنطقة على مدار العام".

تشمل المشاريع الأكثر تفردًا من نوعها في مصر "سيتي ستارز شرم الشيخ" (Citystars Sharm El Sheikh) و "أزهى العين السخنة" (Azha Ain Sokhna)، وهي أكبر البحيرات في البلاد التي تبلغ مساحتها 11.3 هكتارًا و 11.97 هكتارًا على التوالي.

نبذة عن Crystal Lagoons

"كريستال لاجوونز" هي شركة يقع مقرها في الولايات المتحدة وقد قامت بتطوير تقنية تسمح ببناء وصيانة البحيرات الكريستالية ذات الأحجام غير المحدودة بتكاليف منخفضة جدًا في أي مكان.

مع حصول ابتكاراتها على أكثر من 2900 براءة اختراع في 180 دولة، تستخدم مرافقها المستدامة موادًا كيميائية أقل بما يصل إلى 100 مرة من الاستهلاك التقليدي و2% فقط من الطاقة التي تتطلبها البحيرات وحمامات السباحة التقليدية. تحقَّقت شركة "بورو فيريتاس" (Bureau Veritas) من كفاءة استخدام التكنولوجيا للمياه، وخلصت إلى أن بحيرة بحجم (واحد هكتار [2.5 أكر "فدان إنجليزي"]) تستهلك مياه أقل 33 مرة من ملعب جولف و40٪ مياه أقل من حديقة تقليدية بنفس الحجم. يمكن لمرافق "كريستال لاجوونز" (Crystal Lagoons®) استخدام مياه البحر، والمياه العذبة، والمياه معتدلة الملوحة، وهي مصادر وفيرة ليس لها أي استخدام آخر.

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