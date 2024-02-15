Crystal Lagoons توسِّع مشاريع PAL™‎ بحيث تشمل روما وميلانو وتولوز وإشبيلية

ميامي، 15 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تواصل Crystal Lagoons انتشارها المتميز في المدن الشهيرة في أوروبا. وبعد أن تم إطلاق مشاريعها من قبل في براغ ووارسو وبوخارست وبودابست، تجلب الشركة اليوم أجمل ملامح الحياة الشاطئية إلى روما وميلانو وتولوز وإشبيلية ومدينتين رومانيتين إضافيتين. وسوف تستفيد هذه المدن المتوسطية الآن أيضًا من مشروعات Public Access Lagoons™‎ (أو البحيرات العمومية) المعروفة باسم PAL™‎.

Crystal Lagoons will bring beach life to Rome, Milan, Toulouse, Seville, and two additional Romanian cities The introduction of Public Access Lagoons™ projects into touristic and landmark cities demonstrates their added value

لقد تأسست هذه الشركة المتعددة الجنسيات والمبتكرة على يدي العالم Fernando Fischmann، وهي بهذه الطريقة تتوسع في مشروعاتها وصولاً إلى إيطاليا وفرنسا، وتعزز استثماراتها في إسبانيا ورومانيا حيث لديها بالفعل مجمعات ناجحة مثل Santa Rosalía، وAlcazaba Lagoon ، وCentral District Lagoon City.

من جديد، كانت سمات الاستدامة التي تتمتع بها تقنية Crystal Lagoons®‎ عاملاً حاسمًا في هذه الاتفاقية الثانية التي تم إبرامها مع Forty Management، وهي شركة تطوير عقاري رومانية مرموقة وحائزة على جوائز، والتي تمتلك الشركة المتعددة الجنسيات معها مجمعات في جمهورية التشيك وبولندا ورومانيا والمجر، تتميز باستدامتها.

إن الدفع بمشاريع PAL™‎ إلى المدن السياحية الغنية بالمعالم التاريخية، مثل روما وميلانو، يوضح ما لها من قيمة مضافة، وجاذبية وجود أجواء شاطئية مثالية على بعد خطوات فقط من بيوت المدينة. ستتكون المساحة المركزية من بحيرة بلورية كبيرة مناسبة للسباحة والرياضات المائية وتحيط بها الشواطئ الرملية البيضاء، ويمكن لأي شخص الوصول إليها مقابل رسوم دخول. وسيكون المجمع محاطًا بالمناطق السكنية والفنادق والمتاجر والمطاعم وغيرها من البنى التحتية التجارية والترفيهية المتطورة.

قال Lucian Azoiței، الرئيس التنفيذي لشركة Forty Management: "يسعدنا أن Crystal Lagoons، إحدى الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم، اختارت Forty Management لتعاوِنها في التوسع داخل أوروبا. بالشراكة، سنجلب روعة الحياة الشاطئية إلى أكثر المدن الأوروبية روعة ونعمل على تحسين نوعية الحياة من خلال المشاريع المستدامة."

وقال Pierre Juanchich، مدير الأعمال العالمية في Crystal Lagoons: "إن الابتكار المُزعزع الذي تتميز به تقنية Crystal Lagoons®‎، الذي يسمح بجلب الحياة الشاطئية بطريقة مستدامة إلى أي مكان في العالم، هو ما يسبب نجاح هذه البحيرات البلورية. وقد تم الاعتراف بهذا من قبل المطورين أصحاب الاتجاهات الطليعية، مثل Forty Management، بعد أن تأكدوا من جدوى هذا الاتجاه في مجمعهم الأول، فكرروا استخدام النموذج لتطوير مشاريع جديدة حتى في المدن التي لا يمكن تصور إقامة مثل تلك المشاريع فيها، مثل روما أو ميلانو أو تولوز."

معلومات عن Crystal Lagoons

يقع مقر Crystal Lagoons في الولايات المتحدة وهي شركة متعددة الجنسيات طورت تقنية تسمح بإقامة بحيرات بلورية بأحجام غير محدودة يتم بناؤها وصيانتها بتكلفة منخفضة في أي مكان. ولدى الشركة أكثر من 1000 مشروع في مراحل مختلفة من التطوير والتفاوض في كل أنحاء العالم.

وبفضل أكثر من 3000 براءة اختراع في 160 دولة، تستخدم مرافقها المستدامة مواد كيميائية أقل بما يصل إلى 100 مرة، و2% فقط من الطاقة المطلوبة من قبل حمامات السباحة التقليدية. ولقد تحقق Bureau Veritas من استخدام التقنية الفعال للمياه، وخلص إلى أن البحيرة بمواصفات 1-Ha/2.5-ac. تستخدم مياهًا أقل بنسبة 33 مرة من ملعب الجولف و40% مياه أقل من حديقة بنفس الحجم. تستطيع مرافقCrystal Lagoons® ‎ استخدام مياه البحر والمياه العذبة، والماء الأخضم، وهو كثير وليس له أي استخدام آخر.

للتواصل: [email protected]

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