CUKTECH تُطلق بنك الطاقة CUKTECH 20 بسعة 25,000 مللي أمبير/ساعة وقوة 210 واط: أعلى مستويات القوة مع أقصى درجات الراحة في الحمل

يتميز بشحن فائق السرعة بقوة 210 واط عبر 3 منافذ، ومدعوم ببروتوكول شحن PD3. 1، بالإضافة إلى دعم تقنيات MiPPS وPPS، مع شاشة رقمية TFT

الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تُعلن شركة CUKTECH، العلامة التجارية الرائدة في مجال بنوك الطاقة من الصين، بكل حماس عن أولى منتجاتها – بنك الطاقة المبتكر CUKTECH 20، بسعة 25,000 مللي أمبير/ساعة وقوة 210 واط، والذي يضع معايير جديدة للشحن السريع عالي القوة والتصميم العصري الحديث. تم تصميم بنك الطاقة هذا لتلبية احتياجات الشحن المتطلبة لمستخدمي التكنولوجيا اليوم، ليكون رفيقًا أساسيًا للمحترفين، واللاعبين، والمسافرين على حد سواء. يتوفَّر بنك الطاقة CUKTECH 20 على أمازون المملكة العربية السعودية و أمازون الإمارات العربية المتحدة .

Product Image Output&Capacity Product Size&Design Features

نبذة عن CUKTECH : تأسست CUKTECH في عام 2016 بدعم استثماري وشراكة من Xiaomi، وهي عضو أساسي في منظومة Xiaomi وتحافظ على شراكة وثيقة معها. تلتزم CUKTECH بأعلى معايير الجودة في التصنيع، وتكرس جهودها لتطوير تقنيات شحن متقدمة وبناء نظام شامل للطاقة النظيفة. بصفتها علامة تجارية رائدة لبنوك الطاقة في الصين، نجحت CUKTECH في إحداث تأثير كبير في صناعة الشحن، لا سيما من خلال مجموعتها الشهيرة المطوَّرة خصيصًا لأجهزة Xiaomi، وتواصل تقديم منتجات مبتكرة وعالية الأداء تُلبي احتياجات المستخدمين حول العالم.

يُعدُّ CUKTECH 20 بنك طاقة لا يُضاهى، حيث يوفر قدرة إجمالية تصل إلى 210 واط، ومتوافق بالكامل مع أحدث بروتوكول شحن PD3.1. تضمن هذه الميزة شحنًا فائق السرعة للأجهزة عالية الأداء مثل MacBook Pro، متجاوزًا الشواحن التقليدية المستهلكة للطاقة وتقليل أوقات الشحن الطويلة بشكلٍ ملحوظ.

يتميز CUKTECH 20 الذي يأتي مجهزًا ببطارية من فئة السيارات، بقدرة تحمُّل مذهلة لأكثر من 1000 دورة شحن مع الحفاظ على أكثر من 80% من صحة البطارية، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عمر بنوك الطاقة التقليدية. كما تمنحه سعة 25,000 مللي أمبير/ساعة القدرة على شحن MacBook بمقدار 1.2 مرة أو iPhone 17 بمقدار 4.4 مرات، موفرًا طاقة موثوقة في أي وقت وحين.

يتميز بنك الطاقة CUKTECH 20 بشاشة TFT بسيطة تعرض معلومات آنية حول مستوى البطارية، والطاقة، والجهد، والتيار. تضمن هذه الشاشة الذكية أن يكون المستخدم دائمًا على اطلاع وتحكم كامل، حيث تجعل واجهة العرض من السهل فهم حالة بنك الطاقة بدقة. يتميز بتصميم عصري ومدمج، بحجم تقريبًا يوازي علبة كولا. يتمتع بتصميم نهائي رمادي مطفي كلاسيكي، مع شريط ضوئي أزرق مستقبلي يضفي لمسة عصرية، ليجمع بين الأناقة والتقنية العالية، مما يجعله الخيار الأمثل للسفر والاستخدام اليومي على حد سواء.

يدعم CUKTECH 20 المُصمم لتوفير أقصى درجات الراحة، إدخال طاقة فائق السرعة بقوة 100 واط، مما يُتيح إعادة شحنه بسرعة. يحقق بنك الطاقة زيادة بنسبة 38% في غضون 20 دقيقة فقط — بحيث تكفي لشحن iPhone 17 بالكامل أكثر من مرة — ويمكن إعادة شحنه بالكامل في حوالي ساعتين فقط. يدعم منفذ USB-C1 في بنك الطاقة CUKTECH 20 شحنًا فائق السرعة بقوة 140 واط وِفق بروتوكول شحن PD 3.1 لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، و120 واط لهواتف Xiaomi. في غضون 30 دقيقة فقط، يمكن لبنك الطاقة CUKTECH 20 شحن "MacBook Pro 16 إلى 59%، وSteam Deck إلى 57%، وiPhone 17 Pro Max إلى 68%، وSamsung S24 Ultra إلى 68%. بالنسبة لأجهزة Xiaomi، يوفر منفذ USB-C1 شحنًا عالي السرعة يصل إلى 120 واط، بينما يدعم بنك الطاقة أيضًا تقنية Super-Fast Charging 2.0 للأجهزة المتوافقة من Samsung، مما يُتيح لـ Galaxy S25 Ultra الوصول إلى الشحن الكامل في أقل من 60 دقيقة. بنك الطاقة هذا جاهز للعمل في أي وقت تحتاج فيه للطاقة.

يأتي بنك الطاقة CUKTECH 20 مزودًا بمنافذ 2C1A، وكابل شحن C-to-C بقوة 6 أمبير و240 واط، ودليل استخدام شامل، بالإضافة إلى خدمة ضمان لمدة 24 شهرًا مدعومة بفريق خدمة عملاء مخصص لضمان راحة البال. تضمن هذه الحزمة الشاملة أن يحصل المستخدمون على كل ما يحتاجونه لتجربة شحن مثالية وفعّالة.

يتوفَّر بنك الطاقة CUKTECH 20 على أمازون المملكة العربية السعودية و أمازون الإمارات العربية المتحدة .

للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة موقع CUKTECH الإلكتروني .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2814093/image_5028278_8686789.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2814091/image_5028278_8686820.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2814090/image_5028278_8686867.jpg