Cure51 تجمع 15 مليون يورو في جولة تمويلية أولى لفتح المجال لعلاج السرطان عبر تسخير آليات الحماية الطبيعية للناجين الإستثنائيين من السرطان ، والمساهمة في علاج هذا المرض الذي يهدد الحياة .

باريس, 22 مارس/آذار 2024 /PRNewswire/ --

Cure51 ، وهي شركة تقنيات حيوية تسعى لكشف الآليات البيولوجية المسؤولة عن حالات النجاة الاستثنائية لمرضى السرطان، تعلن عن نجاحها في جمع 15 مليون يورو في جولة تمويل أولى بقيادة شركة Sofinnova Partners. من بين المستثمرين الآخرين: شركة Hitachi Ventures GmbH، وشركة Life Extension Ventures، وXavier Niel, و Olivier Pomel، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Datadog.

سيمكن التمويل الذي حصلت عليه شركة Cure51 من بناء مجموعة متميزة ، لاستكشاف الآليات البيولوجية التي يتمكن من خلالها بعض مرضى السرطان من البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة جدًا على الرغم من إصابتهم بأنواع شديدة العدوانية من هذا المرض. تسعى الشركة إلى تفكيك و كشف هذه الآليات لتمكين كل مريض من أن يصبح ناجيًا استثنائيًا مع رؤى جديدة للطب الدقيق واكتشاف الأهداف الدوائية. ويعد المفتاح لهذا المسعى هو التقنيات التحليلية الجديدة والشراكة القوية التي أقامتها الشركة مع مراكز الأورام الرائدة في جميع أنحاء العالم.

تأسست شركة Cure51 في مارس 2022 من قبل Nicolas Wolikow وSimon Istolainen، إلى جانب رواد أعمال متمرسين وخمس مراكز أورام شهرة عالمية: معهد Gustave Roussy Institute (باريس - فرنسا)، مركز Centre Leon Bérard (ليون - فرنسا)، كلية طب Charité Universitätsmedizin (برلين - ألمانيا) وVall d'Hebron (برشلونة - إسبانيا)،Instituto Europeo di Oncologia (ميلان، إيطاليا)

هذا المشروع يهدف إلى الريادة في إنشاء أول قاعدة بيانات سريرية وجزيئية عالمية للناجين من السرطان، عبر صياغة منهجية جديدة للتطرق لمرض السرطان و النجاة منه. بدلاً من التركيز على آليات المرض، تدرس شركة Cure51 الحالات الإستثنائية - هؤلاء الأفراد الذين يتحدون الإحصائيات وينجون بأعجوبة من أكثر أنواع السرطان عدوانية، بما في ذلك سرطان البنكرياس في المرحلة النقيلية و الورم الأرومي الدبقي

عاش Nicolas Wolikow أربعة سنوات في دبي حيث أدار شركة International SOS في الإمارات العربية المتحدة وفي الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي شركة رائدة في الخدمات الطبية والمساعدة الطبية والخدمات الأمنية المقدمة للشركات في قطاعات مختلفة تتراوح من الطاقة والتعدين إلى الخدمات المصرفية والتكنولوجيا والضيافة.

معلومات عن Cure51

شركة Cure51 هي شركة تقنيات حيوية فرنسية أسسها Nicolas Wolikow وSimon Istolainen، إلى جانب رواد أعمال متمرسين وخمس مراكز أورام شهرةعالمية: معهد Gustave Roussy Institute (باريس - فرنسا)، مركز Centre Leon Bérard (ليون - فرنسا)، كلية طب Charité Universitätsmedizin (برلين - ألمانيا) وVall d'Hebron (برشلونة - إسبانيا)،Instituto Europeo di Oncologia (ميلان، إيطاليا)

يعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص هو جوهر مشروع Cure51، الذي يقوده فريق متحمس يتمتع بخبرة في الإعلامية والطب وعلم الأحياء، و بالشراكة مع باحثين رئيسيين عبر شبكته التي تضم أكثر من 50 مركزًا رائدًا للعلاج الأورام حول العالم

CONTACT: Clara Armand-Delille, [email protected]

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