d-Matrix تجمع 275 مليون دولار أمريكي لدعم عصر استدلال الذكاء الاصطناعي

جولة تمويل من الفئة "ج" بقيادة ائتلاف عالمي تُقيّم الشركة بـ 2 مليار دولار أمريكي، وتُسرّع تطوير المنتجات وتوسيع قاعدة العملاء مع تزايد الطلب على استدلال أسرع وأكثر كفاءة في مراكز البيانات

سانتا كلارا، كاليفورنيا, 12 نوفمبر 2025/PRNewswire/ -- أعلنت d-Matrix، الشركة الرائدة والمبتكرة في مجال حوسبة استدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي لمراكز البيانات، عن إتمام جولة تمويل من الفئة "ج" بقيمة 275 مليون دولار أمريكي، مما يرفع تقييم الشركة إلى 2 مليار دولار ليصل إجمالي التمويل المجموع إلى 450 مليون دولار أمريكي. سيُستخدم رأس المال الجديد لتعزيز خارطة طريق الشركة، وتسريع التوسع العالمي، ودعم عمليات النشر واسعة النطاق المتعددة لمنصة استدلال مراكز البيانات الأعلى أداءً والأكثر كفاءة في العالم، والموجهة للعملاء من الشركات فائقة النطاق، والمؤسسات، والعملاء السياديين.

اجتذبت الجولة، التي فاقت التوقعات من حيث الاكتتاب، شركات استثمارية رائدة من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا والشرق الأوسط. ويقود التمويل ائتلاف عالمي يضم BullhoundCapital ، و Triatomic Capital ، و Temasek . كما تشمل الجولة مشاركة جديدة من جهاز قطر للاستثمار ( QIA ) و EDBI ، إلى جانب مشاركة لاحقة من M12 (صندوق مايكروسوفت الاستثماري)، وكذلك Nautilus Venture Partners ، و Industry Ventures ، و Mirae Asset .

تدمج منصة الاستدلال الكاملة من d-Matrix الحوسبة والذاكرة بشكل ثوري، مع الشبكات عالية السرعة والبرمجيات المُحسّنة للاستدلال، لتقديم أداء أسرع بـ 10 مرات، وتكلفة أقل بـ 3 مرات، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بمعدل 3 إلى 5 مرات مقارنة بالأنظمة القائمة على وحدات معالجة الرسوميات ( GPU ). يمكن للحلول التي تعمل بتقنية مُسرّعات الاستدلال Corsair™ وبطاقات واجهة الشبكة JetStream™ وبرمجيات Aviator™ من d-Matrix أن تنتج ما يصل إلى 30000 رمز في الثانية بزمن 2 ميللي ثانية لكل رمز على نموذج Llama 70B . ويتيح التصميم عالي الكثافة الحوسبية للمنصة للعملاء تشغيل نماذج تصل إلى 100 مليار مُعلَم بسرعة مذهلة في رَف خوادم واحد.

تُعالج هذه النقلة النوعية في الأداء والكفاءة تحديات استدامة الذكاء الاصطناعي المتنامية بشكل مباشر. إذ يمكن لمركز بيانات واحد أن يتولى عبء عمل عشرة مراكز، مما يوفر مساراً واضحاً لتقليل استهلاك الطاقة العالمي لمراكز البيانات وتمكين المؤسسات من تقديم خدمات ذكاء اصطناعي فعالة من حيث التكلفة ومربحة دون تنازلات.

قال سيد شيث، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة :d-Matrix «ركزت d-Matrix منذ اليوم الأول وبشكل فريد على الاستدلال. حين أسسنا d-Matrix قبل ست سنوات، كان التدريب يُعتبر التحدي الأكبر للذكاء الاصطناعي، لكننا كنا نعلم أن مجموعة جديدة من التحديات ستظهر قريباً». وأضاف: «توقعنا أنه عندما تحتاج النماذج المُدرّبة إلى العمل بشكل مستمر وعلى نطاق واسع، فإن البنية التحتية لن تكون جاهزة. لقد أمضينا السنوات الست الماضية في بناء الحل: معمارية جديدة جذرياً تتيح للذكاء الاصطناعي العمل في كل مكان، وفي جميع الأوقات. هذه الجولة التمويلية تؤكد صحة هذه الرؤية مع دخول الصناعة عصر استدلال الذكاء الاصطناعي».

