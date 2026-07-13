Cynosure Lutronic تطرح في أوروبا تقنية الترددات الراديوية أحادية القطب من الجيل الجديد مع بلوغ طلب المرضى على شد الجلد غير الجراحي مستويات غير مسبوقة

باتت XERF، تقنية شد الجلد ثنائية التردد التي أحدثت تحولاً في ممارسات التجميل في الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ، متاحة الآن في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي هذا الإطلاق في وقت تكشف فيه أبحاث استهلاكية جديدة عن ارتفاع ملموس في الطلب على تجديد الشباب غير الجراحي.

يصل XERF إلى أوروبا بعد طلب قوي عليه في الولايات المتحدة وكوريا

تُظهر أبحاث جديدة أن 67% من المرضى يفضلون علاجات غير جراحية من دون إبر

يقدّم الجهاز ترددين راديويين في نبضة واحدة لتحقيق نتائج أعمق وأكثر راحة

Introducing structural skin tightening with Xerf Speed Speed

لندن, 13 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Cynosure Lutronic، المطوّر العالمي لتقنيات التجميل بالطاقة، إطلاق XERF في أوروبا*، وهو منصتها لشد البشرة بترددات راديوية أحادية القطب من الجيل الجديد.

ويُعد XERF الجهاز الوحيد في فئته الذي يقدّم ترددين، 6.78 ميغاهرتز و2 ميغاهرتز، ضمن نبضة علاجية واحدة، ما يتيح نفاذ طاقة الترددات الراديوية إلى أعماق متعددة من الأنسجة في آن واحد ومعالجة الطبقات السطحية والأدمية المتوسطة والبنيوية العميقة ضمن الجلسة نفسها. منذ إطلاقه في كوريا، أصبح XERF إحدى أكثر منصات الترددات الراديوية طلباً في السوق، واستقطب اهتماماً واسعاً من المؤثرين العالميين والمشاهير بفضل قدرته على تقديم نتائج ذات مظهر طبيعي وملحوظ من دون إبر أو تخدير أو فترة تعافٍ. اعتمده أبرز الممارسين في كلٍّ من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

الطلب الأوروبي قوي

ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب بحث استهلاكي واسع النطاق كلّفته Cynosure Lutronic ونفذته شركة الأبحاث المستقلة Appinio. وتشير نتائج الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 4,700 بالغ في أنحاء أوروبا والمملكة العربية السعودية، إلى أن سوق التجميل الأوروبية مهيأة تحديداً لنوع العلاج الذي يقدمه XERF.

وجد الاستطلاع أن 58% من المشاركين اعتبروا شد الجلد المترهل أمراً مهماً جداً أو بالغ الأهمية، فيما أبدى 67% تفضيلاً للعلاجات التي لا تتطلب إبر. كما أن «الأدلة الواضحة على نتائج طويلة الأمد» كانت العامل الأكثر تكراراً واتساقاً في تحفيز المرضى المترددين على التفكير في علاج شد البشرة غير الجراحي، إذ ذكرها 28.3% من إجمالي المشاركين.

وقال Nikhil Nathwani من Cynosure Lutronic:

«اكتسب XERF سمعة استثنائية في الولايات المتحدة وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث اعتمده أبرز الممارسين.

وكان مستوى الإقبال الذي لمسناه قبيل هذا الإطلاق لافتاً للغاية. وقد تواصلت معنا عيادات في مختلف أنحاء أوروبا لمعرفة المزيد، وهو ما يؤكد لنا أن السوق كانت تنتظر هذا بالفعل».

طُوِّر XERF في كوريا، ويقدّم مجموعة من الابتكارات إلى فئة الترددات الراديوية أحادية القطب:

الإيصال ثنائي التردد (6.78 ميغاهرتز و2 ميغاهرتز): الجهاز الوحيد في فئته الذي يجمع بين ترددين في نبضة واحدة، بما يتيح العلاج المتزامن عبر أعماق متعددة من الأنسجة.

ثلاثة إعدادات للعمق و10 مستويات للطاقة: مما يمنح الأطباء الممارسين المرونة لتخصيص كل علاج.

تقنية WaveFit™ Pulse : توزّع طاقة الترددات الراديوية على نبضات متعددة بدلاً من تركيزها في دفعات قصيرة عالية الشدة، بما يحقق ارتفاعاً أكثر تحكماً في درجة حرارة الأنسجة.

التبريد المتقدم عبر الإيصال المتكامل للغاز المُبرِّد ( ICD ): يوفّر حماية مستمرة لسطح الجلد طوال العلاج، مع الحفاظ على البشرة عند درجة حرارة آمنة أثناء إيصال الطاقة إلى الطبقات الواقعة تحتها.

وقد صُمِّمت هذه التقنيات للحد من الحاجة إلى التخدير الموضعي قبل العلاج لدى كثير من المرضى.

وأضاف Nikhil Nathwani:

«تُظهر البيانات أن الناس لا يبحثون فقط عن علاجات تجعلهم يبدون أصغر سناً. بل يريدون الاستثمار في صحة بشرتهم على المدى الطويل، ويريدون نتائج يمكنهم الوثوق بدوامها. ونحن فخورون بإتاحة XERF للأطباء الممارسين المستعدين لتقديم تجربة علاجية متميزة بحق. ولسنا بصدد إطلاق جهاز جديد فحسب، بل نقدّم جهازاً مثبتاً إلى سوق مهيأة له».

وأصبح XERF المنصة المفضلة لدى أبرز أطباء التجميل في كوريا، كما حظي بتغطية واسعة في وسائل إعلام الجمال والصحة وأسلوب الحياة في الولايات المتحدة وآسيا والمحيط الهادئ، وأسهم اهتمام المرضى البارزين في تعزيز الوعي به لدى شريحة أوسع من المستهلكين.

*يتوقف توفر XERF في كل بلد على حدة على استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية المحلية السارية في ذلك البلد. ولا تشكّل علامة المطابقة الأوروبية (CE) وحدها ترخيصاً لتسويق الجهاز أو بيعه أو إطلاقه في أي ولاية قضائية محددة.

نبذة عن Cynosure Lutronic:

بفضل حصيلة مشتركة تزيد على 30 عاماً من الابتكار والريادة في الأجهزة المعتمدة على الطاقة، تمكّن Cynosure Lutronic أطباء الجلدية وجراحي التجميل وممارسي التجميل حول العالم من تقديم علاجات غير جراحية وعلاجات طفيفة التوغل. وتقدّم الشركة واحدة من أكثر محافظ المنتجات شمولاً في القطاع، وتشمل تجديد سطح البشرة وتجديد البشرة وإزالة الشعر وعلاج الأوعية الدموية وتوحيد لون البشرة ونحت الجسم. وتعمل Cynosure Lutronic من خلال المبيعات المباشرة في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وأستراليا والصين واليابان وكوريا، ومن خلال الموزعين في نحو 130 دولة حول العالم.

فيديو: https://mma.prnewswire.com/media/3005755/Cynosure_Lutronic_Xerf.mp4

للتواصل:

Fleur Requena

مديرة التسويق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

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