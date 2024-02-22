Dahua Technology تزيح الستار عن مبادرة 5E لتعزيز تجربة العملاء

هانغتشو، الصين، 22 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- تُعدُّ شركة Dahua Technology شركة رائدة عالميًا في توفير حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للأشياء المرتكزة على الفيديو، ولقد أطلقت مؤخرًا حلها الجديد، مبادرة "5E" الذي يتميز بسهولة التثبيت والتركيب والاتصال والتكوين والاستخدام والصيانة. إن السمة البارزة في الحل هي "رفع الكفاءة واحتضان الابتكار"، ومن ثم يستند 5E إلى التصميم الذي يركز على المستخدم لتقديم منتجات وحلول أبسط وأسهل استخدامًا وأكثر كفاءة، ما يوفر للعملاء تشغيلًا فعالاً مع خفض التكاليف وتعزيز ضمانات الأمان والقيمة.

وقال Eason Rao، المدير الإداري لتسويق المنتجات العالمية في Dahua: "نحن نضع العملاء نصب أعيننا في جهود ابتكاراتنا. ويجسد الحل 5E من Dahua التزامنا بتصميم منتجات وحلول سهلة الاستخدام لا تلبي الاحتياجات المتطورة فحسب، بل تتجاوز أيضًا توقعات العملاء."

سهولة التثبيت والتركيب: البساطة والسرعة وسهولة الاستخدام

تعمل Dahua على تبسيط نشر البرامج والأجهزة استنادًا إلى ما يوجد من مواطن المشاكل لدى العملاء، مع إطلاق التحسينات المستمرة في التصميم الهيكلي للأجهزة، ومتطلبات الأدوات، والمواد التعليمية، وسلامة العمليات، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى البرامج، والمرونة، والتعقيد، والصحة.

سهولة الاتصال: اتصال بيني سريع وآمن وموثوق به

تسعى Dahua نحو تحسين الاتصال بين الأجهزة المتعددة وتحقيق التوافق مع الجهات الخارجية، مما يوفر تجربة تكامل سلسة لبيئات العملاء المتنوعة. تشمل قدرات الاتصال السهل في Dahua التوصيل والتشغيل، ونظام الاتصال الداخلي الهجين الثنائي الأسلاك، وتقنية التسجيل التلقائي، واستباقية خوادم HTTP، وما إلى ذلك.

سهولة التكوين: إعداد مريح وسهل التتبع بصريًا وخالٍ من المتاعب

تعمل Dahua على تبسيط إعداد المنتج وتصحيح الأخطاء، بما في ذلك تحسين إعدادات الاتصال الداخلي عبر الفيديو بنقرة واحدة وتحديث Dahua WEB 5.0، باستخدام تصميم واجهة المستخدم المستند إلى السيناريو. بالإضافة إلى ذلك، فإن خوارزمية التعلم بالذكاء الاصطناعي من Dahua ومعلمات المشهد المحددة مسبقًا تجعل التكوين أسهل، ما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير.

سهولة الاستخدام: تشغيل مفهوم وسهل وبديهي

توفر Dahua واجهات سهلة الاستخدام للتشغيل الفعال والمباشر. وتتراوح التحسينات ما بين التصميمات الجمالية البسيطة وإعدادات الوظائف البديهية والإرشادات خطوة بخطوة وتقديم النصائح المفيدة. وكذلك يتوفر أيضًا العديد من التطبيقات الداعمة والذكاء المتطور لتلبية احتياجات السيناريوهات المختلفة، ما يضع إمكانية التشغيل المرن بين أيدي العملاء، ويقلل الوقت وتكاليف العمالة.

سهولة الصيانة: صيانة شاملة ودقيقة وفعالة

تتميز منصات برمجيات Dahua، مثل DoLynk Care Health Center، بإمكانية تصحيح الأخطاء عن بُعد، والإخطار بشأن أخطاء الجهاز، والإصلاح بنقرة واحدة، وهي أمور توفر إدارة احترافية لسلامة الجهاز وتضمن سهولة الصيانة. وبفضل الدعم القوي للبحث والتطوير، توفر Dahua للقائمين على التركيب حلولاً دقيقة وشاملة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لضمان موثوقية النظام على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وعن ذلك، أضاف Rao قائلاً: "سنعمل باستمرار على الابتكار والتحسين، وتعزيز سهولة الاستخدام والأداء لمنتجاتنا باستمرار، وسنزود العملاء باستمرار بتجربة سلسة وبديهية ورفيعة القيمة."

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