تعكس ثقة المستثمرين تقنية d-Matrix المتميزة والنمو السريع لقاعدة عملائها وشبكتها الآخذة في التوسع من الشركاء العالميين، بما في ذلك المعمارية المرجعية القائمة على المعايير المفتوحة d-Matrix SquadRack™ التي تم الإعلان عنها مؤخراً مع Arista ، و Broadcom ، و Supermicro . كما أن خارطة طريق المنتجات القوية التي تتميز بابتكارات تكديس الذاكرة ثلاثية الأبعاد ( 3D memory-stacking ) واستراتيجية دخول السوق التي تركز على العملاء، ترسخ مكانة d-Matrix كركيزة أساسية في البنية التحتية الجديدة للذكاء الاصطناعي.

أصداء المستثمرين

قال بير رومان، مؤسس :BullhoundCapital «مع تحول تركيز صناعة الذكاء الاصطناعي من التدريب إلى الاستدلال واسع النطاق، سيكون الفائزون هم أولئك الذين توقعوا هذا التحول مبكراً وبنوا من أجله. تتميز d-Matrix ليس فقط بعمقها التقني ولكن برؤيتها الاستراتيجية الواضحة. لقد أدرك الفريق قبل أي شخص آخر أن الاستدلال سيحدد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، ويطبقون تلك الرؤية بنجاح».

وقال جيف هوبر، الشريك العام في :Triatomic Capital «بات استدلال الذكاء الاصطناعي التكلفة المهيمنة في أنظمة الذكاء الاصطناعي في مرحلة الإنتاج، وقد نجحت d-Matrix في تحقيق الأداء والاقتصاديات المستدامة على نطاق واسع. إن معمارية الحوسبة الرقمية داخل الذاكرة الخاصة بهم مُصممة خصيصًا لأعباء عمل الاستدلال ذات زمن الاستجابة المنخفض والإنتاجية العالية الأكثر أهمية. مع سيد وسوديب وفريقهما العالمي المستوى، بالإضافة إلى منظومة استثنائية من الشركاء، تعيد d-Matrix تعريف ما هو ممكن اقتصادياً في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي».

وقال مايكل ستيوارت، الشريك الإداري في M12 ، صندوق مايكروسوفت الاستثماري: «يُظهر لنا النمو المتسارع في الطلب على استدلال الذكاء الاصطناعي أن الكفاءة وقابلية التوسع يمكن أن تكونا مساهمتين رئيسيتين في تحصيل الإيرادات والربحية للشركات فائقة النطاق ومصانع الذكاء الاصطناعي. d-Matrix هي أول شركة ناشئة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي تعالج اقتصاديات الوحدة الحالية في استدلال النماذج اللغوية الكبيرة بمختلف أحجامها التي تنمو بأسرع وتيرة، بفضل عناصر متميزة في معمارية المنتج داخل الذاكرة التي ستحافظ على فوائد التكلفة الإجمالية للملكية ( TCO ) مع زمن استجابة وإنتاجية رائدين».



عملت Morgan Stanley كوكيل طرح حصري، بينما قدمت Wilson Sonsini Goodrich & Rosati الاستشارة القانونية لشركة d-Matrix .

حقائق رئيسية

تاريخ التأسيس: 2019 | المقر الرئيسي: سانتا كلارا، كاليفورنيا

مكاتب عالمية: تورنتو (كندا)؛ سيدني (أستراليا)؛ بنغالور (الهند)؛ بلغراد (صربيا)

المؤسسان: سيد شيث (الرئيس التنفيذي)، سوديب بوجا (كبير مسؤولي التكنولوجيا)

المنتجات الأساسية: مُسرّعات الاستدلال Corsair ، مُسرّعات الشبكات JetStream ، حزمة برمجيات Aviator

الموظفون : +250 حول العالم

تمويل الفئة "ج": 275 مليون دولار أمريكي | إجمالي التمويل: 450 مليون دولار أمريكي | التقييم: 2 مليار دولار أمريكي

نبذة عن d-Matrix تُعد d-Matrix رائدة في مجال الحوسبة المُسرَّعة لاستدلال الذكاء الاصطناعي، متجاوزةً حدود زمن الاستجابة والتكلفة والطاقة. تُقدم مُسرّعات Corsair، وشبكات JetStream، وبرمجيات Aviator الخاصة بها استدلالاً سريعاً ومستداماً للذكاء الاصطناعي على نطاق مراكز البيانات.

تُعد المصطلحات d-Matrix ، و JetStream ، و Corsair ، و Aviator علامات تجارية و/أو علامات تجارية مسجلة لشركة d-Matrix, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. جميع الحقوق محفوظة.

شعار - https://mma.prnewswire.com/media/2766309/DMatrix_Logo.jpg