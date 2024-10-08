CTC - Centro De Tecnologia Canavieira تتعاقد مع شركة SC Solutions لتوفير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لقصب السكر

واشنطن، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة SC Solutions Inc، وهي الشركة الرائدة في مجال الحلول الهندسية لاستخراج البيانات، عن تعاونها مع CTC - Centro De Tecnologia Canavieira SA، وهي شركة برازيلية بارزة متخصصة في علوم قصب السكر والتكنولوجيا الحيوية. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتطوير ممارسات زراعة قصب السكر.

وقال زيهينج شيانج، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة SC Solutions: "إن اختيارنا من قبل شركة CTC لتقديم خدماتنا يمثل إنجازاً مهماً لشركة SC Solutions، واعتمادها لأحدث تقنياتنتا للذكاء الاصطناعي لتطوير ممارساتها الزراعية".

وصرّحت كاميلا ماسيدو، رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة CTC، قائلةً: "تعد هذه الشراكة علامة فارقة في صناعة قصب السكر". "من خلال دمج التكنولوجيا الخاصة بنا مع الخبرة الهندسية لشركة SC Solutions، نهدف إلى تحسين استراتيجيات زراعتنا."

من المتوقع أن تضع الاتفاقية الموقعة بين SC Solutions وCTC معايير جديدة في القطاع الزراعي، مما سيعود في نهاية المطاف بالنفع على منتجي قصب السكر والمجتمع الزراعي الأوسع نطاقا.

نبذة عن شركة SC Solutions

تعمل شركة SC Solutions على معالجة الفجوة في السوق التجارية من أجل ذكاء أرضي متكامل وسهل الوصول إليه ومفهوم. تعمل منصة I-Sat التابعة لشركة SC Solutions على دمج بيانات الأقمار الصناعية لرصد الأرض في الوقت الفعلي. كما أنها تطبق تحليلات متقدمة لتوفير رؤى متطورة لمختلف التطبيقات التجارية، بما في ذلك الزراعة والغابات والتعدين والمراقبة البيئية وإدارة الأصول. وتسمح واجهة المستخدم البديهية للمنصة، من خلال الاستفادة من معالجة لغة الطبيعة، بالتفاعل السلس من قبل جميع أنواع المستخدمين، بغض النظر عن كفاءتهم في معالجة الصور. تمكن سهولة استخدام منصة I-Sat وإمكانية الوصول السلس إليها من مراقبة الظروف البيئية والاستجابة لها، وكذلك تحسين عمليات صنع القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وتعتمد منصة I-SAT على خبرة شركة SC Solutions في تمكين الوصول إلى التعاون الشامل في الفضاء وتعزيزه من خلال رؤيتها للبنية التحتية اللامركزية للأقمار الصناعية.www.scsolutions.ai

نبذة عن CTC - Centro De Tecnologia Canavieira

Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) هي شركة عالمية رائدة في مجال علوم قصب السكر، تركز على الابتكار من خلال التحسين الوراثي والتكنولوجيا الحيوية وتقنيات الزراعة المتقدمة. مع مختبرات في البرازيل والولايات المتحدة، تقوم CTC بتطوير أصناف قصب السكر عالية الغلة المقاومة للأمراض والآفات. وهي تمتلك واحدة من أكبر بنوك البلازما الجرثومية لقصب السكر على مستوى العالم، وقد لعبت دورًا رئيسيًا في التقدم التكنولوجي للأعمال الزراعية، وساهمت بشكل كبير في ريادة البرازيل في إنتاج السكر والإيثانول والكهرباء الحيوية المستدامة. https://ctc.com.br/